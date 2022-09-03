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В Москве таксист сбил насмерть мужчину на моноколесе
В Москве таксист сбил насмерть мужчину на моноколесе - РИА Новости, 04.09.2022
В Москве таксист сбил насмерть мужчину на моноколесе
Автомобиль сбил мужчину на моноколесе на юго-западе Москвы, движение в месте аварии затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-03T21:22
2022-09-03T21:22
2022-09-04T12:27
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Автомобиль сбил мужчину на моноколесе на юго-западе Москвы, движение в месте аварии затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Профсоюзной улице в районе дома 102 произошло ДТП с участием автомобиля и пешехода, передвигавшегося на моноколесе. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются", - говорится в сообщении.Отмечается, что свободна одна полоса из двух. Движение в районе аварии затруднено.Как сообщили в столичной прокуратуре, водитель такси пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора, а пострадавший скончался на месте."На ул. Профсоюзной водитель автомобиля такси, пересекавший перекресток на запрещающий сигнал светофора, сбил мужчину, передвигавшегося на моноколесе. Пострадавший скончался на месте. Прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
21:22 03.09.2022 (обновлено: 12:27 04.09.2022)
В Москве таксист сбил насмерть мужчину на моноколесе
Водитель такси сбил насмерть мужчину на моноколесе на Профсоюзной улице в Москве
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.
Автомобиль сбил мужчину на моноколесе на юго-западе Москвы, движение в месте аварии затруднено, сообщается
в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На Профсоюзной улице в районе дома 102 произошло ДТП с участием автомобиля и пешехода, передвигавшегося на моноколесе. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что свободна одна полоса из двух. Движение в районе аварии затруднено.
Как сообщили в столичной прокуратуре, водитель такси пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора, а пострадавший скончался на месте.
"На ул. Профсоюзной водитель автомобиля такси, пересекавший перекресток на запрещающий сигнал светофора, сбил мужчину, передвигавшегося на моноколесе. Пострадавший скончался на месте. Прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.