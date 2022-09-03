Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны призвали пересмотреть подходы к расследованию биоинцидентов - РИА Новости, 03.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220903/biointsidenty-1814232255.html
В Минобороны призвали пересмотреть подходы к расследованию биоинцидентов
В Минобороны призвали пересмотреть подходы к расследованию биоинцидентов - РИА Новости, 03.09.2022
В Минобороны призвали пересмотреть подходы к расследованию биоинцидентов
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил в субботу о необходимости пересмотреть на площадке Совета... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T15:37
2022-09-03T15:37
сша
украина
министерство обороны сша
россия
нато
войска рхбз
виктория нуланд
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153022/33/1530223329_0:175:2963:1842_1920x0_80_0_0_4a199d6254f0c835d995fce4bfcf762c.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил в субботу о необходимости пересмотреть на площадке Совета безопасности ООН подходы к принятию решений при расследовании химических и биологических инцидентов.По его словам, после невыполненных обещаний коллективного Запада о нераспространении НАТО на Восток, Россия не вправе верить на слово заверениям США о мирном характере проводимых Пентагоном биологических исследований.Начальник войск РХБЗ уточнил, что РФ неоднократно обращалась на различных международных площадках к США и Украине с просьбой разъяснить, почему на территории Украины проводились исследования по заказу Пентагона, а их тематика не соответствовала актуальным проблемам здравоохранения Украины, а также что скрывали американцы, проводя эти работы в условиях секретности и ограничения доступа украинских специалистов к информации и помещениям.Кроме того, по его словам, с территории Украины осуществлялся вывоз штаммов патогенных микроорганизмов – потенциальных агентов биологического оружия и биоматериалов украинских граждан без четкого декларированных целей. Также умалчивались факты сотрудничества в военно-биологической сфере в международной отчетности по линии КБТО, а США с 2001 года блокируют разработку ее проверочного механизма, рассказал Кириллов."Чем так обеспокоены официальные лица США, включая заместителя Госсекретаря Викторию Нуланд, говоря о возможности перехода результатов деятельности министерства обороны США на Украине и находящихся материалов в биолабораториях под контроль российских специалистов?" - добавил он.
https://ria.ru/20220804/biooruzhie-1807258372.html
https://ria.ru/20220820/dokazatelstva-1810978401.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153022/33/1530223329_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_9e0e8cc045592eab522dab7038ecc8d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, министерство обороны сша, россия, нато, войска рхбз, виктория нуланд, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь кириллов
США, Украина, Министерство обороны США, Россия, НАТО, Войска РХБЗ, Виктория Нуланд, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Игорь Кириллов
15:37 03.09.2022
 
В Минобороны призвали пересмотреть подходы к расследованию биоинцидентов

Минобороны призвало Совбез ООН пересмотреть подходы к расследованию биоинцидентов

© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в медиабанкТабличка на двери лаборатории
Табличка на двери лаборатории - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© Sputnik / Денис Асланов
Перейти в медиабанк
Табличка на двери лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил в субботу о необходимости пересмотреть на площадке Совета безопасности ООН подходы к принятию решений при расследовании химических и биологических инцидентов.
"Считаем, что назрела необходимость пересмотреть на площадке Совета Безопасности ООН подходы к принятию решений при расследовании химических и биологических инцидентов", - сказал Кириллов.
По его словам, после невыполненных обещаний коллективного Запада о нераспространении НАТО на Восток, Россия не вправе верить на слово заверениям США о мирном характере проводимых Пентагоном биологических исследований.
Начальник войск РХБЗ уточнил, что РФ неоднократно обращалась на различных международных площадках к США и Украине с просьбой разъяснить, почему на территории Украины проводились исследования по заказу Пентагона, а их тематика не соответствовала актуальным проблемам здравоохранения Украины, а также что скрывали американцы, проводя эти работы в условиях секретности и ограничения доступа украинских специалистов к информации и помещениям.
Минобороны о сотрудничестве компании Лабиринт Украина с агентством USAID США - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 15:59
Минобороны сообщило о разработке биооружия на Украине под прикрытием USAID
Кроме того, по его словам, с территории Украины осуществлялся вывоз штаммов патогенных микроорганизмов – потенциальных агентов биологического оружия и биоматериалов украинских граждан без четкого декларированных целей. Также умалчивались факты сотрудничества в военно-биологической сфере в международной отчетности по линии КБТО, а США с 2001 года блокируют разработку ее проверочного механизма, рассказал Кириллов.
"Чем так обеспокоены официальные лица США, включая заместителя Госсекретаря Викторию Нуланд, говоря о возможности перехода результатов деятельности министерства обороны США на Украине и находящихся материалов в биолабораториях под контроль российских специалистов?" - добавил он.
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
20 августа, 15:29Специальная военная операция на Украине
Россия скоро направит в ОЗХО доказательства химического терроризма Киева
 
СШАУкраинаМинистерство обороны СШАРоссияНАТОВойска РХБЗВиктория НуландВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Кириллов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала