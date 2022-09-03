https://ria.ru/20220903/chekhiya-1814273010.html

На митинге в Праге потребовали отставки правительства Чехии

На митинге в Праге потребовали отставки правительства Чехии - РИА Новости, 03.09.2022

На митинге в Праге потребовали отставки правительства Чехии

Организаторы антиправительственного митинга, прошедшего в субботу в Праге, потребовали от кабинета министров во главе с Петром Фиалой подать в отставку до 25... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T20:47

2022-09-03T20:47

2022-09-03T23:16

в мире

чехия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/03/1814243474_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_47402090b9c6cebf1c625c6c3a2a7551.jpg

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Организаторы антиправительственного митинга, прошедшего в субботу в Праге, потребовали от кабинета министров во главе с Петром Фиалой подать в отставку до 25 сентября, пишет iDnes."Если правительство не уйдет в отставку до 25 сентября, мы объявим о силовых мерах на демонстрации 28 сентября. Мы уже ведем переговоры с профсоюзами, предпринимателями, фермерами и другими группами о том, чтобы объявить забастовку", — заявил один из организаторов митинга Ладислав Врабель.Другой лидер протестов, Йиржи Гавел, назвал целью акций решение вопроса с ценами на энергию, прежде всего на электричество и газ. По словам организатора мероприятия, чешской экономике грозит разрушение уже осенью. Также Гивел пожаловался, что премьер отказался от переговоров с протестующими.Масштабный антиправительственный митинг прошел сегодня на Вацлавской площади в центре Праги. Среди инициаторов акции — политические партии, общественные организации, движения и профсоюзы.На мероприятие под названием "Чехия на первом месте" вышли около ста тысяч человек. Полиция оценила численность протестующих в 50-70 тысяч, хотя изначально планировалось участие около 20 тысяч.

https://ria.ru/20220807/gaz-1807801547.html

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Антиправительственный митинг в центре Праги В центре Праги начался антиправительственный митинг, в котором участвуют около 20 тысяч человек 2022-09-03T20:47 true PT0M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, чехия