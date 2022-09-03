https://ria.ru/20220903/beslan-1814287796.html

В Беслане завершилась трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе

В Беслане завершилась трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе - РИА Новости, 03.09.2022

В Беслане завершилась трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе

Трёхдневная вахта памяти по жертвам террористического акта в школе №1 завершилась в Беслане, сообщает пресс-служба главы и правительства Северной Осетии. РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T23:42

2022-09-03T23:42

2022-09-03T23:56

беслан

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 3 сен - РИА Новости. Трёхдневная вахта памяти по жертвам террористического акта в школе №1 завершилась в Беслане, сообщает пресс-служба главы и правительства Северной Осетии."В Беслане завершилась трехдневная вахта памяти, приуроченная к 18-й годовщине теракта 1-3 сентября в школе №1. Церемония возложения венков и цветов к монументу "Дерево скорби" и памятнику бойцам спецподразделений ФСБ "Альфа" и "Вымпел" прошла на мемориальном комплексе "Город ангелов", - сказано в сообщении.В этом году по инициативе комитета "Матери Беслана" внесены корректировки в традиционный сценарный план. Из-за сильной жары было решено начать церемонию возложения и запуск белых шаров вместе с началом отсчета метронома, под звуки которого зачитываются имена всех 334 жертв теракта, отмечают власти.Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины.Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.

https://ria.ru/20220903/aktsiya-1814222863.html

https://ria.ru/20220901/zalozhniki-1813110219.html

беслан

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В Беслане вспоминают жертв теракта в школе Траурные мероприятия в Беслане в память о погибших в теракте в сентябре 2004 года 2022-09-03T23:42 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

беслан, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)