https://ria.ru/20220902/zaes-1814032259.html
Росэнергоатом назвал страны, представители которых работают на ЗАЭС
Росэнергоатом назвал страны, представители которых работают на ЗАЭС - РИА Новости, 02.09.2022
Росэнергоатом назвал страны, представители которых работают на ЗАЭС
На Запорожской АЭС в составе миссии МАГАТЭ работают шесть сотрудников агентства, в частности из Испании, Иордании, Албании, Литвы, Румынии, сообщил журналистам... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T14:48
2022-09-02T14:48
2022-09-02T14:54
в мире
запорожская аэс
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 2 сен – РИА Новости. На Запорожской АЭС в составе миссии МАГАТЭ работают шесть сотрудников агентства, в частности из Испании, Иордании, Албании, Литвы, Румынии, сообщил журналистам представитель Росэнергоатома."Они представляют страны: Испания, Иордания, Албания, Литва, Румыния", - сказал он.По его словам, информации о том, какие двое специалистов останутся на ЗАЭС, пока нет.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220902/zaes-1814011425.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская аэс, украина, запорожская область, росэнергоатом
В мире, Запорожская АЭС, Украина, Запорожская область, Росэнергоатом
14:48 02.09.2022 (обновлено: 14:54 02.09.2022)
Росэнергоатом назвал страны, представители которых работают на ЗАЭС
На Запорожской АЭС работают сотрудники из Испании, Иордании, Албании, Литвы и Румынии