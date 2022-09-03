https://ria.ru/20220903/gaz-1814187617.html

"Проснитесь!": в Германии умоляют спасти экономику с помощью газа из России

"Проснитесь!": в Германии умоляют спасти экономику с помощью газа из России - РИА Новости, 03.09.2022

"Проснитесь!": в Германии умоляют спасти экономику с помощью газа из России

Немецкая экономика нуждается в российском газе, дефицит которого привел к росту цен как на энергетику, так и на основное сырье, заявил газете Die Welt... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T09:54

2022-09-03T09:54

2022-09-03T13:13

в мире

экономика

цены на нефть

россия

германия

саксония

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Немецкая экономика нуждается в российском газе, дефицит которого привел к росту цен как на энергетику, так и на основное сырье, заявил газете Die Welt премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.Он подчеркнул, что из-за действующей политики антироссийских санкций Германия может столкнуться с более серьезными экономическими последствиями, чем после кризиса 2008 года."Мы страдаем от роста цен на электроэнергию и все необходимые продукты, от муки и бумаги до алюминия. <...> Никто не понимает, что мы покупаем сланцевый газ в США, но не разрабатываем собственные месторождения. И, наконец, российский газ. Конечно, он нам нужен! Окончание конфликта должно дать нам шанс вернуться к торговле газом с Россией", — сказал премьер-министр Саксонии.Политик посетовал, что местные заводы по производству азота были вынуждены прекратить работу из-за взлетевших цен на топливо и электричество.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220903/shreder-1814167971.html

https://ria.ru/20220902/miting-1814155287.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, экономика, цены на нефть, россия, германия, саксония, санкции в отношении россии