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Военный эксперт рассказал о подготовке в Эстонии террористов против России - РИА Новости, 03.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220903/diversanty-1814168967.html
Военный эксперт рассказал о подготовке в Эстонии террористов против России
Военный эксперт рассказал о подготовке в Эстонии террористов против России - РИА Новости, 03.09.2022
Военный эксперт рассказал о подготовке в Эстонии террористов против России
НАТО готовит в Эстонии диверсантов для атак на российскую территорию, рассказал в беседе с "Украиной.ру" военный эксперт, капитан первого ранга запаса Владимир... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T01:55
2022-09-03T09:37
специальная военная операция на украине
россия
эстония
украина
нато
великобритания
владимир ераносян
в мире
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. НАТО готовит в Эстонии диверсантов для атак на российскую территорию, рассказал в беседе с "Украиной.ру" военный эксперт, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян.По его словам, из прибалтийской республики сейчас сделали хаб, где тренируют террористов для асимметричной войны внутри России.Он указал, что используя как предлог ситуацию на Украине, НАТО под руководством США расширяет свое присутствие в этой стране. Так, в Эстонию уже прибыли два батальона Североатлантического альянса, в основном укомплектованных британцами.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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россия, эстония, украина, нато, великобритания, владимир ераносян, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Эстония, Украина, НАТО, Великобритания, Владимир Ераносян, В мире
01:55 03.09.2022 (обновлено: 09:37 03.09.2022)
 
Военный эксперт рассказал о подготовке в Эстонии террористов против России

Капитан первого ранга Ераносян: в Эстонии готовят диверсантов НАТО для атак внутри России

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. НАТО готовит в Эстонии диверсантов для атак на российскую территорию, рассказал в беседе с "Украиной.ру" военный эксперт, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян.
По его словам, из прибалтийской республики сейчас сделали хаб, где тренируют террористов для асимметричной войны внутри России.
"Эстония сейчас готовит диверсантов для работы на территории Российской Федерации", — заявил Ераносян.
Он указал, что используя как предлог ситуацию на Украине, НАТО под руководством США расширяет свое присутствие в этой стране. Так, в Эстонию уже прибыли два батальона Североатлантического альянса, в основном укомплектованных британцами.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Кадры задержания россиянина, готовившего теракт в Калининградской области
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В Калининграде задержали сторонника "Азова"*, планировавшего теракт
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЭстонияУкраинаНАТОВеликобританияВладимир ЕраносянВ мире
 
 
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