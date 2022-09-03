https://ria.ru/20220903/gorbachev-1814171704.html
Переводчик Рейгана рассказал, что экс-президент думал о личности Горбачева
Переводчик Рейгана рассказал, что экс-президент думал о личности Горбачева - РИА Новости, 03.09.2022
Переводчик Рейгана рассказал, что экс-президент думал о личности Горбачева
Сороковой президент США Рональд Рейган (1981-1989 годы) осознавал уникальность первого президента СССР Михаила Горбачева и его достижения в сфере свободы слова... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T03:18
2022-09-03T03:18
2022-09-03T03:43
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михаил горбачев
джордж буш (младший)
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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Сороковой президент США Рональд Рейган (1981-1989 годы) осознавал уникальность первого президента СССР Михаила Горбачева и его достижения в сфере свободы слова в Советском Союзе, рассказал РИА Новости бывший переводчик Рейгана Димитрий Заречняк.Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Прощание с ним пройдет в субботу в Колонном зале Дома союзов в центре Москвы."Думаю, что Рейган понимал, что Горбачев был уникальной личностью, которая действительно изменила ход дел в Советском Союзе и, думаю, это было главным достижением Горбачева. Президент Рейган понимал это и воспользовался этим", - вспоминает Заречняк, участвовавший в историческом саммите Рейгана и Горбачева в Женеве в 1985 году. По его словам, "еще до встречи с Горбачевым сам Рейган и все мы, конечно, знали о нем, о том, что он начал разрешать свободу слова в Советском Союзе".Переводчик рассказал, что "общие ожидания от встречи были хорошие, и все, что происходило вокруг, лишь поддерживало их".На встрече в Женеве, вспоминает переводчик Рейгана, царила дружеская атмосфера. Она продолжалась почти два часа, включала не только переговоры в присутствии делегаций, но и разговор с глазу на глаз. "Очевидно, что там была очень теплая и дружеская атмосфера", - рассказал он.По завершении переговоров, вспоминает Заречняк, Рейган пригласил Горбачева в США, визит состоялся в 1987 году, до этого лидеры встретились для переговоров в Рейкьявике. Всего советский и американский лидеры провели четыре саммита - в Женеве (1985), в Рейкьявике (1986), Вашингтоне (1987 год) и Москве (1988 год)."Я согласен со мнением о том, что Горбачев был представителем великих политиков, таких, к которым причисляют Рейгана, Тэтчер и его, после них все изменилось", - считает Заречняк, которого с Горбачевым связывали более долгие отношения, чем президентский срок Рональда Рейгана. Они вновь увиделись в Атланте в США в 2003 году, когда экс-президент США Джордж Буш, экс-канцлер Германии Гельмут Коль и Михаил Горбачев встретились на конференции, посвященной развитию европейских и трансатлантических отношений."Мы встретились, и он обнял меня, ведь он знал меня долгие годы. Еще до переговоров с Рейганом была поездка (американских) сенаторов в Москву в 1985 году, и тогда мы познакомились. Мы были почти как друзья, и потому он обнял меня и был рад меня видеть, и я был счастлив его видеть", - рассказал собеседник агентства.
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в мире, рональд рейган, михаил горбачев, джордж буш (младший), сша, москва, женева (город), дом союзов, умер михаил горбачев
В мире, Рональд Рейган, Михаил Горбачев, Джордж Буш (младший), США, Москва, Женева (город), Дом союзов, Умер Михаил Горбачев
03:18 03.09.2022 (обновлено: 03:43 03.09.2022)
Переводчик Рейгана рассказал, что экс-президент думал о личности Горбачева
Личный переводчик Рейгана Заречняк рассказал о мнении президента США о личности Горбачева
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Сороковой президент США Рональд Рейган (1981-1989 годы) осознавал уникальность первого президента СССР Михаила Горбачева и его достижения в сфере свободы слова в Советском Союзе, рассказал РИА Новости бывший переводчик Рейгана Димитрий Заречняк.
Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Прощание с ним пройдет в субботу в Колонном зале Дома союзов
в центре Москвы
.
"Думаю, что Рейган понимал, что Горбачев был уникальной личностью, которая действительно изменила ход дел в Советском Союзе и, думаю, это было главным достижением Горбачева. Президент Рейган понимал это и воспользовался этим", - вспоминает Заречняк, участвовавший в историческом саммите Рейгана и Горбачева в Женеве в 1985 году. По его словам, "еще до встречи с Горбачевым сам Рейган и все мы, конечно, знали о нем, о том, что он начал разрешать свободу слова в Советском Союзе".
Переводчик рассказал, что "общие ожидания от встречи были хорошие, и все, что происходило вокруг, лишь поддерживало их".
На встрече в Женеве, вспоминает переводчик Рейгана, царила дружеская атмосфера. Она продолжалась почти два часа, включала не только переговоры в присутствии делегаций, но и разговор с глазу на глаз. "Очевидно, что там была очень теплая и дружеская атмосфера", - рассказал он.
По завершении переговоров, вспоминает Заречняк, Рейган пригласил Горбачева в США
, визит состоялся в 1987 году, до этого лидеры встретились для переговоров в Рейкьявике. Всего советский и американский лидеры провели четыре саммита - в Женеве (1985), в Рейкьявике (1986), Вашингтоне (1987 год) и Москве (1988 год).
"Я согласен со мнением о том, что Горбачев был представителем великих политиков, таких, к которым причисляют Рейгана, Тэтчер и его, после них все изменилось", - считает Заречняк, которого с Горбачевым связывали более долгие отношения, чем президентский срок Рональда Рейгана
. Они вновь увиделись в Атланте
в США в 2003 году, когда экс-президент США Джордж Буш
, экс-канцлер Германии Гельмут Коль
и Михаил Горбачев
встретились на конференции, посвященной развитию европейских и трансатлантических отношений.
"На той встрече я был переводчиком Буша и в конце переговоров спросил переводчика Горбачева, (Павла - ред.) Палажченко, могу ли я встретиться с ним (Михаилом Сергеевичем Горбачевым - ред.), и он ответил положительно", - вспоминает Заречняк.
"Мы встретились, и он обнял меня, ведь он знал меня долгие годы. Еще до переговоров с Рейганом была поездка (американских) сенаторов в Москву в 1985 году, и тогда мы познакомились. Мы были почти как друзья, и потому он обнял меня и был рад меня видеть, и я был счастлив его видеть", - рассказал собеседник агентства.