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Глава Росприроднадзора провела открытый урок по экологии на Камчатке - РИА Новости, 03.09.2022
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Глава Росприроднадзора провела открытый урок по экологии на Камчатке
Глава Росприроднадзора провела открытый урок по экологии на Камчатке - РИА Новости, 03.09.2022
Глава Росприроднадзора провела открытый урок по экологии на Камчатке
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в субботу провела открытый урок на тему "Экология" в одной из школ Петропавловска-Камчатского в рамках Всероссийской... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T10:00
2022-09-03T11:56
светлана радионова
россия
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
российское общество "знание"
общество
экология
экология в россии
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в субботу провела открытый урок на тему "Экология" в одной из школ Петропавловска-Камчатского в рамках Всероссийской акции "Поделись своим знанием", сообщает пресс-центр Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого".Акция проводится с 1 по 9 сентября Российским обществом "Знание".Как пояснила Радионова, уроки "Экология" специалисты ведомства проведут во всех субъектах РФ, что позволит привлечь внимание к теме сохранения окружающей среды и экологии свыше 2,5 тысяч детей и подростков.Глава Росприроднадзора добавила, что в прошлом году служба учредила международную детско-юношескую премию "Экология – дело каждого" для экологического просвещения детей и подростков. В ней могут принять участие дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет в 9 номинациях: "Экомир", "Экопроект", "Экоблогер", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм", "ESG-поколение", "Экосемья" и "Экошкола". Подать заявки на сайт экологияделокаждого.рф можно до 1 октября этого года."Мы делимся знаниями, потому что считаем, что экология – дело каждого. Мы проводим премию с одноименным названием и уже приняли свыше 25 тысяч работ из более, чем 20 стран мира, среди которых Венесуэла, Китай, Индонезия, США, Великобритания, Эстония и другие. Наша миссия - делиться своими знаниями, рассказывать про экологию, а значит сохранять будущее", - приводится в сообщении комментарий Радионовой.Победителей премии и обладателей специальных призов от жюри и партнёров проекта ждут подарки, а также путёвки во Всероссийский детский центр "Орленок" и путешествия по России.
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светлана радионова, россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), российское общество "знание", общество, экология, экология в россии
Светлана Радионова, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Российское общество "Знание", Общество, Экология, Экология в России
10:00 03.09.2022 (обновлено: 11:56 03.09.2022)
 

Глава Росприроднадзора провела открытый урок по экологии на Камчатке

© Фото : пресс-служба РосприроднадзораГлава Росприроднадзора Светлана Радионова проводит открытый урок на тему "Экология" в одной из школ Петропавловска-Камчатского
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова проводит открытый урок на тему Экология в одной из школ Петропавловска-Камчатского - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© Фото : пресс-служба Росприроднадзора
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в субботу провела открытый урок на тему "Экология" в одной из школ Петропавловска-Камчатского в рамках Всероссийской акции "Поделись своим знанием", сообщает пресс-центр Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого".
Акция проводится с 1 по 9 сентября Российским обществом "Знание".
"В рамках урока для школьников был проведён интерактив на экоплатформе "Гриниум", которую поддержал Росприроднадзор. Ребята смогли погрузиться в VR-игру и применить свои новые экологические знания на практике. Например, верно отсортировать отходы, выбрать многоразовую бутылку вместо одноразовых стаканчиков и отказаться от того, что негативно влияет на планету - пластиковые пакеты и другое", - говорится в сообщении.
Как пояснила Радионова, уроки "Экология" специалисты ведомства проведут во всех субъектах РФ, что позволит привлечь внимание к теме сохранения окружающей среды и экологии свыше 2,5 тысяч детей и подростков.
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Глава Росприроднадзора добавила, что в прошлом году служба учредила международную детско-юношескую премию "Экология – дело каждого" для экологического просвещения детей и подростков. В ней могут принять участие дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет в 9 номинациях: "Экомир", "Экопроект", "Экоблогер", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм", "ESG-поколение", "Экосемья" и "Экошкола". Подать заявки на сайт экологияделокаждого.рф можно до 1 октября этого года.
"Мы делимся знаниями, потому что считаем, что экология – дело каждого. Мы проводим премию с одноименным названием и уже приняли свыше 25 тысяч работ из более, чем 20 стран мира, среди которых Венесуэла, Китай, Индонезия, США, Великобритания, Эстония и другие. Наша миссия - делиться своими знаниями, рассказывать про экологию, а значит сохранять будущее", - приводится в сообщении комментарий Радионовой.
Победителей премии и обладателей специальных призов от жюри и партнёров проекта ждут подарки, а также путёвки во Всероссийский детский центр "Орленок" и путешествия по России.
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Светлана РадионоваРоссияФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Российское общество "Знание"ОбществоЭкологияЭкология в России
 
 
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