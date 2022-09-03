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Эрдоган выразил соболезнования после смерти Горбачева

Эрдоган выразил соболезнования после смерти Горбачева - РИА Новости, 03.09.2022

Эрдоган выразил соболезнования после смерти Горбачева

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента СССР... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T12:14

2022-09-03T12:14

2022-09-03T12:36

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента СССР Михаила Горбачева, сообщили в пресс-службе Кремля."Турецкий лидер выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента СССР Михаила Горбачева, отметил его значительную роль в новейшей истории России и всего мира", - говорится в сообщении.Первый и последний президент СССР Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.

https://ria.ru/20220903/orban-1814199892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, магатэ, запорожская аэс, в мире, турция, владимир путин