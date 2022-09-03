22:42 03.09.2022 (обновлено: 23:19 03.09.2022)
"У нас даже питьевой воды нет". В США набросились на Байдена из-за Украины
В США пожаловались Байдену на отсутствие питьевой воды после многомиллиардной помощи Киеву
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Пользователи Twitter из США резко раскритиковали президента Джо Байдена за многомиллиардную помощь Украине и игнорирование накопившихся внутри страны проблем.
Ранее жителям города Джексон (штат Миссисипи), 80 процентов населения которого составляют афроамериканцы, посоветовали не открывать рот при принятии душа, чтобы случайно не глотнуть водопроводную воду с коричневым оттенком. Как уточнил правозащитный проект AJ+, с такой проблемой сталкиваются большинство местных жителей ввиду хронического недофинансирования.
"А Украина получила 80 миллиардов долларов. Байден отвратительный человек", — считает Mike Baggz.
"Что ж. Вы получили то, за что голосовали", — отметил один из участников дискуссии.
"Он отправляет на Украину миллиарды, в то время как у жителей Джексона нет чистой водопроводной воды", — возмутился Askari Sanyika Malik-Set Shakur.
"Байден — сторонник превосходства белой расы, вокруг которого чисто символически находятся несколько чернокожих женщин, которые прикрывают его", — считает Underemployed Black Astronaut.
"Это произошло после Украины. Не только в Миссисипи, но и в Канзасе. На прошлой неделе у меня была коричневая, ржавая вода", — поделился Mike Burner.
"Это факт! Твоя собственная страна находится в кризисе. И ты вливаешь миллиарды долларов в другую страну?" — написал WS Slayer.
На фоне российской специальной операции по защите Донбасса Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.