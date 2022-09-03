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Большинство компаний не отказались от проектов в ДФО из-за санкций

Большинство компаний не отказались от проектов в ДФО из-за санкций - РИА Новости, 03.09.2022

Большинство компаний не отказались от проектов в ДФО из-за санкций

Несмотря на возникшие сложности из-за санкций недружественных стран, большинство инвесторов продолжили реализацию проектов на Дальнем Востоке, заявил глава... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T00:19

2022-09-03T00:19

2022-09-03T00:19

экономика

алексей чекунков

вэф-2022

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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Несмотря на возникшие сложности из-за санкций недружественных стран, большинство инвесторов продолжили реализацию проектов на Дальнем Востоке, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков журналу Росконгресса "ВЭФ-2022".По его мнению, на длинной дистанции российские предприниматели выиграют, потому что станут сильнее - ведь алмаз кристаллизуется под давлением. "Сегодня инвесторы диверсифицируют как технологические, так и финансовые риски. Дополнительные стимул получила российская промышленность: мы видим, что процесс импортозамещения набирает обороты практически во всех отраслях", - отметил министр.

https://ria.ru/20220901/almazy-1813618280.html

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2022

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экономика, алексей чекунков, вэф-2022