06:51 03.09.2022 (обновлено: 07:03 03.09.2022)
Посол прокомментировал желание США увязать переговоры по ДСНВ с инспекциями
Посол Антонов прокомментировал желание США увязать переговоры по ДСНВ с инспекциями
Посольство России в США. Вашингтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты неправомерно увязывают переговоры по ДСНВ с возобновлением инспекционной деятельности, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Считаем такую постановку вопроса неправомерной. Американская сторона в искаженном свете интерпретирует значение диалога по контролю над вооружениями, в том числе по выработке нового соглашения на замену ДСНВ", — цитирует дипмиссия слова Антонова.
Посол подчеркнул, что в основе проблем возобновления инспекций по ДСНВ лежит антироссийская санкционная политика США.
"Она (политика. — Прим. ред.) де-факто блокирует проведение нашей страной проверок на американской территории", — отметил он.
Антонов призвал Вашингтон продолжить взаимодействие по дипломатическим каналам в целях скорейшего возобновления инспекционных мероприятий на предусмотренной ДСНВ паритетной основе.
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Ранее посольство России в США заявило, что Москва и Вашингтон ведут работу над устранением препятствий на пути возобновления инспекций по ДСНВ, которые были приостановлены с началом пандемии коронавируса в 2020 году. Позднее СМИ со ссылкой на представителей СНБ и Госдепартамента, что американская администрация не намерена вести переговоры по договору о СНВ с Москвой, пока стороны не возобновят инспекции объектов ядерного оружия друг друга.
СНВ-3, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала спецоперации на Украине.
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