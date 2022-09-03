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Французы констатировали "смерть Европы" без поставок газа из России - РИА Новости, 03.09.2022
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Французы констатировали "смерть Европы" без поставок газа из России
Французы констатировали "смерть Европы" без поставок газа из России - РИА Новости, 03.09.2022
Французы констатировали "смерть Европы" без поставок газа из России
Реакция европейских стран на заявления "Газпрома" о приостановке "Северного потока" до устранения неисправности двигателя не соответствует громким словам об... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T12:07
2022-09-03T13:47
в мире
цены на нефть
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
сша
германия
евросоюз
газпром
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Реакция европейских стран на заявления "Газпрома" о приостановке "Северного потока" до устранения неисправности двигателя не соответствует громким словам об отказе от зависимости от российского топлива. Об этом заявили читатели французской газеты Le Figaro.Многие пользователи отметили американский след в упорном желании стран Евросоюза резко и бездумно обрубить энергетические связи с Россией."Кто наш злейший враг? Путин? Или Германия, которая делает все возможное, чтобы Франция отказалась от атомной энергетики и наконец получила редкую и дорогую электроэнергию, но которая вновь открывает свои угольные электростанции? Или США, которые заставляют ЕС рассориться со своим поставщиком, чтобы иметь возможность сбрасывать свой сланцевый газ, источник загрязнения? Кто будет защищать интересы французов?" — заметила в комментариях Anne-Louise."Почему мы ноем? У нас есть две новенькие красивые трубы, "Северный поток — 2", но пользоваться ими не хотят, даже в случае выхода из строя остальных газопроводов! На самом деле этого не хочет Вашингтон, а наши политики падают ниц, не спросив мнения населения", — возмутился cagnotte."Европейские правительства, согласующие каждый шаг с американской политикой, вводят санкции против России, поставляют оружие Зеленскому и удивляются, что российское правительство отвечает..." — подытожил rongeur joyeux.В пятницу "Газпром" получил предупреждение Ростехнадзора о неисправности, после чего было принято решение полностью прекратить работу "Северного потока" до устранения неполадок.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг трубопровода кризисной, но отметил, что "Газпром" в этом не виноват, поскольку не раз высказывал готовность продолжать выполнять свои обязательства, однако европейская сторона сама этому препятствует.
https://ria.ru/20220902/gazprom-1814126147.html
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в мире, цены на нефть, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, сша, германия, евросоюз, газпром, северный поток, северный поток — 2
В мире, Цены на нефть, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, США, Германия, Евросоюз, Газпром, Северный поток, Северный поток — 2
12:07 03.09.2022 (обновлено: 13:47 03.09.2022)
 
Французы констатировали "смерть Европы" без поставок газа из России

Читатели Le Figaro предсказали "смерть Европы" из-за политиков, допустивших газовый кризис

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Реакция европейских стран на заявления "Газпрома" о приостановке "Северного потока" до устранения неисправности двигателя не соответствует громким словам об отказе от зависимости от российского топлива. Об этом заявили читатели французской газеты Le Figaro.
Многие пользователи отметили американский след в упорном желании стран Евросоюза резко и бездумно обрубить энергетические связи с Россией.
Пуск в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
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"Газпром" полностью остановил "Северный поток" из-за неисправности турбины
"Кто наш злейший враг? Путин? Или Германия, которая делает все возможное, чтобы Франция отказалась от атомной энергетики и наконец получила редкую и дорогую электроэнергию, но которая вновь открывает свои угольные электростанции? Или США, которые заставляют ЕС рассориться со своим поставщиком, чтобы иметь возможность сбрасывать свой сланцевый газ, источник загрязнения? Кто будет защищать интересы французов?" — заметила в комментариях Anne-Louise.

"К счастью, наша Engie получит огромные поставки сланцевого газа из США, наших спасителей, которым мы заплатим как минимум в пять раз больше. Теперь замораживание цен за счет долга, заключенного с американскими финансовыми рынками (и, следовательно, косвенно за счет того, что мы платим им за их завышенные цены на углеводороды), еще больше усиливает нашу зависимость и, следовательно, наше порабощение. <...> Европа с нашими нынешними лидерами мертва..." — констатировал пользователь Curieux.

"Почему мы ноем? У нас есть две новенькие красивые трубы, "Северный поток — 2", но пользоваться ими не хотят, даже в случае выхода из строя остальных газопроводов! На самом деле этого не хочет Вашингтон, а наши политики падают ниц, не спросив мнения населения", — возмутился cagnotte.
"Европейские правительства, согласующие каждый шаг с американской политикой, вводят санкции против России, поставляют оружие Зеленскому и удивляются, что российское правительство отвечает..." — подытожил rongeur joyeux.
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"Проснитесь!": в Германии умоляют спасти экономику с помощью газа из России
В пятницу "Газпром" получил предупреждение Ростехнадзора о неисправности, после чего было принято решение полностью прекратить работу "Северного потока" до устранения неполадок.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг трубопровода кризисной, но отметил, что "Газпром" в этом не виноват, поскольку не раз высказывал готовность продолжать выполнять свои обязательства, однако европейская сторона сама этому препятствует.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
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Медведев предупредил о последствиях ввода потолка цен на газ
 
В миреЦены на нефтьДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияСШАГерманияЕвросоюзГазпромСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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