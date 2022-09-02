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Зеленский предлагает создать на Украине аграрные кластеры - РИА Новости, 02.09.2022
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Зеленский предлагает создать на Украине аграрные кластеры
Зеленский предлагает создать на Украине аграрные кластеры - РИА Новости, 02.09.2022
Зеленский предлагает создать на Украине аграрные кластеры
Владимир Зеленский заявил, что на территории Украины есть все предпосылки для создания наибольших кластеров агропереработки, поскольку локация страны идеальна. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T16:06
2022-09-02T16:06
технологии
украина
италия
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что на территории Украины есть все предпосылки для создания наибольших кластеров агропереработки, поскольку локация страны идеальна."Украина - уже один из наибольших в мире производителей агрокультуры. Вместе с вами мы можем построить и один из наибольших кластеров агропереработки, &lt;…&gt; сделав Украину местом производства доступных продуктов питания для всего мира", – заявил Зеленский во время выступления на международном экономическом форуме "Амброзетти" в Италии.По его словам, Украина – идеальная локация для размещения любых перерабатывающих предприятий: от деревообработки до всех видов машиностроения."В стране значительное количество практически всех ресурсов и ископаемых – от газа до лития, а также квалифицированных людей, быстрая логистика на европейский рынок, хороший доступ к нему", - добавил он.
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технологии, украина, италия, в мире, владимир зеленский
Технологии, Украина, Италия, В мире, Владимир Зеленский
16:06 02.09.2022
 
Зеленский предлагает создать на Украине аграрные кластеры

Владимир Зеленский предлагает создать на Украине кластеры для агропереработки

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что на территории Украины есть все предпосылки для создания наибольших кластеров агропереработки, поскольку локация страны идеальна.
"Украина - уже один из наибольших в мире производителей агрокультуры. Вместе с вами мы можем построить и один из наибольших кластеров агропереработки, <…> сделав Украину местом производства доступных продуктов питания для всего мира", – заявил Зеленский во время выступления на международном экономическом форуме "Амброзетти" в Италии.
По его словам, Украина – идеальная локация для размещения любых перерабатывающих предприятий: от деревообработки до всех видов машиностроения.
"В стране значительное количество практически всех ресурсов и ископаемых – от газа до лития, а также квалифицированных людей, быстрая логистика на европейский рынок, хороший доступ к нему", - добавил он.
Новояворовская ТЭЦ в Львовской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 13:13
Зеленский объявил о готовности увеличить экспорт электроэнергии в Европу
 
ТехнологииУкраинаИталияВ миреВладимир Зеленский
 
 
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