https://ria.ru/20220903/energobloki-1814252420.html

Мощность двух работающих энергоблоков на Запорожской АЭС снизили вдвое

Мощность двух работающих энергоблоков на Запорожской АЭС снизили вдвое - РИА Новости, 03.09.2022

Мощность двух работающих энергоблоков на Запорожской АЭС снизили вдвое

Мощность двух работающих энергоблоков на Запорожской АЭС снижена вдвое, переток поступает только на освобождённые территории, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T17:38

2022-09-03T17:38

2022-09-03T17:42

запорожская аэс

запорожская область

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812263525_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_bdfb2ce73ee6f85c866f869767e8331b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Мощность двух работающих энергоблоков на Запорожской АЭС снижена вдвое, переток поступает только на освобождённые территории, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что украинские войска в ночь на субботу возобновили обстрелы Запорожской АЭС. Зафиксирован "прилет" между вторым и третьим блоками, перебита Днепровская ЛЭП, станция переведена на питание собственных нужд. Переток на территорию Украины был остановлен."Мощность пятого и шестого энергоблоков снижена практически в половину и на данный момент суммарно составляет около 1000 мегаватт. Это в пределах 50% от проектной мощности двух блоков. Переток поступает только на освобожденные территории Запорожской и Херсонской области", - сказал Рогов.По его словам, радиационный фон на станции соответствует норме.

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская аэс, запорожская область, в мире