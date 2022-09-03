https://ria.ru/20220903/erdogan-1814203675.html
Эрдоган выразил соболезнования после смерти Горбачева
Эрдоган выразил соболезнования после смерти Горбачева - РИА Новости, 03.09.2022
Эрдоган выразил соболезнования после смерти Горбачева
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента СССР... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T12:14
2022-09-03T12:14
2022-09-03T12:36
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента СССР Михаила Горбачева, сообщили в пресс-службе Кремля."Турецкий лидер выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента СССР Михаила Горбачева, отметил его значительную роль в новейшей истории России и всего мира", - говорится в сообщении.Первый и последний президент СССР Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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12:14 03.09.2022 (обновлено: 12:36 03.09.2022)
Эрдоган выразил соболезнования после смерти Горбачева
Глава Турции Эрдоган в разговоре с Путиным выразил соболезнования после смерти Горбачева