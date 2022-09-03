https://ria.ru/20220903/genkonsulstvo-1814270713.html
Правительство одобрило предложение об учреждении генконсульства в Гродно
Правительство одобрило предложение об учреждении генконсульства в Гродно - РИА Новости, 03.09.2022
Правительство одобрило предложение об учреждении генконсульства в Гродно
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил заключить соглашение с Белоруссией об учреждении генерального консульства РФ в городе Гродно, сообщается на... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T20:12
2022-09-03T20:12
2022-09-03T20:13
россия
белоруссия
гродно
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил заключить соглашение с Белоруссией об учреждении генерального консульства РФ в городе Гродно, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации."Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанное с белорусской стороной, о заключении путем обмена нотами соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь об учреждении Генерального консульства РФ в городе Гродно", - говорится в документе.МИД РФ поручено осуществить обмен нотами между двумя государствами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, гродно, михаил мишустин, правительство рф
Россия, Белоруссия, Гродно, Михаил Мишустин, Правительство РФ
20:12 03.09.2022 (обновлено: 20:13 03.09.2022)
Правительство одобрило предложение об учреждении генконсульства в Гродно
Правительство России одобрило учреждение генконсульства в белорусском Гродно