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"У нас даже питьевой воды нет". В США набросились на Байдена из-за Украины - РИА Новости, 03.09.2022
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"У нас даже питьевой воды нет". В США набросились на Байдена из-за Украины
"У нас даже питьевой воды нет". В США набросились на Байдена из-за Украины - РИА Новости, 03.09.2022
"У нас даже питьевой воды нет". В США набросились на Байдена из-за Украины
Пользователи Twitter из США резко раскритиковали президента Джо Байдена за многомиллиардную помощь Украине и игнорирование накопившихся внутри страны проблем. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T22:42
2022-09-03T23:19
в мире
джо байден
украина
сша
миссисипи
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Пользователи Twitter из США резко раскритиковали президента Джо Байдена за многомиллиардную помощь Украине и игнорирование накопившихся внутри страны проблем.Ранее жителям города Джексон (штат Миссисипи), 80 процентов населения которого составляют афроамериканцы, посоветовали не открывать рот при принятии душа, чтобы случайно не глотнуть водопроводную воду с коричневым оттенком. Как уточнил правозащитный проект AJ+, с такой проблемой сталкиваются большинство местных жителей ввиду хронического недофинансирования."А Украина получила 80 миллиардов долларов. Байден отвратительный человек", — считает Mike Baggz."Что ж. Вы получили то, за что голосовали", — отметил один из участников дискуссии."Байден — сторонник превосходства белой расы, вокруг которого чисто символически находятся несколько чернокожих женщин, которые прикрывают его", — считает Underemployed Black Astronaut."Это произошло после Украины. Не только в Миссисипи, но и в Канзасе. На прошлой неделе у меня была коричневая, ржавая вода", — поделился Mike Burner."Это факт! Твоя собственная страна находится в кризисе. И ты вливаешь миллиарды долларов в другую страну?" — написал WS Slayer.На фоне российской специальной операции по защите Донбасса Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20220903/bayden-1814272073.html
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в мире, джо байден, украина, сша, миссисипи, канзас, нато
В мире, Джо Байден, Украина, США, Миссисипи, Канзас, НАТО
22:42 03.09.2022 (обновлено: 23:19 03.09.2022)
 
"У нас даже питьевой воды нет". В США набросились на Байдена из-за Украины

В США пожаловались Байдену на отсутствие питьевой воды после многомиллиардной помощи Киеву

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Пользователи Twitter из США резко раскритиковали президента Джо Байдена за многомиллиардную помощь Украине и игнорирование накопившихся внутри страны проблем.
Ранее жителям города Джексон (штат Миссисипи), 80 процентов населения которого составляют афроамериканцы, посоветовали не открывать рот при принятии душа, чтобы случайно не глотнуть водопроводную воду с коричневым оттенком. Как уточнил правозащитный проект AJ+, с такой проблемой сталкиваются большинство местных жителей ввиду хронического недофинансирования.
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Украина получила 80 миллиардов долларов. Байден отвратительный человек", — считает Mike Baggz.
"Что ж. Вы получили то, за что голосовали", — отметил один из участников дискуссии.
"Он отправляет на Украину миллиарды, в то время как у жителей Джексона нет чистой водопроводной воды", — возмутился Askari Sanyika Malik-Set Shakur.
"Байден — сторонник превосходства белой расы, вокруг которого чисто символически находятся несколько чернокожих женщин, которые прикрывают его", — считает Underemployed Black Astronaut.
"Это произошло после Украины. Не только в Миссисипи, но и в Канзасе. На прошлой неделе у меня была коричневая, ржавая вода", — поделился Mike Burner.
"Это факт! Твоя собственная страна находится в кризисе. И ты вливаешь миллиарды долларов в другую страну?" — написал WS Slayer.
На фоне российской специальной операции по защите Донбасса Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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В миреДжо БайденУкраинаСШАМиссисипиКанзасНАТО
 
 
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