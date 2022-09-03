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В МИД Венгрии заявили о невозможности обеспечить страну газом без России - РИА Новости, 03.09.2022
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В МИД Венгрии заявили о невозможности обеспечить страну газом без России
В МИД Венгрии заявили о невозможности обеспечить страну газом без России - РИА Новости, 03.09.2022
В МИД Венгрии заявили о невозможности обеспечить страну газом без России
Без поставок природного газа из России физически невозможно обеспечить потребности Венгрии в голубом топливе, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T16:47
2022-09-03T16:47
экономика
венгрия
россия
газпром
турецкий поток
петер сийярто
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БЕЛГРАД, 3 сен – РИА Новости. Без поставок природного газа из России физически невозможно обеспечить потребности Венгрии в голубом топливе, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Сийярто 31 августа сообщил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.Министр иностранных дел Венгрии находится в Белграде с рабочим визитом на саммите трансграничной экономической инициативы Open Balkan."Мы покупаем газ у России, не потому что хотим отправить некий сигнал политической поддержки, мы покупаем его потому, что такова реальность региона. Пока у вас нет возможности транспортировать газ в рюкзаке или поездом, вы должны использовать газопровод. Если посмотрите на инфраструктуру и географию нашего региона, вы не можете исключить Россию. Если не рассматриваете российские источники, не сможете удовлетворить свои потребности. Речь идет о математике и физике, а не идеологии, если вам требуется 8,5 миллиарда кубических метров импортного газа в год, как нам, вы физически не можете их обеспечить без российского газа", - заявил венгерский министр агентству Танюг.По его словам мощности всех возможных альтернативных источников газа не могут обеспечить Венгрии необходимые 8,5 миллиарда кубометров."И что тогда скажем нашему народу? Что мы решили не покупать газ в России, поэтому не будет отопления в 50, 30, 20 или скольких-то процентах домов Венгрии? Или скажем, что нам очень жаль, но мы не будем закупать газ в России, поэтому несколько десятков тысяч людей потеряют работу из-за коллапса промышленности. Является ли это законным ожиданием от Венгрии и венгерского правительства?" - указал Сийярто.Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября.Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки.
https://ria.ru/20220902/vengriya-1814036546.html
https://ria.ru/20220705/vengriya-1800553717.html
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экономика, венгрия, россия, газпром, турецкий поток, петер сийярто
Экономика, Венгрия, Россия, Газпром, Турецкий поток, Петер Сийярто
16:47 03.09.2022
 
В МИД Венгрии заявили о невозможности обеспечить страну газом без России

Глава МИД Венгрии Сийярто: без России физически невозможно обеспечить страну газом

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 3 сен – РИА Новости. Без поставок природного газа из России физически невозможно обеспечить потребности Венгрии в голубом топливе, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Сийярто 31 августа сообщил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.
Министр иностранных дел Венгрии находится в Белграде с рабочим визитом на саммите трансграничной экономической инициативы Open Balkan.
"Мы покупаем газ у России, не потому что хотим отправить некий сигнал политической поддержки, мы покупаем его потому, что такова реальность региона. Пока у вас нет возможности транспортировать газ в рюкзаке или поездом, вы должны использовать газопровод. Если посмотрите на инфраструктуру и географию нашего региона, вы не можете исключить Россию. Если не рассматриваете российские источники, не сможете удовлетворить свои потребности. Речь идет о математике и физике, а не идеологии, если вам требуется 8,5 миллиарда кубических метров импортного газа в год, как нам, вы физически не можете их обеспечить без российского газа", - заявил венгерский министр агентству Танюг.
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По его словам мощности всех возможных альтернативных источников газа не могут обеспечить Венгрии необходимые 8,5 миллиарда кубометров.
"И что тогда скажем нашему народу? Что мы решили не покупать газ в России, поэтому не будет отопления в 50, 30, 20 или скольких-то процентах домов Венгрии? Или скажем, что нам очень жаль, но мы не будем закупать газ в России, поэтому несколько десятков тысяч людей потеряют работу из-за коллапса промышленности. Является ли это законным ожиданием от Венгрии и венгерского правительства?" - указал Сийярто.
Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября.
Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки.
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ЭкономикаВенгрияРоссияГазпромТурецкий потокПетер Сийярто
 
 
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