https://ria.ru/20220903/bayden-1814282518.html

"У нас даже питьевой воды нет". В США набросились на Байдена из-за Украины

"У нас даже питьевой воды нет". В США набросились на Байдена из-за Украины - РИА Новости, 03.09.2022

"У нас даже питьевой воды нет". В США набросились на Байдена из-за Украины

Пользователи Twitter из США резко раскритиковали президента Джо Байдена за многомиллиардную помощь Украине и игнорирование накопившихся внутри страны проблем. РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T22:42

2022-09-03T22:42

2022-09-03T23:19

в мире

джо байден

украина

сша

миссисипи

канзас

нато

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Пользователи Twitter из США резко раскритиковали президента Джо Байдена за многомиллиардную помощь Украине и игнорирование накопившихся внутри страны проблем.Ранее жителям города Джексон (штат Миссисипи), 80 процентов населения которого составляют афроамериканцы, посоветовали не открывать рот при принятии душа, чтобы случайно не глотнуть водопроводную воду с коричневым оттенком. Как уточнил правозащитный проект AJ+, с такой проблемой сталкиваются большинство местных жителей ввиду хронического недофинансирования."А Украина получила 80 миллиардов долларов. Байден отвратительный человек", — считает Mike Baggz."Что ж. Вы получили то, за что голосовали", — отметил один из участников дискуссии."Байден — сторонник превосходства белой расы, вокруг которого чисто символически находятся несколько чернокожих женщин, которые прикрывают его", — считает Underemployed Black Astronaut."Это произошло после Украины. Не только в Миссисипи, но и в Канзасе. На прошлой неделе у меня была коричневая, ржавая вода", — поделился Mike Burner."Это факт! Твоя собственная страна находится в кризисе. И ты вливаешь миллиарды долларов в другую страну?" — написал WS Slayer.На фоне российской специальной операции по защите Донбасса Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220903/bayden-1814272073.html

https://ria.ru/20220903/rossiya-1814258279.html

украина

сша

миссисипи

канзас

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, джо байден, украина, сша, миссисипи, канзас, нато