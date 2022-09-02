https://ria.ru/20220902/zaes-1814011425.html

МАГАТЭ не дало оценки обстрелам ЗАЭС, заявил глава Запорожской области

МАГАТЭ не дало оценки обстрелам ЗАЭС, заявил глава Запорожской области - РИА Новости, 02.09.2022

МАГАТЭ не дало оценки обстрелам ЗАЭС, заявил глава Запорожской области

Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС зафиксировала факты обстрелов станции, но не стала называть виновных, заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий в эфире РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T13:56

2022-09-02T13:56

2022-09-02T16:56

в мире

запорожская область

энергодар

магатэ

запорожская аэс

днепр (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813823958_0:255:3188:2048_1920x0_80_0_0_7e9e850184e1bc379d5180c53f1836d2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости. Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС зафиксировала факты обстрелов станции, но не стала называть виновных, заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24"."Они сказали "мы не даем оценок военной ситуации"… Зафиксировали прилеты, в протоколах они есть, попадания, все мы им показали. Но они нам не отчитываются, что они сделали. Что-то с собой увезли, что они там будут докладывать", — сказал он.Балицкий добавил, что власти Запорожской области интересует официальная точка зрения и позиция МАГАТЭ в отношении режима работы АЭС под регулярными обстрелами украинских войск.Накануне миссия агентства прибыла на ЗАЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели членов МАГАТЭ по ее территории и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск.Как рассказал Гросси, инспекторам удалось за несколько часов собрать много информации. Глава организации заявил, что увидел те "ключевые вещи, которые хотел увидеть" и связал воедино полученные факты. Он также сообщил о планах встретиться с жителями Энергодара. Восемь членов миссии продолжат работу на ЗАЭС.Ранее украинские войска попытались высадить десант численностью около 60 человек в трех километрах к северо-востоку от Запорожской АЭС. По данным местных властей, до 47 боевиков ВСУ удалось уничтожить и нейтрализовать, троих взяли в плен, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 12 военнослужащих заблокировали. Российские военные также потопили две баржи с диверсантами, отправленными на помощь первой группе.Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов со ссылкой на источники из окружения Владимира Зеленского сообщил, что операция ВСУ проводилась под контролем британских спецслужб, а ее участники проходили подготовку в Великобритании и Польше.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220902/zaes-1813964002.html

https://ria.ru/20220901/zaes-1813854442.html

запорожская область

энергодар

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, запорожская область, энергодар, магатэ, запорожская аэс, днепр (город)