https://ria.ru/20220903/donetsk-1814275035.html
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадала женщина
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадала женщина - РИА Новости, 03.09.2022
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадала женщина
Женщина получила ранение при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T21:06
2022-09-03T21:06
2022-09-03T21:06
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Женщина получила ранение при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Кировский район Донецка, по ул. Абакумова ранена женщина", - сообщили в штабе.
https://ria.ru/20220818/pyatnashka-1809988024.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Вооруженные силы Украины
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадала женщина
Штаб теробороны ДНР сообщил, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина