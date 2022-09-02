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Шойгу заявил, что тяжелых вооружений ВС России в районе Запорожской АЭС нет
Шойгу заявил, что тяжелых вооружений ВС России в районе Запорожской АЭС нет - РИА Новости, 02.09.2022
Шойгу заявил, что тяжелых вооружений ВС России в районе Запорожской АЭС нет
У Вооружённых сил РФ нет тяжёлых вооружений в районе Запорожской АЭС, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:13
2022-09-02T12:13
2022-09-02T12:13
специальная военная операция на украине
в мире
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магатэ
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. У Вооружённых сил РФ нет тяжёлых вооружений в районе Запорожской АЭС, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве."Украинские власти откровенно лгут, что будто российские Вооружённые силы, прикрываясь важными энергетическими объектами, ведут обстрелы ВСУ из дальнобойных артиллерийских систем. Ответственно заявляю, что тяжёлых вооружений на территории атомной станции и в прилегающих районах у нас нет. Надеюсь, в этом комиссия МАГАТЭ убедится лично", - сказал министр.Шойгу отметил, что с середины июля вооружённые силы Украины, используя западное оружие, регулярно наносят удары по инфраструктуре Запорожской атомной электростанции. "С 18 июля зафиксировано 29 обстрелов, выпущено 120 артиллерийских снарядов, применено 16 дронов-камикадзе", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Шойгу заявил, что тяжелых вооружений ВС России в районе Запорожской АЭС нет
Глава МО Шойгу заявил об отсутствии тяжелых вооружений ВС России в районе Запорожской АЭС