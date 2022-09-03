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Большинство компаний не отказались от проектов в ДФО из-за санкций - РИА Новости, 03.09.2022
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Большинство компаний не отказались от проектов в ДФО из-за санкций
Большинство компаний не отказались от проектов в ДФО из-за санкций - РИА Новости, 03.09.2022
Большинство компаний не отказались от проектов в ДФО из-за санкций
Несмотря на возникшие сложности из-за санкций недружественных стран, большинство инвесторов продолжили реализацию проектов на Дальнем Востоке, заявил глава... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T00:19
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экономика
алексей чекунков
вэф-2022
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Несмотря на возникшие сложности из-за санкций недружественных стран, большинство инвесторов продолжили реализацию проектов на Дальнем Востоке, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков журналу Росконгресса "ВЭФ-2022".По его мнению, на длинной дистанции российские предприниматели выиграют, потому что станут сильнее - ведь алмаз кристаллизуется под давлением. "Сегодня инвесторы диверсифицируют как технологические, так и финансовые риски. Дополнительные стимул получила российская промышленность: мы видим, что процесс импортозамещения набирает обороты практически во всех отраслях", - отметил министр.
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экономика, алексей чекунков, вэф-2022
Экономика, Алексей Чекунков, ВЭФ-2022
00:19 03.09.2022
 
Большинство компаний не отказались от проектов в ДФО из-за санкций

Чекунков: большинство компаний не отказались от реализации проектов в ДФО из-за санкций

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время научно-практического форума в Хабаровске
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время научно-практического форума в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Несмотря на возникшие сложности из-за санкций недружественных стран, большинство инвесторов продолжили реализацию проектов на Дальнем Востоке, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков журналу Росконгресса "ВЭФ-2022".
"В этом году из-за действий недружественных стран дальневосточный бизнес столкнулся с трудностями - сбоями в поставках оборудования, взаиморасчетах, разрывом логистических цепочек, которые выстраивались годами. Однако предпринятые последовательные шаги по поддержке экономики и социальной сферы позволили сохранить равновесие. Большинство компаний не отказались от реализации проектов и продолжают инвестировать в развитие регионов. Мы со своей стороны стараемся помогать предпринимателям, всегда на связи в режиме 24/7", - сказал Чекунков.
По его мнению, на длинной дистанции российские предприниматели выиграют, потому что станут сильнее - ведь алмаз кристаллизуется под давлением. "Сегодня инвесторы диверсифицируют как технологические, так и финансовые риски. Дополнительные стимул получила российская промышленность: мы видим, что процесс импортозамещения набирает обороты практически во всех отраслях", - отметил министр.
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ЭкономикаАлексей ЧекунковВЭФ-2022
 
 
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