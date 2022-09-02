https://ria.ru/20220902/zdorove-1813878676.html

Врач перечислила семь признаков скорых проблем со здоровьем

Врач перечислила семь признаков скорых проблем со здоровьем - РИА Новости, 02.09.2022

Врач перечислила семь признаков скорых проблем со здоровьем

Такие признаки, как стремительные изменения веса, могут означать наличие серьезных проблеем со здоровьем. Об этом рассказала агентству "Прайм" врач-терапевт,... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T03:15

2022-09-02T03:15

2022-09-02T03:15

общество

россия

елена тихомирова

см-клиника

здоровье

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Такие признаки, как стремительные изменения веса, могут означать наличие серьезных проблеем со здоровьем. Об этом рассказала агентству "Прайм" врач-терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиника" Елена Тихомирова.По словам эксперта, быстрое похудение может сигнализировать о туберкулезе, онкологическом заболевании или тиреотоксикозе, поэтому требует срочного обращения к врачу. При потере аппетита и чувстве тошноты, означающей системную интоксикацию, Тихомирова также порекомендовала пройти обследование.Быстрый набор веса, отметила врач, приводит ко всем болезням, возникающим из-за избыточного питания, что также опасно для здоровья.Тихомирова пояснила, что избыточный вес и постоянная жажда могут быть признаками сахарного диабета. Быстрый набор веса в купе с онемением ног у курильщика может означать хроническое сужение артерий, а с внезапным изменением поведения или потерей сознания — рассеянный склероз или опухоль головного мозга."Необходимо сделать УЗИ артерий конечностей, потому что это может говорить о таком грозном заболевании у курильщиков, как облитерирующий эндартериит. Речь идет о хроническом сужении артерий на фоне постоянного курения", — предупредила собеседница агентства.

https://rsport.ria.ru/20220828/onkologiya-1812690554.html

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общество, россия, елена тихомирова, см-клиника, здоровье