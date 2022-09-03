https://ria.ru/20220903/gaz-1814202374.html

Французы констатировали "смерть Европы" без поставок газа из России

Французы констатировали "смерть Европы" без поставок газа из России - РИА Новости, 03.09.2022

Французы констатировали "смерть Европы" без поставок газа из России

Реакция европейских стран на заявления "Газпрома" о приостановке "Северного потока" до устранения неисправности двигателя не соответствует громким словам об... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T12:07

2022-09-03T12:07

2022-09-03T13:47

в мире

цены на нефть

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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газпром

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Реакция европейских стран на заявления "Газпрома" о приостановке "Северного потока" до устранения неисправности двигателя не соответствует громким словам об отказе от зависимости от российского топлива. Об этом заявили читатели французской газеты Le Figaro.Многие пользователи отметили американский след в упорном желании стран Евросоюза резко и бездумно обрубить энергетические связи с Россией."Кто наш злейший враг? Путин? Или Германия, которая делает все возможное, чтобы Франция отказалась от атомной энергетики и наконец получила редкую и дорогую электроэнергию, но которая вновь открывает свои угольные электростанции? Или США, которые заставляют ЕС рассориться со своим поставщиком, чтобы иметь возможность сбрасывать свой сланцевый газ, источник загрязнения? Кто будет защищать интересы французов?" — заметила в комментариях Anne-Louise."Почему мы ноем? У нас есть две новенькие красивые трубы, "Северный поток — 2", но пользоваться ими не хотят, даже в случае выхода из строя остальных газопроводов! На самом деле этого не хочет Вашингтон, а наши политики падают ниц, не спросив мнения населения", — возмутился cagnotte."Европейские правительства, согласующие каждый шаг с американской политикой, вводят санкции против России, поставляют оружие Зеленскому и удивляются, что российское правительство отвечает..." — подытожил rongeur joyeux.В пятницу "Газпром" получил предупреждение Ростехнадзора о неисправности, после чего было принято решение полностью прекратить работу "Северного потока" до устранения неполадок.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг трубопровода кризисной, но отметил, что "Газпром" в этом не виноват, поскольку не раз высказывал готовность продолжать выполнять свои обязательства, однако европейская сторона сама этому препятствует.

https://ria.ru/20220902/gazprom-1814126147.html

https://ria.ru/20220903/gaz-1814187617.html

https://ria.ru/20220902/gaz-1814022056.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, сша, германия, евросоюз, газпром, северный поток, северный поток — 2