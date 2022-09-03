https://ria.ru/20220903/chuma-1814231512.html

США могли создать вспышку чумы, считают в Минобороны

США могли создать вспышку чумы, считают в Минобороны - РИА Новости, 03.09.2022

США могли создать вспышку чумы, считают в Минобороны

США интересует холера и чума, применение этих патогенов может быть замаскировано под естественные вспышки, заявил в субботу начальник войск радиационной,... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T15:34

2022-09-03T15:34

2022-09-03T15:34

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. США интересует холера и чума, применение этих патогенов может быть замаскировано под естественные вспышки, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Направленность проводимых Пентагоном работ не соответствует актуальным проблемам здравоохранения Украины, основными из которых являются социально-значимые заболевания: корь, краснуха, туберкулез, СПИД. При этом американских заказчиков интересует совсем другая номенклатура, а именно: холера, туляремия, чума, Конго-Крымская лихорадка, хантавирусы", - заявил Кириллов на брифинге.Он уточнил, что данные возбудители изучались в рамках так называемых украинских проектов "Ю-Пи" и "Тэп"."Заинтересованность военных биологов США связана с тем, что эти патогены имеют природные очаги как на территории Украины, так и в России, а их применение может быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний. Деятельность биологических лабораторий и реализуемая Соединенными Штатами программа так называемого реформирования украинской системы здравоохранения привели к неуправляемому росту заболеваемости особо опасными и экономически значимыми инфекциями", - пояснил Кириллов.По его словам, на территории Украины фиксируется рост числа случаев краснухи, дифтерии, туберкулеза, а заболеваемость корью увеличилась более, чем в 100 раз. Кроме того, существенно ухудшилась ситуация по африканской чуме свиней, суммарные потери сельскохозяйственной отрасли в государствах Восточной Европы от данного заболевания превысили 2,4 миллиарда евро.Он также сообщил, что в рамках декларируемой американским военным ведомством борьбы с инфекционными заболеваниями на Украине и обеспечения санитарно-эпидемического благополучия не оказывается гуманитарная помощь, не проводятся мероприятия вакцинопрофилактики населения и лечения заболевших.Более того, объем мероприятий по вакцинопрофилактике кори и краснухи снизился на 70% по сравнению с 2008 годом."Это ставит вопрос об истинных целях проводимых исследований", - подчеркнул Кирилов.

https://ria.ru/20220825/biolaboratorii-1811982287.html

https://ria.ru/20211223/pandemiya-1764953358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, сша, россия, министерство обороны сша, в мире