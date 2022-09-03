https://ria.ru/20220903/energodar-1814189693.html

В школах Энергодара прошел первый звонок

В школах Энергодара прошел первый звонок - РИА Новости, 03.09.2022

В школах Энергодара прошел первый звонок

Торжественная линейка и первый звонок прошли в школах Энергодара в праздничной обстановке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T10:27

2022-09-03T10:27

2022-09-03T11:35

в мире

энергодар

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/03/1814197381_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b1bbecfbd94921894ef1f7b2c3a65fd7.jpg

ЭНЕРГОДАР, 3 сен - РИА Новости. Торжественная линейка и первый звонок прошли в школах Энергодара в праздничной обстановке, передает корреспондент РИА Новости.Празднование Дня знаний решением властей города был отменен первого сентября в связи с интенсивным обстрелом города со стороны украинских войск, тогда две ракеты разорвались рядом с детскими садами в центре населенного пункта."Мы за этот короткий период стали одной большой дружной семьей… Мы продолжим свою политику на территории города для того, чтобы создать, направлять и действовать в направлении образования и поддержки детей на территории нашего города. Потому что вы - основное наше богатство. Именно в вас заключается наша основная ценность здесь. Все производственные вопросы взрослых, политика и что сейчас происходит вокруг, ни коим образом не должно касаться вас", - сказал глава администрации Энергодара Александр Волга, выступая в одной из школ города.Директор школы Владимир Каретников поблагодарил администрацию за организацию отдыха школьникам в летний период. "Мы сумели в этом году устроить отдых более 500 детей. У нас был пришкольный лагерь, дети отдыхали в Кириловке. У нас были поездки в Великий Новгород и Севастополь. Все это благодаря титаническому труду наших педагогов и поддержке нашей администрации", - сказал он.В ночь на субботу Энергодар вновь подвергся обстрелу со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220903/svo-1814172788.html

энергодар

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Торжественная линейка в школе Энергодара В Энергодаре прошли торжественные линейки, перенесенные с 1 сентября из-за сильных обстрелов со стороны украинских войск. 2022-09-03T10:27 true PT1M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, энергодар, запорожская область