15:59 03.09.2022 (обновлено: 16:04 03.09.2022)
Минобороны рассказало об экспериментах по инфицированию бойцов ВСУ
В Минобороны предположили, что четыре тысячи бойцов ВСУ могли инфицировать хантавирусами
© Depositphotos / imagepointfrХантавирус
© Depositphotos / imagepointfr
Хантавирус . Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. В Минобороны РФ предполагают, что над 4 тысячами военнослужащих Вооруженных сил Украины в биолабораториях проводили эксперимент по инфицированию Конго-крымской лихорадкой, хантавирусами и возбудителем лептоспироза, заявил в субботу на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"В соответствии с имеющимися документами в рамках проекта Ю-Пи-8 у четырех тысяч военнослужащих во Львове, Харькове, Одессе и Киеве были взяты образцы крови на антитела к хантавирусам, у четырехсот – на наличие антител к вирусу Конго-крымской лихорадки. Подобный масштабный скрининг иммунитета мог проводиться в целях оценки восприимчивости населения региона к определенным биологическим агентам",- сказал Кириллов.
Он обратил внимание на решение, подписанное главой этического комитета Центра общественного здоровья Украины 12 июня 2019 года в рамках указанного проекта. Документ свидетельствует о проведении исследований с неизвестным риском для жизни и здоровья участников, а также сокрытии личности испытуемых. Программа исследований данного проекта предполагает лишь стандартную процедуру отбора крови.
По словам Кириллова, необходимо задуматься, о каких последствиях для жизни испытаниях идет речь, если документом предписано "<…> о незначительных инцидентах с добровольцами необходимо сообщать в комитет по биоэтике США через 72 часа после происшествия, а о серьезных, включая смерть испытуемых – в течение 24 часов".
Он не исключил, что официальная программа исследований – это все лишь "видимая часть айсберга". "При этом на практике проводилось инфицирование добровольцев вирусом Конго-крымской лихорадки, хантавирусами и возбудителем лептоспироза",- сказал Кириллов.
Факты проведения испытаний на военнослужащих и социально незащищенных категориях украинских граждан подтверждаются показаниями очевидцев, опрошенных в рамках проводимого в Российской Федерации парламентского расследования.