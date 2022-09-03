https://ria.ru/20220903/gaz-1814177614.html

Эксперт рассказал что укрепит рост и так безумных цен на газ в Европе

Эксперт рассказал что укрепит рост и так безумных цен на газ в Европе - РИА Новости, 03.09.2022

Эксперт рассказал что укрепит рост и так безумных цен на газ в Европе

Технический простой магистрали "Северный поток" укрепит тенденцию к росту цен на газ на европейском рынке, которые уже сейчас можно назвать безумными, поделился РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T07:30

2022-09-03T07:30

2022-09-03T07:30

экономика

европа

россия

газпром

евросоюз

siemens

северный поток

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости/Прайм. Технический простой магистрали "Северный поток" укрепит тенденцию к росту цен на газ на европейском рынке, которые уже сейчас можно назвать безумными, поделился мнением с РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач."Газпром" накануне сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. Представитель немецкой Siemens Energy заявил РИА Новости, что компания не считает заключение "Газпрома" технической причиной для остановки газопровода.Простой "Северного потока" лишает Европу до 33 миллионов кубометров газа в сутки, или примерно одного миллиарда кубометров в месяц. Такие потери, напомнил Гривач, накладываются на предшествовавшее снижение поставок из России по "Северному потоку" и другим маршрутам — как минимум 8–9 миллиардов кубометров в месяц, подсчитал эксперт. Это, по его словам, является уже очень серьёзной прорехой в газовом балансе ЕС, где в сегодняшних условиях на счету каждый кубометр.Биржевые цены на газ в Европе растут с весны прошлого года и продолжают обновлять исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Газовые котировки днями ранее впервые с начала весны перешагнули порог в 3500 долларов, однако затем вновь опустились — до уровня 2200 долларов. Это в несколько раз выше цен прошлого года, когда стоимость газа и так была рекордной."Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. В последнее время работу обеспечивала только одна турбина.

https://ria.ru/20220903/gaz-1814176061.html

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экономика, европа, россия, газпром, евросоюз, siemens, северный поток