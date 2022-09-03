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Эрдоган выразил соболезнования после смерти Горбачева - РИА Новости, 03.09.2022
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Эрдоган выразил соболезнования после смерти Горбачева
Эрдоган выразил соболезнования после смерти Горбачева - РИА Новости, 03.09.2022
Эрдоган выразил соболезнования после смерти Горбачева
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента СССР... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T12:14
2022-09-03T12:36
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магатэ
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента СССР Михаила Горбачева, сообщили в пресс-службе Кремля."Турецкий лидер выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента СССР Михаила Горбачева, отметил его значительную роль в новейшей истории России и всего мира", - говорится в сообщении.Первый и последний президент СССР Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.
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украина, россия, магатэ, запорожская аэс, в мире, турция, владимир путин
Украина, Россия, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, В мире, Турция, Владимир Путин
12:14 03.09.2022 (обновлено: 12:36 03.09.2022)
 
Эрдоган выразил соболезнования после смерти Горбачева

Глава Турции Эрдоган в разговоре с Путиным выразил соболезнования после смерти Горбачева

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента СССР Михаила Горбачева, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Турецкий лидер выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента СССР Михаила Горбачева, отметил его значительную роль в новейшей истории России и всего мира", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан у Дома союзов в Москве, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
11:56
Орбан приехал на церемонию прощания с Горбачевым
Первый и последний президент СССР Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.
 
УкраинаРоссияМАГАТЭЗапорожская АЭСВ миреТурцияВладимир Путин
 
 
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