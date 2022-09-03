20:33 03.09.2022 (обновлено: 20:40 03.09.2022)
В США заявили, что американцы живут в аду из-за войны Байдена с Россией
Правозащитник из США Барака: американцы живут в аду из-за войны Байдена с Россией
© AP Photo / Gene J. PuskarЦены на топливо на автозаправочной станции в Питтсбурге, США
© AP Photo / Gene J. Puskar
Цены на топливо на автозаправочной станции в Питтсбурге, США. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Американский правозащитник Аджаму Барака прокомментировал в твиттере новость о том, что Белый дом планирует выделить новую партию финансовой помощи Украине.
"Люди в США живут в аду, в то время как администрация Байдена только что запросила у конгресса еще 11 миллиардов на необъявленную войну США и НАТО с Россией", — написал он.
Барака убежден, что американский рабочий класс не должен платить за конфликт на Украине.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На фоне спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет на военную помощь Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.