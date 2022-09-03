https://ria.ru/20220903/efiopiya-1814175685.html

Посол Эфиопии в России рассказал о перспективах подключения к системе "МИР"

Посол Эфиопии в России рассказал о перспективах подключения к системе "МИР" - РИА Новости, 03.09.2022

Посол Эфиопии в России рассказал о перспективах подключения к системе "МИР"

Эфиопия готова задействовать любые механизмы для торговли с РФ, в том числе постепенно внедрять карты платежной системы "Мир", заявил РИА Новости эфиопский... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T06:38

2022-09-03T06:38

2022-09-03T11:59

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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Эфиопия готова задействовать любые механизмы для торговли с РФ, в том числе постепенно внедрять карты платежной системы "Мир", заявил РИА Новости эфиопский посол в Москве Алемайеху Тегену."Мы можем задействовать любые механизмы, чтобы вести торговлю с Россией", - сказал посол, отвечая на вопрос о перспективах внедрения в стране карт платежной системы "Мир".При этом он затруднился сказать, принимают ли уже в стране карты "Мир".Ранее посол в интервью РИА Новости сообщил, что Эфиопия могла бы подключиться к созданной Россией платежной системе, если бы в ней участвовали Турция или Китай.

https://ria.ru/20220903/efiopiya-1814173646.html

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в мире, эфиопия, россия, новости - туризм