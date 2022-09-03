https://ria.ru/20220903/boroda-1814186189.html

Эксперты рассказали, почему мужчины продолжают отращивать бороду

Эксперты рассказали, почему мужчины продолжают отращивать бороду - РИА Новости, 03.09.2022

Эксперты рассказали, почему мужчины продолжают отращивать бороду

Пик моды на бороду среди представителей сильного пола прошел, сегодня для мужчин это не столько дань тенденциям, сколько возможность подчеркнуть... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T09:30

2022-09-03T09:30

2022-09-03T09:30

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МОСКВА, 3 сен - РАИ Новости. Пик моды на бороду среди представителей сильного пола прошел, сегодня для мужчин это не столько дань тенденциям, сколько возможность подчеркнуть интеллигентность и свою социальную принадлежность, подобно тому, как это было в традиционной культуре, которая сегодня снова востребована у некоторых молодых людей, а также мужская растительность все еще впечатляет женщин, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Каждую первую субботу сентября отмечается Всемирный день бороды. Около десяти лет назад тренд на растительность стал очень популярным среди мужчин, дань моде отдавали именно молодые мужчины. До этого в России еще в XVII веке император Петр I по примеру европейской моды решил зародить на родине традицию бритья и ввел налог на бороды, который действовал почти до конца XVIII века.Борода в ретроспективеИсторические борода являлась маркером социального статуса человека, этот аспект также актуален и сегодня, считает замдиректора института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета, профессор, доктор социологических наук Мария Ефлова."Во-первых, борода относится к традиционной культуре. Мы видим, что на Руси очень часто носили бороды. На Руси было принято носить окладистые и густые бороды и все знают, что первым эту традицию перебил Петр Первый в 1698 году, когда он ввел социальные пошлины на тех, кто по-прежнему носил бороды, а всех остальных он попросил избавиться от бороды", - сказала она.Позже в начале XX века в России, так же, как и в Европе, борода в принципе постепенно утрачивает свою популярность, рассказал эксперт проекта "Народов много - Родина одна" Эрадж Боев."Такая тенденция в принципе существовала у нас практически до конца 90-х и начала нулевых годов. Интересно, что в 70-е годы мода на бороду возвращается в среду представителей творческих профессий. В 1990-2000-е годы в России начинается процесс возрождения традиционных, религиозных ценностей, сначала в мусульманских регионах. Постепенно и в самой Центральной России ношение бороды стало тоже модным трендом", - отметил он.Также Боев подчеркнул архетипические вещи, касающиеся восприятия бороды, оказывающие влияние на подсознание."С древних времен борода, не только в русской культуре, в культуре совершенно разных народов, воспринималась как показатель определенных нравственных ценностей характерных для мужчин – это сила, уверенность в себе, достоинство, ответственность", - сказал эксперт.Все это, по его словам, постепенно возвращается на круги своя."Мы можем говорить о том, что в силу стечения таких обстоятельств, как мировые тренды моды и актуализация в нашем обществе религиозных ценностей – исламских, иудейских, православно-христианских, борода уверенно возвращает себе очень важную роль в культуре нашего народа", - заметил Боев.Мода, возвращение к традициям и привлекательностьТо, что сегодня борода уже не столько тренд, сколько атрибут социального статуса также отмечает российский стилист и ведущий Владислав Лисовец."Сказать, что модно - точно нет, это стало классикой, это имеет место быть, это не то, чтобы модно или не модно. Это как джинсы, они есть и есть. Соответственно борода стала частью жизни, частью определенных мужчин, с определенным образом жизни, стилистикой. Потому что эта мода скорее 11-летней давности, тогда это действительно была мода. После этого это ушло в народ и любой, кто хочет показаться интеллигентным, воспитанным и человеком с образованием начинает носить бороду", - говори он.По словам Лисовца, сегодня сказать, что это супермодно уже нельзя, борода скорее говорит, что мужчина уже не про моду, а больше про свое определенное направление."Можно отметить, что в последнее время православие, православная культура становится все более интересной для молодежи, появляются очень много молодых людей, которые носят бороду не потому, что это модно и часть хипстерской культуры, а потому, что она отвечает русским национальным традициям, происходит большое количество фольклорных мероприятий, на которых их участники стараются воссоздать аутентичный культурный фон "русской старины", - добавляет Боев.В целом появление несколько лет назад моды на бороду говорит о ней уже в контексте массовой культуры, отмечает Ефлова."Есть социологическое исследование, которое проводил ВЦИОМ 5 сентября 2012 года, согласно которому 16% мужчин считают, что борода для них плюс к привлекательности, они это делают специально для женщин, чтобы быть привлекательными. Десять лет назад стала особенно популярно и модно носить мужчине бороду и это было элементом гетеросексуальности, то есть они подчеркивали свою мужественность, харизматичность, авторитет. Главное, чтобы борода была ухоженной", - сказала она.Эксперт также отметила появление такого интересного явления как барбершопы."Если в 2013 году их было в Москве четыре штуки, то на сегодня практически в каждом небольшом городе есть барбершоп", - поделилась Ефлова.Однако она тоже отмечает, что пик популярности бороды, особенно в массовой культуре, был года три-четыре назад, когда были поздравления с Новым годом с фотографиями, где у мужчины на бороде висели стеклянные шарики, борода была украшена как елка, сейчас ее носят всего 10% мужчин.Лисовец подчеркнул, что сегодня красивая борода придает лицу мужчины интеллигентность."Почему поначалу она вызывала у российских женщин смех, потому что сразу создается впечатление, человек близок к Богу, либо к науке. Это человек, который увлечен чем-то, который в чем-то хорошо разбирается и стремящийся. Соответственно у простолюдинов всегда она вызывала отторжение, потому что этот человек кажется уже немного чужим. Он не выглядит как комбайнер или тракторист, поэтому поначалу очень плохо была воспринята в России мода бороды. А сейчас мужчины носят", - делится стилист.По его словам, есть те, кому очень идет борода, она корректирует лицо, способна скрыть второй подбородок, прикрыть тонкие губы, очень многим придает брутальность, кому-то интеллигентность, кому-то создает акцент на глаза и получается очень красивый взгляд, привлекательный для женщин."Ну и потом волосатость на лице присуща именно мужчинам, и дабы закрепить свое место в обществе чисто психологически мужчины приходят к бороде", - подытоживает Лисовец.

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https://ria.ru/20220708/svadby-1800935399.html

https://ria.ru/20201128/lysina-1586709484.html

https://ria.ru/20220729/ispaniya-1805929576.html

https://ria.ru/20220809/bayden-1808194923.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, стиль жизни, владислав лисовец, общество, россия