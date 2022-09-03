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Шесть из десяти британских предприятий могут закрыться из-за роста цен - РИА Новости, 03.09.2022
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Шесть из десяти британских предприятий могут закрыться из-за роста цен
Шесть из десяти британских предприятий могут закрыться из-за роста цен - РИА Новости, 03.09.2022
Шесть из десяти британских предприятий могут закрыться из-за роста цен
Шесть из 10 предприятий в Великобритании могут закрыться из-за роста цен на электроэнергию, передает агентство Блумберг со ссылкой на британскую ассоциацию... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T05:33
2022-09-03T05:33
владимир путин
россия
великобритания
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Шесть из 10 предприятий в Великобритании могут закрыться из-за роста цен на электроэнергию, передает агентство Блумберг со ссылкой на британскую ассоциацию производителей Make UK.Согласно исследованию ассоциации, взлетевшие счета за электроэнергию могут привести к остановке шести из десяти производств в стране.Отмечается, что около половины предприятий испытали на себе увеличение счетов за электроэнергию на более чем на 100% за прошедший год.Ранее британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для потребителей на 80% с 1 октября из-за роста мировых цен на энергоносители. Таким образом, максимальная сумма счета для британцев может стать больше на 1578 фунтов стерлингов, или на 80%. Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены на энергию, скорее всего, продолжат расти, и призвал будущего премьера Соединенного Королевства принять новые меры для борьбы с ростом цен.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220903/neft-1814168281.html
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владимир путин, россия, великобритания, санкции в отношении россии
Владимир Путин, Россия, Великобритания, Санкции в отношении России
05:33 03.09.2022
 
Шесть из десяти британских предприятий могут закрыться из-за роста цен

Make UK: часть британских предприятий могут закрыться из-за роста цен на электричество

© Depositphotos / minervastockОплата налогов
Оплата налогов - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© Depositphotos / minervastock
Оплата налогов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Шесть из 10 предприятий в Великобритании могут закрыться из-за роста цен на электроэнергию, передает агентство Блумберг со ссылкой на британскую ассоциацию производителей Make UK.
Согласно исследованию ассоциации, взлетевшие счета за электроэнергию могут привести к остановке шести из десяти производств в стране.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
01:29
Лимит цен на нефть ударит по рынку энергоносителей, заявил аналитик из США
Отмечается, что около половины предприятий испытали на себе увеличение счетов за электроэнергию на более чем на 100% за прошедший год.
Ранее британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для потребителей на 80% с 1 октября из-за роста мировых цен на энергоносители. Таким образом, максимальная сумма счета для британцев может стать больше на 1578 фунтов стерлингов, или на 80%. Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены на энергию, скорее всего, продолжат расти, и призвал будущего премьера Соединенного Королевства принять новые меры для борьбы с ростом цен.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 16:41
Высокие цены заставили немцев поменять отношение к России
 
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