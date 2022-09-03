https://ria.ru/20220903/bayden-1814272073.html

В США заявили, что американцы живут в аду из-за войны Байдена с Россией

В США заявили, что американцы живут в аду из-за войны Байдена с Россией - РИА Новости, 03.09.2022

В США заявили, что американцы живут в аду из-за войны Байдена с Россией

Американский правозащитник Аджаму Барака прокомментировал в твиттере новость о том, что Белый дом планирует выделить новую партию финансовой помощи Украине. РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T20:33

2022-09-03T20:33

2022-09-03T20:40

политика

сша

украина

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вооруженные силы украины

войска воздушно-космической обороны

россия

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Американский правозащитник Аджаму Барака прокомментировал в твиттере новость о том, что Белый дом планирует выделить новую партию финансовой помощи Украине.Барака убежден, что американский рабочий класс не должен платить за конфликт на Украине.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На фоне спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет на военную помощь Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220903/rossiya-1814258279.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, сша, украина, донбасс, нато, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, россия