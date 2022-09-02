https://ria.ru/20220902/zaes-1814032259.html

Росэнергоатом назвал страны, представители которых работают на ЗАЭС

Росэнергоатом назвал страны, представители которых работают на ЗАЭС - РИА Новости, 02.09.2022

Росэнергоатом назвал страны, представители которых работают на ЗАЭС

На Запорожской АЭС в составе миссии МАГАТЭ работают шесть сотрудников агентства, в частности из Испании, Иордании, Албании, Литвы, Румынии, сообщил журналистам... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T14:48

2022-09-02T14:48

2022-09-02T14:54

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 2 сен – РИА Новости. На Запорожской АЭС в составе миссии МАГАТЭ работают шесть сотрудников агентства, в частности из Испании, Иордании, Албании, Литвы, Румынии, сообщил журналистам представитель Росэнергоатома."Они представляют страны: Испания, Иордания, Албания, Литва, Румыния", - сказал он.По его словам, информации о том, какие двое специалистов останутся на ЗАЭС, пока нет.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220902/zaes-1814011425.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, запорожская аэс, украина, запорожская область, росэнергоатом