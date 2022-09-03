https://ria.ru/20220903/bioprogramma-1814233098.html

США хотят скрыть от России свидетелей американской биопрограммы на Украине

США хотят скрыть от России свидетелей американской биопрограммы на Украине - РИА Новости, 03.09.2022

США хотят скрыть от России свидетелей американской биопрограммы на Украине

Минобороны России наблюдает появление публикаций с нервной реакцией США на документы по биоисследованиям, Вашингтон принимает меры, чтобы не оказалось... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T15:45

2022-09-03T15:45

2022-09-03T15:45

в мире

россия

сша

министерство обороны сша

игорь кириллов

украина

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Минобороны России наблюдает появление публикаций с нервной реакцией США на документы по биоисследованиям, Вашингтон принимает меры, чтобы не оказалось свидетелей, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."В настоящее время мы наблюдаем появление публикаций в иностранной прессе с нервной реакцией Вашингтона на обнародованные Министерством обороны крайне чувствительные документы. Журналисты отмечают, что американские спецслужбы предпринимают беспрецедентные меры, чтобы у российской стороны не оказалось потенциальных свидетелей, близких к реализации закрытых военно-биологических проектов Пентагона на Украине", - заявил Кириллов на брифинге.По его словам, такие опасения Белого Дома еще раз подтверждают угрожающий характер военно-биологической программы США, замаскированной под мирные цели, как для России, так и для всего мирового сообщества.

https://ria.ru/20220616/biooruzhie-1795840124.html

россия

сша

украина

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в мире, россия, сша, министерство обороны сша, игорь кириллов, украина