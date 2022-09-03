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Военный эксперт рассказал о подготовке в Эстонии террористов против России

Военный эксперт рассказал о подготовке в Эстонии террористов против России - РИА Новости, 03.09.2022

Военный эксперт рассказал о подготовке в Эстонии террористов против России

НАТО готовит в Эстонии диверсантов для атак на российскую территорию, рассказал в беседе с "Украиной.ру" военный эксперт, капитан первого ранга запаса Владимир... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T01:55

2022-09-03T01:55

2022-09-03T09:37

специальная военная операция на украине

россия

эстония

украина

нато

великобритания

владимир ераносян

в мире

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. НАТО готовит в Эстонии диверсантов для атак на российскую территорию, рассказал в беседе с "Украиной.ру" военный эксперт, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян.По его словам, из прибалтийской республики сейчас сделали хаб, где тренируют террористов для асимметричной войны внутри России.Он указал, что используя как предлог ситуацию на Украине, НАТО под руководством США расширяет свое присутствие в этой стране. Так, в Эстонию уже прибыли два батальона Североатлантического альянса, в основном укомплектованных британцами.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220825/zaderzhanie-1812000780.html

россия

эстония

украина

великобритания

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россия, эстония, украина, нато, великобритания, владимир ераносян, в мире