https://ria.ru/20220903/dtp-1814275417.html

В Москве таксист сбил насмерть мужчину на моноколесе

В Москве таксист сбил насмерть мужчину на моноколесе - РИА Новости, 04.09.2022

В Москве таксист сбил насмерть мужчину на моноколесе

Автомобиль сбил мужчину на моноколесе на юго-западе Москвы, движение в месте аварии затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-03T21:22

2022-09-03T21:22

2022-09-04T12:27

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Автомобиль сбил мужчину на моноколесе на юго-западе Москвы, движение в месте аварии затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Профсоюзной улице в районе дома 102 произошло ДТП с участием автомобиля и пешехода, передвигавшегося на моноколесе. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются", - говорится в сообщении.Отмечается, что свободна одна полоса из двух. Движение в районе аварии затруднено.Как сообщили в столичной прокуратуре, водитель такси пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора, а пострадавший скончался на месте."На ул. Профсоюзной водитель автомобиля такси, пересекавший перекресток на запрещающий сигнал светофора, сбил мужчину, передвигавшегося на моноколесе. Пострадавший скончался на месте. Прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

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москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы