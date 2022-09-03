https://ria.ru/20220903/biolaboratorii-1814234839.html

Минобороны рассказало об экспериментах по инфицированию бойцов ВСУ

Минобороны рассказало об экспериментах по инфицированию бойцов ВСУ - РИА Новости, 03.09.2022

Минобороны рассказало об экспериментах по инфицированию бойцов ВСУ

В Минобороны РФ предполагают, что над 4 тысячами военнослужащих Вооруженных сил Украины в биолабораториях проводили эксперимент по инфицированию Конго-крымской... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T15:59

2022-09-03T15:59

2022-09-03T16:04

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. В Минобороны РФ предполагают, что над 4 тысячами военнослужащих Вооруженных сил Украины в биолабораториях проводили эксперимент по инфицированию Конго-крымской лихорадкой, хантавирусами и возбудителем лептоспироза, заявил в субботу на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."В соответствии с имеющимися документами в рамках проекта Ю-Пи-8 у четырех тысяч военнослужащих во Львове, Харькове, Одессе и Киеве были взяты образцы крови на антитела к хантавирусам, у четырехсот – на наличие антител к вирусу Конго-крымской лихорадки. Подобный масштабный скрининг иммунитета мог проводиться в целях оценки восприимчивости населения региона к определенным биологическим агентам",- сказал Кириллов.Он обратил внимание на решение, подписанное главой этического комитета Центра общественного здоровья Украины 12 июня 2019 года в рамках указанного проекта. Документ свидетельствует о проведении исследований с неизвестным риском для жизни и здоровья участников, а также сокрытии личности испытуемых. Программа исследований данного проекта предполагает лишь стандартную процедуру отбора крови.По словам Кириллова, необходимо задуматься, о каких последствиях для жизни испытаниях идет речь, если документом предписано "<…> о незначительных инцидентах с добровольцами необходимо сообщать в комитет по биоэтике США через 72 часа после происшествия, а о серьезных, включая смерть испытуемых – в течение 24 часов".Он не исключил, что официальная программа исследований – это все лишь "видимая часть айсберга". "При этом на практике проводилось инфицирование добровольцев вирусом Конго-крымской лихорадки, хантавирусами и возбудителем лептоспироза",- сказал Кириллов.Факты проведения испытаний на военнослужащих и социально незащищенных категориях украинских граждан подтверждаются показаниями очевидцев, опрошенных в рамках проводимого в Российской Федерации парламентского расследования.

https://ria.ru/20220825/biolaboratorii-1811982287.html

https://ria.ru/20220804/biolaboratorii-1807347665.html

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украина, львов, харьков, в мире, сша, вооруженные силы украины