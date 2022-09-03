https://ria.ru/20220903/britaniya-1814174764.html

Шесть из десяти британских предприятий могут закрыться из-за роста цен

Шесть из десяти британских предприятий могут закрыться из-за роста цен - РИА Новости, 03.09.2022

Шесть из десяти британских предприятий могут закрыться из-за роста цен

Шесть из 10 предприятий в Великобритании могут закрыться из-за роста цен на электроэнергию, передает агентство Блумберг со ссылкой на британскую ассоциацию... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T05:33

2022-09-03T05:33

2022-09-03T05:33

владимир путин

россия

великобритания

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Шесть из 10 предприятий в Великобритании могут закрыться из-за роста цен на электроэнергию, передает агентство Блумберг со ссылкой на британскую ассоциацию производителей Make UK.Согласно исследованию ассоциации, взлетевшие счета за электроэнергию могут привести к остановке шести из десяти производств в стране.Отмечается, что около половины предприятий испытали на себе увеличение счетов за электроэнергию на более чем на 100% за прошедший год.Ранее британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для потребителей на 80% с 1 октября из-за роста мировых цен на энергоносители. Таким образом, максимальная сумма счета для британцев может стать больше на 1578 фунтов стерлингов, или на 80%. Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены на энергию, скорее всего, продолжат расти, и призвал будущего премьера Соединенного Королевства принять новые меры для борьбы с ростом цен.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220903/neft-1814168281.html

https://ria.ru/20220902/germaniya-1814074353.html

россия

великобритания

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владимир путин, россия, великобритания, санкции в отношении россии