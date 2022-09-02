https://ria.ru/20220902/zdorove-1813878676.html
Врач перечислила семь признаков скорых проблем со здоровьем
Врач перечислила семь признаков скорых проблем со здоровьем - РИА Новости, 02.09.2022
Врач перечислила семь признаков скорых проблем со здоровьем
Такие признаки, как стремительные изменения веса, могут означать наличие серьезных проблеем со здоровьем. Об этом рассказала агентству "Прайм" врач-терапевт,... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T03:15
2022-09-02T03:15
2022-09-02T03:15
общество
россия
елена тихомирова
см-клиника
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750750480_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_f71d56cb67e81a9a72ccf91db271f4b2.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Такие признаки, как стремительные изменения веса, могут означать наличие серьезных проблеем со здоровьем. Об этом рассказала агентству "Прайм" врач-терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиника" Елена Тихомирова.По словам эксперта, быстрое похудение может сигнализировать о туберкулезе, онкологическом заболевании или тиреотоксикозе, поэтому требует срочного обращения к врачу. При потере аппетита и чувстве тошноты, означающей системную интоксикацию, Тихомирова также порекомендовала пройти обследование.Быстрый набор веса, отметила врач, приводит ко всем болезням, возникающим из-за избыточного питания, что также опасно для здоровья.Тихомирова пояснила, что избыточный вес и постоянная жажда могут быть признаками сахарного диабета. Быстрый набор веса в купе с онемением ног у курильщика может означать хроническое сужение артерий, а с внезапным изменением поведения или потерей сознания — рассеянный склероз или опухоль головного мозга."Необходимо сделать УЗИ артерий конечностей, потому что это может говорить о таком грозном заболевании у курильщиков, как облитерирующий эндартериит. Речь идет о хроническом сужении артерий на фоне постоянного курения", — предупредила собеседница агентства.
https://rsport.ria.ru/20220828/onkologiya-1812690554.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750750480_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_6859a0f1e6e98cf5f4134dc126ad90c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, елена тихомирова, см-клиника, здоровье
Общество, Россия, Елена Тихомирова, СМ-Клиника, Здоровье
Врач перечислила семь признаков скорых проблем со здоровьем
Диетолог Тихомирова: быстрое похудение может сигнализировать об онкологическом заболевании
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.
Такие признаки, как стремительные изменения веса, могут означать наличие серьезных проблеем со здоровьем. Об этом рассказала
агентству "Прайм" врач-терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиника" Елена Тихомирова.
По словам эксперта, быстрое похудение может сигнализировать о туберкулезе, онкологическом заболевании или тиреотоксикозе, поэтому требует срочного обращения к врачу. При потере аппетита и чувстве тошноты, означающей системную интоксикацию, Тихомирова также порекомендовала пройти обследование.
Быстрый набор веса, отметила врач, приводит ко всем болезням, возникающим из-за избыточного питания, что также опасно для здоровья
.
Тихомирова пояснила, что избыточный вес и постоянная жажда могут быть признаками сахарного диабета. Быстрый набор веса в купе с онемением ног у курильщика может означать хроническое сужение артерий, а с внезапным изменением поведения или потерей сознания — рассеянный склероз или опухоль головного мозга.
"Необходимо сделать УЗИ артерий конечностей, потому что это может говорить о таком грозном заболевании у курильщиков, как облитерирующий эндартериит. Речь идет о хроническом сужении артерий на фоне постоянного курения", — предупредила собеседница агентства.