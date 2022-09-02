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Равнодушие делает Запад соучастниками обстрелов, заявили в ДНР

Равнодушие делает Запад соучастниками обстрелов, заявили в ДНР - РИА Новости, 02.09.2022

Равнодушие делает Запад соучастниками обстрелов, заявили в ДНР

Отсутствие реакции и правовой оценки западных структур на обстрелы Донецка делает их соучастниками преступлений украинских боевиков, заявил журналистам спикер... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T23:29

2022-09-02T23:29

2022-09-02T23:53

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ДОНЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Отсутствие реакции и правовой оценки западных структур на обстрелы Донецка делает их соучастниками преступлений украинских боевиков, заявил журналистам спикер парламента Донецкой Народной Республики Владимир Бидевка.В пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска обстреляли Калининский и Кировский районы Донецка снарядами калибром 152 и 155 миллиметров. Также сообщалось, что два человека погибли, один ранен при обстреле центра Донецка, в том числе повреждения получило здание Народного совета ДНР, рядом со зданием погибла женщина."Лично меня возмущает тот факт, что так называемое западное демократическое сообщество на сегодняшний день в очередной раз опять закрывает глаза на преступления украинских неонацистов и не дает ни какую правовую оценку. Даже элементарную правовую оценку. Я считаю, что именно такие действия западных структур ставят их в один ряд, я бы даже сказал, соучастниками преступлений украинских военизированных формирований", - сказал Бидевка.Также Владимир Бидевка назвал терактом обстрел украинскими боевиками Донецка."К сожалению, сегодня произошел очередной террористический акт со стороны украинских неофашистов…Сегодня целый день обстреливается город Донецк. Районы от окраины до центра Донецка. Бьют не по военным объектам…Народный совет Донецкой Народной Республики не является военным объектом…", - сказал журналистам Бидевка.Он отметил, что "по-другому, как террористический акт, это назвать невозможно"."Потому что целенаправленно бьют по мирному населению. Чтобы убить мирное население, запугать мирное население", - полагает спикер.

донецк (днр)

донецкая народная республика

кировский район

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, кировский район