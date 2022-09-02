13:56 02.09.2022 (обновлено: 16:56 02.09.2022)
МАГАТЭ не дало оценки обстрелам ЗАЭС, заявил глава Запорожской области
Глава Запорожской области Балицкий: миссия МАГАТЭ не дала оценки обстрелам ЗАЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкДелегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции
Делегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости. Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС зафиксировала факты обстрелов станции, но не стала называть виновных, заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
"Они сказали "мы не даем оценок военной ситуации"… Зафиксировали прилеты, в протоколах они есть, попадания, все мы им показали. Но они нам не отчитываются, что они сделали. Что-то с собой увезли, что они там будут докладывать", — сказал он.
Балицкий добавил, что власти Запорожской области интересует официальная точка зрения и позиция МАГАТЭ в отношении режима работы АЭС под регулярными обстрелами украинских войск.
Накануне миссия агентства прибыла на ЗАЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели членов МАГАТЭ по ее территории и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
Как рассказал Гросси, инспекторам удалось за несколько часов собрать много информации. Глава организации заявил, что увидел те "ключевые вещи, которые хотел увидеть" и связал воедино полученные факты. Он также сообщил о планах встретиться с жителями Энергодара. Восемь членов миссии продолжат работу на ЗАЭС.
1 сентября, 20:45Гросси отметил важность визита МАГАТЭ на ЗАЭС, несмотря на сложности
Ранее украинские войска попытались высадить десант численностью около 60 человек в трех километрах к северо-востоку от Запорожской АЭС. По данным местных властей, до 47 боевиков ВСУ удалось уничтожить и нейтрализовать, троих взяли в плен, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 12 военнослужащих заблокировали. Российские военные также потопили две баржи с диверсантами, отправленными на помощь первой группе.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов со ссылкой на источники из окружения Владимира Зеленского сообщил, что операция ВСУ проводилась под контролем британских спецслужб, а ее участники проходили подготовку в Великобритании и Польше.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.