https://ria.ru/20220903/energobloki-1814252420.html
Мощность двух работающих энергоблоков на Запорожской АЭС снизили вдвое
Мощность двух работающих энергоблоков на Запорожской АЭС снизили вдвое - РИА Новости, 03.09.2022
Мощность двух работающих энергоблоков на Запорожской АЭС снизили вдвое
Мощность двух работающих энергоблоков на Запорожской АЭС снижена вдвое, переток поступает только на освобождённые территории, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T17:38
2022-09-03T17:38
2022-09-03T17:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Мощность двух работающих энергоблоков на Запорожской АЭС снижена вдвое, переток поступает только на освобождённые территории, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что украинские войска в ночь на субботу возобновили обстрелы Запорожской АЭС. Зафиксирован "прилет" между вторым и третьим блоками, перебита Днепровская ЛЭП, станция переведена на питание собственных нужд. Переток на территорию Украины был остановлен."Мощность пятого и шестого энергоблоков снижена практически в половину и на данный момент суммарно составляет около 1000 мегаватт. Это в пределах 50% от проектной мощности двух блоков. Переток поступает только на освобожденные территории Запорожской и Херсонской области", - сказал Рогов.По его словам, радиационный фон на станции соответствует норме.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская аэс, запорожская область, в мире
Запорожская АЭС, Запорожская область, В мире
17:38 03.09.2022 (обновлено: 17:42 03.09.2022)
Мощность двух работающих энергоблоков на Запорожской АЭС снизили вдвое
На ЗАЭС снизили мощность энергоблоков, переток идет только на освобожденные территории
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Мощность двух работающих энергоблоков на Запорожской АЭС снижена вдвое, переток поступает только на освобождённые территории, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что украинские войска в ночь на субботу возобновили обстрелы Запорожской АЭС
. Зафиксирован "прилет" между вторым и третьим блоками, перебита Днепровская ЛЭП, станция переведена на питание собственных нужд. Переток на территорию Украины
был остановлен.
"Мощность пятого и шестого энергоблоков снижена практически в половину и на данный момент суммарно составляет около 1000 мегаватт. Это в пределах 50% от проектной мощности двух блоков. Переток поступает только на освобожденные территории Запорожской и Херсонской области", - сказал Рогов.
По его словам, радиационный фон на станции соответствует норме.