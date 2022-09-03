https://ria.ru/20220903/genkonsulstvo-1814270713.html

Правительство одобрило предложение об учреждении генконсульства в Гродно

Правительство одобрило предложение об учреждении генконсульства в Гродно - РИА Новости, 03.09.2022

Правительство одобрило предложение об учреждении генконсульства в Гродно

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил заключить соглашение с Белоруссией об учреждении генерального консульства РФ в городе Гродно, сообщается на... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T20:12

2022-09-03T20:12

2022-09-03T20:13

россия

белоруссия

гродно

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил заключить соглашение с Белоруссией об учреждении генерального консульства РФ в городе Гродно, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации."Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанное с белорусской стороной, о заключении путем обмена нотами соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь об учреждении Генерального консульства РФ в городе Гродно", - говорится в документе.МИД РФ поручено осуществить обмен нотами между двумя государствами.

https://ria.ru/20220901/proekty-1813752018.html

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белоруссия

гродно

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, гродно, михаил мишустин, правительство рф