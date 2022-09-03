В Москве почтили память жертв бесланской трагедии
В Москве почтили память жертв бесланской трагедии, в небо выпустили 334 белых шара
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкСвечи и игрушки у фотографий погибших в помещении бывшей Бесланской школы №1
Свечи и игрушки у фотографий погибших в помещении бывшей Бесланской школы №1. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Акция в память о жертвах теракта в Беслане началась в Москве перед Аланским подворьем, в небо традиционно запустили 334 белых воздушных шара по числу погибших, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу, 3 сентября, в день 18-й годовщины трагических событий в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках – Аланском подворье в 12.15 состоялась панихида по погибшим.
В 13.00 на площади перед храмом началась церемония возложения цветов к памятнику жертвам террористического акта. Колокол храма Рождества Пресвятой Богородицы ударил 2 раза. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Также в небо традиционно запустили 334 белых воздушных шара по числу погибших.
Участники акции возлагают цветы к монументу "В память о жертвах трагедии в Беслане". Некоторые несут к монументу детские игрушки и бутылки воды. Среди почтивших память жертв участники добровольного детско-юношеского движения "Юнармия".
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"В такие дни не может не плакать душа, мужчины сдерживают слезы, нечеловеческая трагедия. Самое страшное, что 186 детей, целые семьи. Беспримерные мужество и героизм бойцов спецназа. Никогда не было таких потерь, 10 человек потеряли в этой страшной тяжелейшей операции. Вечная память. А нам - всем живущим жить так, чтобы такое никогда не повторилось", - заявил заместитель председателя правительства и полномочный представитель республики Северная Осетия-Алания при президенте РФ Игорь Барсков.
Ежегодное памятное мероприятие также проходит в музее-усадьбе "Мураново" Пушкинского района Московской области, пройдут возложения на Николо-Архангельском кладбище, в городе Жуковском и деревне Юрово Раменского района Московской области – у могил бойцов спецподразделений "Альфа", "Вымпел" и сотрудников МЧС России.
Третьего сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане (Северная Осетия) 1-3 сентября 2004 года. В течение трех дней террористы удерживали в заложниках в здании школы учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
Теракты в разные годы были совершены в Театральном центре на Дубровке, гостинице "Националь" и аэродроме "Тушино", станциях метро "Парк Культуры", "Лубянка", "Автозаводская", "Рижская" и подземном переходе на Пушкинской площади, а также были взорваны дома на Каширском шоссе и на улице Гурьянова.
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