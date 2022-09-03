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Посол прокомментировал желание США увязать переговоры по ДСНВ с инспекциями - РИА Новости, 03.09.2022
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Посол прокомментировал желание США увязать переговоры по ДСНВ с инспекциями
Посол прокомментировал желание США увязать переговоры по ДСНВ с инспекциями - РИА Новости, 03.09.2022
Посол прокомментировал желание США увязать переговоры по ДСНВ с инспекциями
Соединенные Штаты неправомерно увязывают переговоры по ДСНВ с возобновлением инспекционной деятельности, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T06:51
2022-09-03T07:03
в мире
сша
россия
договор снв-3
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ВАШИНГТОН, 3 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты неправомерно увязывают переговоры по ДСНВ с возобновлением инспекционной деятельности, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Посол подчеркнул, что в основе проблем возобновления инспекций по ДСНВ лежит антироссийская санкционная политика США.Антонов призвал Вашингтон продолжить взаимодействие по дипломатическим каналам в целях скорейшего возобновления инспекционных мероприятий на предусмотренной ДСНВ паритетной основе.Ранее посольство России в США заявило, что Москва и Вашингтон ведут работу над устранением препятствий на пути возобновления инспекций по ДСНВ, которые были приостановлены с началом пандемии коронавируса в 2020 году. Позднее СМИ со ссылкой на представителей СНБ и Госдепартамента, что американская администрация не намерена вести переговоры по договору о СНВ с Москвой, пока стороны не возобновят инспекции объектов ядерного оружия друг друга.СНВ-3, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20220825/ssha-1812174082.html
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в мире, сша, россия, договор снв-3
В мире, США, Россия, Договор СНВ-3
06:51 03.09.2022 (обновлено: 07:03 03.09.2022)
 
Посол прокомментировал желание США увязать переговоры по ДСНВ с инспекциями

Посол Антонов прокомментировал желание США увязать переговоры по ДСНВ с инспекциями

© Flickr / Adam FagenПосольство России в США. Вашингтон
Посольство России в США. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© Flickr / Adam Fagen
Посольство России в США. Вашингтон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты неправомерно увязывают переговоры по ДСНВ с возобновлением инспекционной деятельности, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Считаем такую постановку вопроса неправомерной. Американская сторона в искаженном свете интерпретирует значение диалога по контролю над вооружениями, в том числе по выработке нового соглашения на замену ДСНВ", — цитирует дипмиссия слова Антонова.

Посол подчеркнул, что в основе проблем возобновления инспекций по ДСНВ лежит антироссийская санкционная политика США.

"Она (политика. — Прим. ред.) де-факто блокирует проведение нашей страной проверок на американской территории", — отметил он.

Антонов призвал Вашингтон продолжить взаимодействие по дипломатическим каналам в целях скорейшего возобновления инспекционных мероприятий на предусмотренной ДСНВ паритетной основе.
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Ранее посольство России в США заявило, что Москва и Вашингтон ведут работу над устранением препятствий на пути возобновления инспекций по ДСНВ, которые были приостановлены с началом пандемии коронавируса в 2020 году. Позднее СМИ со ссылкой на представителей СНБ и Госдепартамента, что американская администрация не намерена вести переговоры по договору о СНВ с Москвой, пока стороны не возобновят инспекции объектов ядерного оружия друг друга.
СНВ-3, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала спецоперации на Украине.
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