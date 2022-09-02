https://ria.ru/20220902/zerno-1813884878.html

В Босфорском проливе сняли с мели застрявшее судно с украинским зерном

В Босфорском проливе сняли с мели застрявшее судно с украинским зерном - РИА Новости, 02.09.2022

В Босфорском проливе сняли с мели застрявшее судно с украинским зерном

Застрявшее в Босфорском проливе судно с украинским зерном сняли с мели, сообщило отраслевое издание Maritime Executive. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T02:11

2022-09-02T02:11

2022-09-02T04:03

в мире

турция

босфор

равенна

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804270574_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_482c3d0e61410556ece68ada1e871423.jpg

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Застрявшее в Босфорском проливе судно с украинским зерном сняли с мели, сообщило отраслевое издание Maritime Executive.Позднее сервис Marine Traffic сообщил, что сухогруз уже встал на якорь в порту Стамбула.По информации итальянского информагентства Agi, конечная точкая маршрута сухогруза — порт итальянской Равенны. Судно перевозит три тысячи тонн зерна.Ранее береговая охрана Турции сообщала, что 173-метровое судно Lady Zehma село на мель в Босфоре из-за отказа руля. В результате судоходное движение по проливу прекратилось. Власти направили к месту происшествия несколько спасательных буксиров.Вывоз украинского зерна из черноморских портов проходит в соответствии с "продуктовой сделкой", подписанной 22 июля представителями России, Украины, Турции и ООН. Пакет документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским коридорам. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.

https://ria.ru/20220825/skts-1812201761.html

турция

босфор

равенна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, босфор, равенна