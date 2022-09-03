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При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадала женщина - РИА Новости, 03.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220903/donetsk-1814275035.html
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадала женщина
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадала женщина - РИА Новости, 03.09.2022
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадала женщина
Женщина получила ранение при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T21:06
2022-09-03T21:06
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Женщина получила ранение при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Кировский район Донецка, по ул. Абакумова ранена женщина", - сообщили в штабе.
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Вооруженные силы Украины
21:06 03.09.2022
 
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадала женщина

Штаб теробороны ДНР сообщил, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Женщина получила ранение при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Кировский район Донецка, по ул. Абакумова ранена женщина", - сообщили в штабе.
Военнослужащий подразделения интернациональной бригады Пятнашка под Авдеевкой в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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