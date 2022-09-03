https://ria.ru/20220903/aes-1814212419.html
Миссия МАГАТЭ пробудет на Запорожской АЭС до 5 сентября
Миссия МАГАТЭ пробудет на Запорожской АЭС до 5 сентября - РИА Новости, 03.09.2022
Миссия МАГАТЭ пробудет на Запорожской АЭС до 5 сентября
Представители миссии МАГАТЭ пробудут на Запорожской АЭС до 5 сентября, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T13:10
2022-09-03T13:10
2022-09-03T13:10
магатэ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Представители миссии МАГАТЭ пробудут на Запорожской АЭС до 5 сентября, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Миссия МАГАТЭ продолжает работу на атомной электростанции. Они точно пробудут там до 5 сентября. Им предоставлена вся необходимая информация", - сказал Рогов агентству.Кроме того, по его словам, во время работы миссии атомную станцию посетили журналисты из более чем тридцати стран мира."Мы открыты для объективного освещения ситуации на атомной электростанции", - сказал Рогов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магатэ, в мире, запорожская область, запорожская аэс
МАГАТЭ, В мире, Запорожская область, Запорожская АЭС
Миссия МАГАТЭ пробудет на Запорожской АЭС до 5 сентября
Власти Запорожья: представители миссии МАГАТЭ пробудут на АЭС до 5 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Представители миссии МАГАТЭ пробудут на Запорожской АЭС до 5 сентября, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Миссия МАГАТЭ
продолжает работу на атомной электростанции. Они точно пробудут там до 5 сентября. Им предоставлена вся необходимая информация", - сказал Рогов агентству.
Кроме того, по его словам, во время работы миссии атомную станцию посетили журналисты из более чем тридцати стран мира.
"Мы открыты для объективного освещения ситуации на атомной электростанции", - сказал Рогов.