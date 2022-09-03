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В США заявили, что американцы живут в аду из-за войны Байдена с Россией - РИА Новости, 03.09.2022
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В США заявили, что американцы живут в аду из-за войны Байдена с Россией
В США заявили, что американцы живут в аду из-за войны Байдена с Россией - РИА Новости, 03.09.2022
В США заявили, что американцы живут в аду из-за войны Байдена с Россией
Американский правозащитник Аджаму Барака прокомментировал в твиттере новость о том, что Белый дом планирует выделить новую партию финансовой помощи Украине. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T20:33
2022-09-03T20:40
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Американский правозащитник Аджаму Барака прокомментировал в твиттере новость о том, что Белый дом планирует выделить новую партию финансовой помощи Украине.Барака убежден, что американский рабочий класс не должен платить за конфликт на Украине.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На фоне спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет на военную помощь Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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политика, сша, украина, донбасс, нато, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, россия
Политика, США, Украина, Донбасс, НАТО, Вооруженные силы Украины, Войска воздушно-космической обороны, Россия
20:33 03.09.2022 (обновлено: 20:40 03.09.2022)
 
В США заявили, что американцы живут в аду из-за войны Байдена с Россией

Правозащитник из США Барака: американцы живут в аду из-за войны Байдена с Россией

© AP Photo / Gene J. PuskarЦены на топливо на автозаправочной станции в Питтсбурге, США
Цены на топливо на автозаправочной станции в Питтсбурге, США - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© AP Photo / Gene J. Puskar
Цены на топливо на автозаправочной станции в Питтсбурге, США. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Американский правозащитник Аджаму Барака прокомментировал в твиттере новость о том, что Белый дом планирует выделить новую партию финансовой помощи Украине.

"Люди в США живут в аду, в то время как администрация Байдена только что запросила у конгресса еще 11 миллиардов на необъявленную войну США и НАТО с Россией", — написал он.

Барака убежден, что американский рабочий класс не должен платить за конфликт на Украине.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На фоне спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет на военную помощь Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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