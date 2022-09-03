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На митинге в Праге потребовали отставки правительства Чехии
На митинге в Праге потребовали отставки правительства Чехии - РИА Новости, 03.09.2022
На митинге в Праге потребовали отставки правительства Чехии
Организаторы антиправительственного митинга, прошедшего в субботу в Праге, потребовали от кабинета министров во главе с Петром Фиалой подать в отставку до 25... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T20:47
2022-09-03T20:47
2022-09-03T23:16
в мире
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Организаторы антиправительственного митинга, прошедшего в субботу в Праге, потребовали от кабинета министров во главе с Петром Фиалой подать в отставку до 25 сентября, пишет iDnes."Если правительство не уйдет в отставку до 25 сентября, мы объявим о силовых мерах на демонстрации 28 сентября. Мы уже ведем переговоры с профсоюзами, предпринимателями, фермерами и другими группами о том, чтобы объявить забастовку", — заявил один из организаторов митинга Ладислав Врабель.Другой лидер протестов, Йиржи Гавел, назвал целью акций решение вопроса с ценами на энергию, прежде всего на электричество и газ. По словам организатора мероприятия, чешской экономике грозит разрушение уже осенью. Также Гивел пожаловался, что премьер отказался от переговоров с протестующими.Масштабный антиправительственный митинг прошел сегодня на Вацлавской площади в центре Праги. Среди инициаторов акции — политические партии, общественные организации, движения и профсоюзы.На мероприятие под названием "Чехия на первом месте" вышли около ста тысяч человек. Полиция оценила численность протестующих в 50-70 тысяч, хотя изначально планировалось участие около 20 тысяч.
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Антиправительственный митинг в центре Праги
В центре Праги начался антиправительственный митинг, в котором участвуют около 20 тысяч человек
2022-09-03T20:47
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в мире, чехия
20:47 03.09.2022 (обновлено: 23:16 03.09.2022)
На митинге в Праге потребовали отставки правительства Чехии
Организаторы массовых протестов в Праге потребовали отставки кабмина Чехии до 25 сентября
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.
Организаторы антиправительственного митинга, прошедшего в субботу в Праге, потребовали от кабинета министров во главе с Петром Фиалой подать в отставку до 25 сентября, пишет iDnes
.
"Если правительство не уйдет в отставку до 25 сентября, мы объявим о силовых мерах на демонстрации 28 сентября. Мы уже ведем переговоры с профсоюзами, предпринимателями, фермерами и другими группами о том, чтобы объявить забастовку", — заявил один из организаторов митинга Ладислав Врабель.
Другой лидер протестов, Йиржи Гавел, назвал целью акций решение вопроса с ценами на энергию, прежде всего на электричество и газ. По словам организатора мероприятия, чешской экономике грозит разрушение уже осенью. Также Гивел пожаловался, что премьер отказался от переговоров с протестующими.
Масштабный антиправительственный митинг прошел сегодня на Вацлавской площади в центре Праги
. Среди инициаторов акции — политические партии, общественные организации, движения и профсоюзы.
На мероприятие под названием "Чехия на первом месте" вышли около ста тысяч человек. Полиция оценила численность протестующих в 50-70 тысяч, хотя изначально планировалось участие около 20 тысяч.