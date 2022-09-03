https://ria.ru/20220903/dsnv-1814175901.html

Посол прокомментировал желание США увязать переговоры по ДСНВ с инспекциями

Посол прокомментировал желание США увязать переговоры по ДСНВ с инспекциями - РИА Новости, 03.09.2022

Посол прокомментировал желание США увязать переговоры по ДСНВ с инспекциями

Соединенные Штаты неправомерно увязывают переговоры по ДСНВ с возобновлением инспекционной деятельности, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T06:51

2022-09-03T06:51

2022-09-03T07:03

в мире

сша

россия

договор снв-3

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ВАШИНГТОН, 3 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты неправомерно увязывают переговоры по ДСНВ с возобновлением инспекционной деятельности, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Посол подчеркнул, что в основе проблем возобновления инспекций по ДСНВ лежит антироссийская санкционная политика США.Антонов призвал Вашингтон продолжить взаимодействие по дипломатическим каналам в целях скорейшего возобновления инспекционных мероприятий на предусмотренной ДСНВ паритетной основе.Ранее посольство России в США заявило, что Москва и Вашингтон ведут работу над устранением препятствий на пути возобновления инспекций по ДСНВ, которые были приостановлены с началом пандемии коронавируса в 2020 году. Позднее СМИ со ссылкой на представителей СНБ и Госдепартамента, что американская администрация не намерена вести переговоры по договору о СНВ с Москвой, пока стороны не возобновят инспекции объектов ядерного оружия друг друга.СНВ-3, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220825/ssha-1812174082.html

https://ria.ru/20220816/snv-3-1809917694.html

сша

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в мире, сша, россия, договор снв-3