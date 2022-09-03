https://ria.ru/20220903/arest-1814226178.html

В Москве 16-летнюю девушку арестовали по обвинению в убийстве прадедушки

В Москве 16-летнюю девушку арестовали по обвинению в убийстве прадедушки - РИА Новости, 03.09.2022

В Москве 16-летнюю девушку арестовали по обвинению в убийстве прадедушки

Шестнадцатилетняя девушка из Москвы заключена под стражу до 1 ноября за убийство прадедушки, она признала свою вину, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T14:57

2022-09-03T14:57

2022-09-03T14:57

происшествия

москва

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Шестнадцатилетняя девушка из Москвы заключена под стражу до 1 ноября за убийство прадедушки, она признала свою вину, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.По информации ведомства, вечером 31 августа в квартире жилого дома на улице Радужная произошла ссора между мужчиной и его 16-летней правнучкой. В ходе ссоры девушка нанесла прадеду сковородкой и ножом множество ранений в голову и в область туловища, он скончался на месте. Осознав, что тот умер, обвиняемая смыла следы крови на ноже и сковородке, сообщив сестре и бабушке, что нашла тело прадеда."Бабушкинский районный суд с учетом позиции прокуратуры избрал в отношении 16-летней обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.Добавляется, что обвиняемая свою вину признала, ход дела контролируется прокуратурой Москвы.Ранее сообщалось, что тело 85-летнего пенсионера со множественными ножевыми ранениями нашли вечером 31 августа в квартире дома на улице Радужная. По факту убийства было возбуждено дело.

https://ria.ru/20220902/mytischi-1814081906.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва