https://ria.ru/20220903/ekologiya-1814064945.html

Глава Росприроднадзора провела открытый урок по экологии на Камчатке

Глава Росприроднадзора провела открытый урок по экологии на Камчатке - РИА Новости, 03.09.2022

Глава Росприроднадзора провела открытый урок по экологии на Камчатке

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в субботу провела открытый урок на тему "Экология" в одной из школ Петропавловска-Камчатского в рамках Всероссийской... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T10:00

2022-09-03T10:00

2022-09-03T11:56

светлана радионова

россия

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

российское общество "знание"

общество

экология

экология в россии

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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в субботу провела открытый урок на тему "Экология" в одной из школ Петропавловска-Камчатского в рамках Всероссийской акции "Поделись своим знанием", сообщает пресс-центр Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого".Акция проводится с 1 по 9 сентября Российским обществом "Знание".Как пояснила Радионова, уроки "Экология" специалисты ведомства проведут во всех субъектах РФ, что позволит привлечь внимание к теме сохранения окружающей среды и экологии свыше 2,5 тысяч детей и подростков.Глава Росприроднадзора добавила, что в прошлом году служба учредила международную детско-юношескую премию "Экология – дело каждого" для экологического просвещения детей и подростков. В ней могут принять участие дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет в 9 номинациях: "Экомир", "Экопроект", "Экоблогер", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм", "ESG-поколение", "Экосемья" и "Экошкола". Подать заявки на сайт экологияделокаждого.рф можно до 1 октября этого года."Мы делимся знаниями, потому что считаем, что экология – дело каждого. Мы проводим премию с одноименным названием и уже приняли свыше 25 тысяч работ из более, чем 20 стран мира, среди которых Венесуэла, Китай, Индонезия, США, Великобритания, Эстония и другие. Наша миссия - делиться своими знаниями, рассказывать про экологию, а значит сохранять будущее", - приводится в сообщении комментарий Радионовой.Победителей премии и обладателей специальных призов от жюри и партнёров проекта ждут подарки, а также путёвки во Всероссийский детский центр "Орленок" и путешествия по России.

https://ria.ru/20220629/konkurs-1798914276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

светлана радионова, россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), российское общество "знание", общество, экология, экология в россии