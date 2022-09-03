09:54 03.09.2022 (обновлено: 13:13 03.09.2022)
"Проснитесь!": в Германии умоляют спасти экономику с помощью газа из России
Премьер Саксонии Кречмер потребовал спасти экономику Германии с помощью газа из России
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в медиабанкСтроительство газопровода "Северный поток — 2" в Германии
Строительство газопровода "Северный поток — 2" в Германии
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Немецкая экономика нуждается в российском газе, дефицит которого привел к росту цен как на энергетику, так и на основное сырье, заявил газете Die Welt премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.
Он подчеркнул, что из-за действующей политики антироссийских санкций Германия может столкнуться с более серьезными экономическими последствиями, чем после кризиса 2008 года.
"Мы страдаем от роста цен на электроэнергию и все необходимые продукты, от муки и бумаги до алюминия. <...> Никто не понимает, что мы покупаем сланцевый газ в США, но не разрабатываем собственные месторождения. И, наконец, российский газ. Конечно, он нам нужен! Окончание конфликта должно дать нам шанс вернуться к торговле газом с Россией", — сказал премьер-министр Саксонии.
Политик посетовал, что местные заводы по производству азота были вынуждены прекратить работу из-за взлетевших цен на топливо и электричество.
"Взгляните на рыночные цены на Лейпцигской энергетической бирже. Текущая цена составляет 800 евро, а мы исходим от 40 евро за мегаватт-час! Это просто неправда, когда зеленые заявляют, что проблема заключается в цене на газ, а не на электроэнергию. Обе цены — огромная проблема. <...> Федеральное правительство должно проснуться и, наконец, действовать. Именно этого требуют торговые палаты и торговые ассоциации", — отметил он.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.