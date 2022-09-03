https://ria.ru/20220903/aktsiya-1814222863.html

В Москве почтили память жертв бесланской трагедии

В Москве почтили память жертв бесланской трагедии - РИА Новости, 03.09.2022

В Москве почтили память жертв бесланской трагедии

Акция в память о жертвах теракта в Беслане началась в Москве перед Аланским подворьем, в небо традиционно запустили 334 белых воздушных шара по числу погибших,... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T14:28

2022-09-03T14:28

2022-09-03T14:28

общество

россия

московская область (подмосковье)

жуковский

юнармия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

беслан

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Акция в память о жертвах теракта в Беслане началась в Москве перед Аланским подворьем, в небо традиционно запустили 334 белых воздушных шара по числу погибших, передает корреспондент РИА Новости.В субботу, 3 сентября, в день 18-й годовщины трагических событий в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках – Аланском подворье в 12.15 состоялась панихида по погибшим.В 13.00 на площади перед храмом началась церемония возложения цветов к памятнику жертвам террористического акта. Колокол храма Рождества Пресвятой Богородицы ударил 2 раза. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Также в небо традиционно запустили 334 белых воздушных шара по числу погибших.Участники акции возлагают цветы к монументу "В память о жертвах трагедии в Беслане". Некоторые несут к монументу детские игрушки и бутылки воды. Среди почтивших память жертв участники добровольного детско-юношеского движения "Юнармия"."В такие дни не может не плакать душа, мужчины сдерживают слезы, нечеловеческая трагедия. Самое страшное, что 186 детей, целые семьи. Беспримерные мужество и героизм бойцов спецназа. Никогда не было таких потерь, 10 человек потеряли в этой страшной тяжелейшей операции. Вечная память. А нам - всем живущим жить так, чтобы такое никогда не повторилось", - заявил заместитель председателя правительства и полномочный представитель республики Северная Осетия-Алания при президенте РФ Игорь Барсков.Ежегодное памятное мероприятие также проходит в музее-усадьбе "Мураново" Пушкинского района Московской области, пройдут возложения на Николо-Архангельском кладбище, в городе Жуковском и деревне Юрово Раменского района Московской области – у могил бойцов спецподразделений "Альфа", "Вымпел" и сотрудников МЧС России.Третьего сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане (Северная Осетия) 1-3 сентября 2004 года. В течение трех дней террористы удерживали в заложниках в здании школы учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.Теракты в разные годы были совершены в Театральном центре на Дубровке, гостинице "Националь" и аэродроме "Тушино", станциях метро "Парк Культуры", "Лубянка", "Автозаводская", "Рижская" и подземном переходе на Пушкинской площади, а также были взорваны дома на Каширском шоссе и на улице Гурьянова.

https://ria.ru/20220901/zalozhniki-1813110219.html

https://ria.ru/20210826/beslan-1747341113.html

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московская область (подмосковье)

жуковский

беслан

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

общество, россия, московская область (подмосковье), жуковский, юнармия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), беслан