США могли создать вспышку чумы, считают в Минобороны
Минобороны: США могли создать вспышку чумы, замаскировав ее под естественную
Лаборатория. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. США интересует холера и чума, применение этих патогенов может быть замаскировано под естественные вспышки, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"Направленность проводимых Пентагоном работ не соответствует актуальным проблемам здравоохранения Украины, основными из которых являются социально-значимые заболевания: корь, краснуха, туберкулез, СПИД. При этом американских заказчиков интересует совсем другая номенклатура, а именно: холера, туляремия, чума, Конго-Крымская лихорадка, хантавирусы", - заявил Кириллов на брифинге.
Он уточнил, что данные возбудители изучались в рамках так называемых украинских проектов "Ю-Пи" и "Тэп".
"Заинтересованность военных биологов США связана с тем, что эти патогены имеют природные очаги как на территории Украины, так и в России, а их применение может быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний. Деятельность биологических лабораторий и реализуемая Соединенными Штатами программа так называемого реформирования украинской системы здравоохранения привели к неуправляемому росту заболеваемости особо опасными и экономически значимыми инфекциями", - пояснил Кириллов.
По его словам, на территории Украины фиксируется рост числа случаев краснухи, дифтерии, туберкулеза, а заболеваемость корью увеличилась более, чем в 100 раз. Кроме того, существенно ухудшилась ситуация по африканской чуме свиней, суммарные потери сельскохозяйственной отрасли в государствах Восточной Европы от данного заболевания превысили 2,4 миллиарда евро.
Он также сообщил, что в рамках декларируемой американским военным ведомством борьбы с инфекционными заболеваниями на Украине и обеспечения санитарно-эпидемического благополучия не оказывается гуманитарная помощь, не проводятся мероприятия вакцинопрофилактики населения и лечения заболевших.
Более того, объем мероприятий по вакцинопрофилактике кори и краснухи снизился на 70% по сравнению с 2008 годом.
"Это ставит вопрос об истинных целях проводимых исследований", - подчеркнул Кирилов.
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