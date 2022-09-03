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Миссия МАГАТЭ пробудет на Запорожской АЭС до 5 сентября - РИА Новости, 03.09.2022
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Миссия МАГАТЭ пробудет на Запорожской АЭС до 5 сентября
Миссия МАГАТЭ пробудет на Запорожской АЭС до 5 сентября - РИА Новости, 03.09.2022
Миссия МАГАТЭ пробудет на Запорожской АЭС до 5 сентября
Представители миссии МАГАТЭ пробудут на Запорожской АЭС до 5 сентября, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T13:10
2022-09-03T13:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Представители миссии МАГАТЭ пробудут на Запорожской АЭС до 5 сентября, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Миссия МАГАТЭ продолжает работу на атомной электростанции. Они точно пробудут там до 5 сентября. Им предоставлена вся необходимая информация", - сказал Рогов агентству.Кроме того, по его словам, во время работы миссии атомную станцию посетили журналисты из более чем тридцати стран мира."Мы открыты для объективного освещения ситуации на атомной электростанции", - сказал Рогов.
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магатэ, в мире, запорожская область, запорожская аэс
МАГАТЭ, В мире, Запорожская область, Запорожская АЭС
13:10 03.09.2022
 
Миссия МАГАТЭ пробудет на Запорожской АЭС до 5 сентября

Власти Запорожья: представители миссии МАГАТЭ пробудут на АЭС до 5 сентября

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобиль делегатов МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобиль делегатов МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Автомобиль делегатов МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Представители миссии МАГАТЭ пробудут на Запорожской АЭС до 5 сентября, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Миссия МАГАТЭ продолжает работу на атомной электростанции. Они точно пробудут там до 5 сентября. Им предоставлена вся необходимая информация", - сказал Рогов агентству.
Кроме того, по его словам, во время работы миссии атомную станцию посетили журналисты из более чем тридцати стран мира.
"Мы открыты для объективного освещения ситуации на атомной электростанции", - сказал Рогов.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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МАГАТЭВ миреЗапорожская областьЗапорожская АЭС
 
 
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