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Правительство одобрило предложение об учреждении генконсульства в Гродно - РИА Новости, 03.09.2022
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Правительство одобрило предложение об учреждении генконсульства в Гродно
Правительство одобрило предложение об учреждении генконсульства в Гродно - РИА Новости, 03.09.2022
Правительство одобрило предложение об учреждении генконсульства в Гродно
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил заключить соглашение с Белоруссией об учреждении генерального консульства РФ в городе Гродно, сообщается на... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T20:12
2022-09-03T20:13
россия
белоруссия
гродно
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил заключить соглашение с Белоруссией об учреждении генерального консульства РФ в городе Гродно, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации."Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанное с белорусской стороной, о заключении путем обмена нотами соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь об учреждении Генерального консульства РФ в городе Гродно", - говорится в документе.МИД РФ поручено осуществить обмен нотами между двумя государствами.
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россия, белоруссия, гродно, михаил мишустин, правительство рф
Россия, Белоруссия, Гродно, Михаил Мишустин, Правительство РФ
20:12 03.09.2022 (обновлено: 20:13 03.09.2022)
 
Правительство одобрило предложение об учреждении генконсульства в Гродно

Правительство России одобрило учреждение генконсульства в белорусском Гродно

© POOL / Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии на капоте автомобиля
Флаги России и Белоруссии на капоте автомобиля
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Флаги России и Белоруссии на капоте автомобиля. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил заключить соглашение с Белоруссией об учреждении генерального консульства РФ в городе Гродно, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанное с белорусской стороной, о заключении путем обмена нотами соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь об учреждении Генерального консульства РФ в городе Гродно", - говорится в документе.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 15:25
Лукашенко рассказал о проектах с Россией в области импортозамещения
МИД РФ поручено осуществить обмен нотами между двумя государствами.
 
РоссияБелоруссияГродноМихаил МишустинПравительство РФ
 
 
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