02:11 02.09.2022 (обновлено: 04:03 02.09.2022)
В Босфорском проливе сняли с мели застрявшее судно с украинским зерном
Maritime Executive: застрявшее судно с украинским зерном в Босфорском проливе снято с мели
© AP Photo / Khalil HamraГрузовое судно в ожидании доступа к проливу Босфор в Стамбуле
© AP Photo / Khalil Hamra
Грузовое судно в ожидании доступа к проливу Босфор в Стамбуле. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Застрявшее в Босфорском проливе судно с украинским зерном сняли с мели, сообщило отраслевое издание Maritime Executive.
"Данные автоматической идентификационной системы свидетельствуют, что судно было быстро спущено на воду. По состоянию на поздний вечер четверга судно шло на медленном ходу в сопровождении нескольких буксиров", — уточняется в публикации.
Позднее сервис Marine Traffic сообщил, что сухогруз уже встал на якорь в порту Стамбула.
По информации итальянского информагентства Agi, конечная точкая маршрута сухогруза — порт итальянской Равенны. Судно перевозит три тысячи тонн зерна.
Вывоз украинского зерна из черноморских портов проходит в соответствии с "продуктовой сделкой", подписанной 22 июля представителями России, Украины, Турции и ООН. Пакет документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским коридорам. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.
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