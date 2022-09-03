https://ria.ru/20220903/covindex-1814188131.html
Covindex снизился на 2,6 пункта
Covindex снизился на 2,6 пункта - РИА Новости, 03.09.2022
Covindex снизился на 2,6 пункта
Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 22 по 28 августа снизился уже... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T10:02
2022-09-03T10:02
2022-09-03T10:02
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 22 по 28 августа снизился уже шестую неделю подряд, опустившись еще на 2,6 пункта - до 100,8 пункта.Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.На прошлой неделе средний чек снизился по антисептикам (на 11%, до 250 рублей) и медицинским маскам (на 7%, до 100 рублей). По всем остальным товарам он остался на уровне предшествовавшей недели: по перчаткам - 143 рубля, по кусковому мылу - 104 рубля, по туалетной бумаге - 103 рубля, по лимонам - 40 рублей, по гречке - 110 рублей.Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 2,6 пункта и составил 100,8 пункта.
https://ria.ru/20220831/vaktsina-1813409324.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Экономика, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
Covindex снизился на 2,6 пункта
Covindex опустился на 2,6 пункта, снижение идет шестую неделю подряд
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 22 по 28 августа снизился уже шестую неделю подряд, опустившись еще на 2,6 пункта - до 100,8 пункта.
Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.
По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
На прошлой неделе средний чек снизился по антисептикам (на 11%, до 250 рублей) и медицинским маскам (на 7%, до 100 рублей). По всем остальным товарам он остался на уровне предшествовавшей недели: по перчаткам - 143 рубля, по кусковому мылу - 104 рубля, по туалетной бумаге - 103 рубля, по лимонам - 40 рублей, по гречке - 110 рублей.
Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 2,6 пункта и составил 100,8 пункта.