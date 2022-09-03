10:00 03.09.2022 (обновлено: 11:56 03.09.2022)
Глава Росприроднадзора провела открытый урок по экологии на Камчатке
© Фото : пресс-служба РосприроднадзораГлава Росприроднадзора Светлана Радионова проводит открытый урок на тему "Экология" в одной из школ Петропавловска-Камчатского
© Фото : пресс-служба Росприроднадзора
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в субботу провела открытый урок на тему "Экология" в одной из школ Петропавловска-Камчатского в рамках Всероссийской акции "Поделись своим знанием", сообщает пресс-центр Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого".
Акция проводится с 1 по 9 сентября Российским обществом "Знание".
"В рамках урока для школьников был проведён интерактив на экоплатформе "Гриниум", которую поддержал Росприроднадзор. Ребята смогли погрузиться в VR-игру и применить свои новые экологические знания на практике. Например, верно отсортировать отходы, выбрать многоразовую бутылку вместо одноразовых стаканчиков и отказаться от того, что негативно влияет на планету - пластиковые пакеты и другое", - говорится в сообщении.
Как пояснила Радионова, уроки "Экология" специалисты ведомства проведут во всех субъектах РФ, что позволит привлечь внимание к теме сохранения окружающей среды и экологии свыше 2,5 тысяч детей и подростков.
Глава Росприроднадзора добавила, что в прошлом году служба учредила международную детско-юношескую премию "Экология – дело каждого" для экологического просвещения детей и подростков. В ней могут принять участие дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет в 9 номинациях: "Экомир", "Экопроект", "Экоблогер", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм", "ESG-поколение", "Экосемья" и "Экошкола". Подать заявки на сайт экологияделокаждого.рф можно до 1 октября этого года.
"Мы делимся знаниями, потому что считаем, что экология – дело каждого. Мы проводим премию с одноименным названием и уже приняли свыше 25 тысяч работ из более, чем 20 стран мира, среди которых Венесуэла, Китай, Индонезия, США, Великобритания, Эстония и другие. Наша миссия - делиться своими знаниями, рассказывать про экологию, а значит сохранять будущее", - приводится в сообщении комментарий Радионовой.
Победителей премии и обладателей специальных призов от жюри и партнёров проекта ждут подарки, а также путёвки во Всероссийский детский центр "Орленок" и путешествия по России.