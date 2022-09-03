Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал что укрепит рост и так безумных цен на газ в Европе - РИА Новости, 03.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220903/gaz-1814177614.html
Эксперт рассказал что укрепит рост и так безумных цен на газ в Европе
Эксперт рассказал что укрепит рост и так безумных цен на газ в Европе - РИА Новости, 03.09.2022
Эксперт рассказал что укрепит рост и так безумных цен на газ в Европе
Технический простой магистрали "Северный поток" укрепит тенденцию к росту цен на газ на европейском рынке, которые уже сейчас можно назвать безумными, поделился РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T07:30
2022-09-03T07:30
экономика
европа
россия
газпром
евросоюз
siemens
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804078181_0:251:3118:2004_1920x0_80_0_0_ce0bb3b2897e3a27d1be639f6bd9771d.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости/Прайм. Технический простой магистрали "Северный поток" укрепит тенденцию к росту цен на газ на европейском рынке, которые уже сейчас можно назвать безумными, поделился мнением с РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач."Газпром" накануне сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. Представитель немецкой Siemens Energy заявил РИА Новости, что компания не считает заключение "Газпрома" технической причиной для остановки газопровода.Простой "Северного потока" лишает Европу до 33 миллионов кубометров газа в сутки, или примерно одного миллиарда кубометров в месяц. Такие потери, напомнил Гривач, накладываются на предшествовавшее снижение поставок из России по "Северному потоку" и другим маршрутам — как минимум 8–9 миллиардов кубометров в месяц, подсчитал эксперт. Это, по его словам, является уже очень серьёзной прорехой в газовом балансе ЕС, где в сегодняшних условиях на счету каждый кубометр.Биржевые цены на газ в Европе растут с весны прошлого года и продолжают обновлять исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Газовые котировки днями ранее впервые с начала весны перешагнули порог в 3500 долларов, однако затем вновь опустились — до уровня 2200 долларов. Это в несколько раз выше цен прошлого года, когда стоимость газа и так была рекордной."Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. В последнее время работу обеспечивала только одна турбина.
https://ria.ru/20220903/gaz-1814176061.html
https://ria.ru/20220902/gaz-1814119304.html
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804078181_386:0:3117:2048_1920x0_80_0_0_2e4d204c3a35b4b0186e61915da0df97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, европа, россия, газпром, евросоюз, siemens, северный поток
Экономика, Европа, Россия, Газпром, Евросоюз, Siemens, Северный поток
07:30 03.09.2022
 
Эксперт рассказал что укрепит рост и так безумных цен на газ в Европе

Эксперт рассказал что укрепит рост и так безумных цен на газ в Европе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости/Прайм. Технический простой магистрали "Северный поток" укрепит тенденцию к росту цен на газ на европейском рынке, которые уже сейчас можно назвать безумными, поделился мнением с РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
"Газпром" накануне сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. Представитель немецкой Siemens Energy заявил РИА Новости, что компания не считает заключение "Газпрома" технической причиной для остановки газопровода.
Манометр на трубопроводе - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
06:55
Средняя расчетная цена газа на бирже в Европе выросла на 35%, до $2450
Простой "Северного потока" лишает Европу до 33 миллионов кубометров газа в сутки, или примерно одного миллиарда кубометров в месяц. Такие потери, напомнил Гривач, накладываются на предшествовавшее снижение поставок из России по "Северному потоку" и другим маршрутам — как минимум 8–9 миллиардов кубометров в месяц, подсчитал эксперт. Это, по его словам, является уже очень серьёзной прорехой в газовом балансе ЕС, где в сегодняшних условиях на счету каждый кубометр.
"Очевидно, что сокращение предложения газа укрепит тенденцию к росту цен. Уровень (до которого могут подскочить биржевые цены на газ — ред.) сложно оценить, так как у спотовых торгов нет никаких ограничений. Те цены, которые мы видим сейчас, абсолютно безумные и разрушают экономику, энергетику и социальную сферу. При возникновении дефицита они имеют потенциал значительного роста", - подчеркнул Гривач.
Биржевые цены на газ в Европе растут с весны прошлого года и продолжают обновлять исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Газовые котировки днями ранее впервые с начала весны перешагнули порог в 3500 долларов, однако затем вновь опустились — до уровня 2200 долларов. Это в несколько раз выше цен прошлого года, когда стоимость газа и так была рекордной.
"Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. В последнее время работу обеспечивала только одна турбина.
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 18:49
Эксперт рассказал, почему ЕС нет смысла ограничивать цены на российский газ
 
ЭкономикаЕвропаРоссияГазпромЕвросоюзSiemensСеверный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала