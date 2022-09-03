https://ria.ru/20220903/firma-1814221630.html

Покупателя фирмы Абрамовича заподозрили в связях с Россией, пишут СМИ

Покупателя фирмы Абрамовича заподозрили в связях с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 03.09.2022

Покупателя фирмы Абрамовича заподозрили в связях с Россией, пишут СМИ

Власти Британии расследуют продажу принадлежащей российскому бизнесмену Роману Абрамовичу британской телекоммуникационной группы Truphone из-за возможных связей РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T14:21

2022-09-03T14:21

2022-09-03T14:21

в мире

великобритания

роман абрамович

россия

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Власти Британии расследуют продажу принадлежащей российскому бизнесмену Роману Абрамовичу британской телекоммуникационной группы Truphone из-за возможных связей покупателя с Россией, пишет газета Telegraph со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.В июне газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщала, что Truphone, принадлежащая Абрамовичу и его партнерам, будет продана за один фунт стерлингов двум европейским предпринимателям: немецкому бизнесмену Хакану Кочу и его бизнес-партнеру Пирросу Куссиосу.По данным Telegraph, отдел инвестиционной безопасности министерства бизнеса заморозил сделку в июле для проведения первоначального 30-дневного расследования в соответствии с законом о национальной безопасности и инвестициях. С тех пор должностные лица решили, что необходимо провести более тщательную проверку, которая может продлиться 45 дней, пишет газета."Правительственные чиновники изучают утверждения о том, что Коч может также иметь связи с Россией", - говорится в сообщении издания.Газета утверждает, что предыдущий бизнес Коча Auto1 получил инвестиции от венчурного фонда Target Global, который раньше базировался в Москве под управлением бизнесмена Александра Фролова. Его отец, Александр Фролов, является инвестором Truphone, говорится в статье Telegraph.Согласно источникам газеты, из-за расследования компания фактически до сих пор принадлежит Абрамовичу. При этом, по мнению источников, дальнейшее торможение сделки может привести к потере сотен рабочих мест, пишет издание.Абрамович попал под санкции властей Соединенного Королевства в марте нынешнего года. Ему запрещен въезд в Великобританию, а активы в стране заморожены.

https://realty.ria.ru/20220809/abramovich-1808313976.html

https://ria.ru/20220726/mann-1804955643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, великобритания, роман абрамович, россия