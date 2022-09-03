https://ria.ru/20220903/gaz-1814190267.html
В Германии могут увеличить размер сбора за газ для потребителей
В Германии могут увеличить размер сбора за газ для потребителей - РИА Новости, 03.09.2022
В Германии могут увеличить размер сбора за газ для потребителей
Глава немецкой энергокомпании Uniper Клаус-Дитер Маубах не исключил увеличения размера надбавки за газ для потребителей в ФРГ, которая, по его словам,... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T10:29
2022-09-03T10:29
2022-09-03T16:03
роберт хабек
германия
экономика
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БЕРЛИН, 3 сен — РИА Новости. Глава немецкой энергокомпании Uniper Клаус-Дитер Маубах не исключил увеличения размера надбавки за газ для потребителей в ФРГ, которая, по его словам, обеспечивает надежность энергоснабжения."Прежде всего можно сказать, что сбор за газ способствует обеспечению надежности поставок", — сказал Маубах в интервью телеканалу ZDF."Еще неизвестно, нужно ли его увеличивать. Это зависит от цен на рынках, в данном случае на рынках газа", — добавил он.По словам Маубаха, если нынешние "очень, очень высокие уровни цен" сохранятся, есть "некоторая вероятность того, что сбор за газ необходимо будет увеличить".В Германии для поддержки газовых импортеров с октября нынешнего года до 2024-го начнут взимать так называемый газовый сбор, размер которого составит 2,4 евроцента за киловатт-час. В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.
https://ria.ru/20220903/politika-1813996488.html
https://ria.ru/20220903/gaz-1814187617.html
германия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роберт хабек, германия, экономика
Роберт Хабек, Германия, Экономика
10:29 03.09.2022 (обновлено: 16:03 03.09.2022)
В Германии могут увеличить размер сбора за газ для потребителей
Глава Uniper Маубах не исключил увеличения размера сбора за газ для потребителей в ФРГ