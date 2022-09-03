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Миссия МАГАТЭ пробудет на Запорожской АЭС до 5 сентября

Миссия МАГАТЭ пробудет на Запорожской АЭС до 5 сентября - РИА Новости, 03.09.2022

Миссия МАГАТЭ пробудет на Запорожской АЭС до 5 сентября

Представители миссии МАГАТЭ пробудут на Запорожской АЭС до 5 сентября, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T13:10

2022-09-03T13:10

2022-09-03T13:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Представители миссии МАГАТЭ пробудут на Запорожской АЭС до 5 сентября, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Миссия МАГАТЭ продолжает работу на атомной электростанции. Они точно пробудут там до 5 сентября. Им предоставлена вся необходимая информация", - сказал Рогов агентству.Кроме того, по его словам, во время работы миссии атомную станцию посетили журналисты из более чем тридцати стран мира."Мы открыты для объективного освещения ситуации на атомной электростанции", - сказал Рогов.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

магатэ, в мире, запорожская область, запорожская аэс