https://ria.ru/20220903/covindex-1814188131.html

Covindex снизился на 2,6 пункта

Covindex снизился на 2,6 пункта - РИА Новости, 03.09.2022

Covindex снизился на 2,6 пункта

Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 22 по 28 августа снизился уже... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T10:02

2022-09-03T10:02

2022-09-03T10:02

распространение коронавируса

экономика

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572519877_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_80264770ebd61b1cab8262d13836bc9a.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 22 по 28 августа снизился уже шестую неделю подряд, опустившись еще на 2,6 пункта - до 100,8 пункта.Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.На прошлой неделе средний чек снизился по антисептикам (на 11%, до 250 рублей) и медицинским маскам (на 7%, до 100 рублей). По всем остальным товарам он остался на уровне предшествовавшей недели: по перчаткам - 143 рубля, по кусковому мылу - 104 рубля, по туалетной бумаге - 103 рубля, по лимонам - 40 рублей, по гречке - 110 рублей.Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 2,6 пункта и составил 100,8 пункта.

https://ria.ru/20220831/vaktsina-1813409324.html

https://ria.ru/20220902/vaktsiny-1814043429.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, коронавирус covid-19, коронавирус в россии