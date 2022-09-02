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Росэнергоатом назвал страны, представители которых работают на ЗАЭС - РИА Новости, 02.09.2022
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Росэнергоатом назвал страны, представители которых работают на ЗАЭС
Росэнергоатом назвал страны, представители которых работают на ЗАЭС - РИА Новости, 02.09.2022
Росэнергоатом назвал страны, представители которых работают на ЗАЭС
На Запорожской АЭС в составе миссии МАГАТЭ работают шесть сотрудников агентства, в частности из Испании, Иордании, Албании, Литвы, Румынии, сообщил журналистам... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T14:48
2022-09-02T14:54
в мире
запорожская аэс
украина
запорожская область
росэнергоатом
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 2 сен – РИА Новости. На Запорожской АЭС в составе миссии МАГАТЭ работают шесть сотрудников агентства, в частности из Испании, Иордании, Албании, Литвы, Румынии, сообщил журналистам представитель Росэнергоатома."Они представляют страны: Испания, Иордания, Албания, Литва, Румыния", - сказал он.По его словам, информации о том, какие двое специалистов останутся на ЗАЭС, пока нет.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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в мире, запорожская аэс, украина, запорожская область, росэнергоатом
В мире, Запорожская АЭС, Украина, Запорожская область, Росэнергоатом
14:48 02.09.2022 (обновлено: 14:54 02.09.2022)
 
Росэнергоатом назвал страны, представители которых работают на ЗАЭС

На Запорожской АЭС работают сотрудники из Испании, Иордании, Албании, Литвы и Румынии

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 2 сен – РИА Новости. На Запорожской АЭС в составе миссии МАГАТЭ работают шесть сотрудников агентства, в частности из Испании, Иордании, Албании, Литвы, Румынии, сообщил журналистам представитель Росэнергоатома.
"Они представляют страны: Испания, Иордания, Албания, Литва, Румыния", - сказал он.
Делегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 13:56
МАГАТЭ не дало оценки обстрелам ЗАЭС, заявил глава Запорожской области
По его словам, информации о том, какие двое специалистов останутся на ЗАЭС, пока нет.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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В миреЗапорожская АЭСУкраинаЗапорожская областьРосэнергоатом
 
 
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