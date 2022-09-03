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США могли создать вспышку чумы, считают в Минобороны - РИА Новости, 03.09.2022
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США могли создать вспышку чумы, считают в Минобороны
США могли создать вспышку чумы, считают в Минобороны - РИА Новости, 03.09.2022
США могли создать вспышку чумы, считают в Минобороны
США интересует холера и чума, применение этих патогенов может быть замаскировано под естественные вспышки, заявил в субботу начальник войск радиационной,... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T15:34
2022-09-03T15:34
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. США интересует холера и чума, применение этих патогенов может быть замаскировано под естественные вспышки, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Направленность проводимых Пентагоном работ не соответствует актуальным проблемам здравоохранения Украины, основными из которых являются социально-значимые заболевания: корь, краснуха, туберкулез, СПИД. При этом американских заказчиков интересует совсем другая номенклатура, а именно: холера, туляремия, чума, Конго-Крымская лихорадка, хантавирусы", - заявил Кириллов на брифинге.Он уточнил, что данные возбудители изучались в рамках так называемых украинских проектов "Ю-Пи" и "Тэп"."Заинтересованность военных биологов США связана с тем, что эти патогены имеют природные очаги как на территории Украины, так и в России, а их применение может быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний. Деятельность биологических лабораторий и реализуемая Соединенными Штатами программа так называемого реформирования украинской системы здравоохранения привели к неуправляемому росту заболеваемости особо опасными и экономически значимыми инфекциями", - пояснил Кириллов.По его словам, на территории Украины фиксируется рост числа случаев краснухи, дифтерии, туберкулеза, а заболеваемость корью увеличилась более, чем в 100 раз. Кроме того, существенно ухудшилась ситуация по африканской чуме свиней, суммарные потери сельскохозяйственной отрасли в государствах Восточной Европы от данного заболевания превысили 2,4 миллиарда евро.Он также сообщил, что в рамках декларируемой американским военным ведомством борьбы с инфекционными заболеваниями на Украине и обеспечения санитарно-эпидемического благополучия не оказывается гуманитарная помощь, не проводятся мероприятия вакцинопрофилактики населения и лечения заболевших.Более того, объем мероприятий по вакцинопрофилактике кори и краснухи снизился на 70% по сравнению с 2008 годом."Это ставит вопрос об истинных целях проводимых исследований", - подчеркнул Кирилов.
https://ria.ru/20220825/biolaboratorii-1811982287.html
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украина, сша, россия, министерство обороны сша, в мире
Украина, США, Россия, Министерство обороны США, В мире
15:34 03.09.2022
 
США могли создать вспышку чумы, считают в Минобороны

Минобороны: США могли создать вспышку чумы, замаскировав ее под естественную

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. США интересует холера и чума, применение этих патогенов может быть замаскировано под естественные вспышки, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"Направленность проводимых Пентагоном работ не соответствует актуальным проблемам здравоохранения Украины, основными из которых являются социально-значимые заболевания: корь, краснуха, туберкулез, СПИД. При этом американских заказчиков интересует совсем другая номенклатура, а именно: холера, туляремия, чума, Конго-Крымская лихорадка, хантавирусы", - заявил Кириллов на брифинге.
Он уточнил, что данные возбудители изучались в рамках так называемых украинских проектов "Ю-Пи" и "Тэп".
"Заинтересованность военных биологов США связана с тем, что эти патогены имеют природные очаги как на территории Украины, так и в России, а их применение может быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний. Деятельность биологических лабораторий и реализуемая Соединенными Штатами программа так называемого реформирования украинской системы здравоохранения привели к неуправляемому росту заболеваемости особо опасными и экономически значимыми инфекциями", - пояснил Кириллов.
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По его словам, на территории Украины фиксируется рост числа случаев краснухи, дифтерии, туберкулеза, а заболеваемость корью увеличилась более, чем в 100 раз. Кроме того, существенно ухудшилась ситуация по африканской чуме свиней, суммарные потери сельскохозяйственной отрасли в государствах Восточной Европы от данного заболевания превысили 2,4 миллиарда евро.
Он также сообщил, что в рамках декларируемой американским военным ведомством борьбы с инфекционными заболеваниями на Украине и обеспечения санитарно-эпидемического благополучия не оказывается гуманитарная помощь, не проводятся мероприятия вакцинопрофилактики населения и лечения заболевших.
Более того, объем мероприятий по вакцинопрофилактике кори и краснухи снизился на 70% по сравнению с 2008 годом.
"Это ставит вопрос об истинных целях проводимых исследований", - подчеркнул Кирилов.
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