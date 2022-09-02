https://ria.ru/20220902/zelenskiy-1814062560.html

Зеленский предлагает создать на Украине аграрные кластеры

Зеленский предлагает создать на Украине аграрные кластеры - РИА Новости, 02.09.2022

Зеленский предлагает создать на Украине аграрные кластеры

Владимир Зеленский заявил, что на территории Украины есть все предпосылки для создания наибольших кластеров агропереработки, поскольку локация страны идеальна. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T16:06

2022-09-02T16:06

2022-09-02T16:06

технологии

украина

италия

в мире

владимир зеленский

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что на территории Украины есть все предпосылки для создания наибольших кластеров агропереработки, поскольку локация страны идеальна."Украина - уже один из наибольших в мире производителей агрокультуры. Вместе с вами мы можем построить и один из наибольших кластеров агропереработки, <…> сделав Украину местом производства доступных продуктов питания для всего мира", – заявил Зеленский во время выступления на международном экономическом форуме "Амброзетти" в Италии.По его словам, Украина – идеальная локация для размещения любых перерабатывающих предприятий: от деревообработки до всех видов машиностроения."В стране значительное количество практически всех ресурсов и ископаемых – от газа до лития, а также квалифицированных людей, быстрая логистика на европейский рынок, хороший доступ к нему", - добавил он.

https://ria.ru/20220902/elektroenergiya-1813994084.html

украина

италия

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технологии, украина, италия, в мире, владимир зеленский