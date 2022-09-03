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Covindex снизился на 2,6 пункта - РИА Новости, 03.09.2022
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Распространение коронавируса
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Covindex снизился на 2,6 пункта
Covindex снизился на 2,6 пункта - РИА Новости, 03.09.2022
Covindex снизился на 2,6 пункта
Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 22 по 28 августа снизился уже... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T10:02
2022-09-03T10:02
распространение коронавируса
экономика
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 22 по 28 августа снизился уже шестую неделю подряд, опустившись еще на 2,6 пункта - до 100,8 пункта.Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.На прошлой неделе средний чек снизился по антисептикам (на 11%, до 250 рублей) и медицинским маскам (на 7%, до 100 рублей). По всем остальным товарам он остался на уровне предшествовавшей недели: по перчаткам - 143 рубля, по кусковому мылу - 104 рубля, по туалетной бумаге - 103 рубля, по лимонам - 40 рублей, по гречке - 110 рублей.Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 2,6 пункта и составил 100,8 пункта.
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экономика, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Экономика, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
10:02 03.09.2022
 
Covindex снизился на 2,6 пункта

Covindex опустился на 2,6 пункта, снижение идет шестую неделю подряд

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкАнтисептик для рук на прилавке продавца на ярмарке
Антисептик для рук на прилавке продавца на ярмарке - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Антисептик для рук на прилавке продавца на ярмарке. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 22 по 28 августа снизился уже шестую неделю подряд, опустившись еще на 2,6 пункта - до 100,8 пункта.
Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.
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По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
На прошлой неделе средний чек снизился по антисептикам (на 11%, до 250 рублей) и медицинским маскам (на 7%, до 100 рублей). По всем остальным товарам он остался на уровне предшествовавшей недели: по перчаткам - 143 рубля, по кусковому мылу - 104 рубля, по туалетной бумаге - 103 рубля, по лимонам - 40 рублей, по гречке - 110 рублей.
Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 2,6 пункта и составил 100,8 пункта.
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