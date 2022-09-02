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Шойгу заявил, что тяжелых вооружений ВС России в районе Запорожской АЭС нет - РИА Новости, 02.09.2022
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Шойгу заявил, что тяжелых вооружений ВС России в районе Запорожской АЭС нет
Шойгу заявил, что тяжелых вооружений ВС России в районе Запорожской АЭС нет - РИА Новости, 02.09.2022
Шойгу заявил, что тяжелых вооружений ВС России в районе Запорожской АЭС нет
У Вооружённых сил РФ нет тяжёлых вооружений в районе Запорожской АЭС, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:13
2022-09-02T12:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
магатэ
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
запорожская аэс
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. У Вооружённых сил РФ нет тяжёлых вооружений в районе Запорожской АЭС, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве."Украинские власти откровенно лгут, что будто российские Вооружённые силы, прикрываясь важными энергетическими объектами, ведут обстрелы ВСУ из дальнобойных артиллерийских систем. Ответственно заявляю, что тяжёлых вооружений на территории атомной станции и в прилегающих районах у нас нет. Надеюсь, в этом комиссия МАГАТЭ убедится лично", - сказал министр.Шойгу отметил, что с середины июля вооружённые силы Украины, используя западное оружие, регулярно наносят удары по инфраструктуре Запорожской атомной электростанции. "С 18 июля зафиксировано 29 обстрелов, выпущено 120 артиллерийских снарядов, применено 16 дронов-камикадзе", - сказал он.
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в мире, украина, магатэ, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, запорожская аэс, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, МАГАТЭ, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Запорожская АЭС, Вооруженные силы РФ
12:13 02.09.2022
 
Шойгу заявил, что тяжелых вооружений ВС России в районе Запорожской АЭС нет

Глава МО Шойгу заявил об отсутствии тяжелых вооружений ВС России в районе Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. У Вооружённых сил РФ нет тяжёлых вооружений в районе Запорожской АЭС, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.
"Украинские власти откровенно лгут, что будто российские Вооружённые силы, прикрываясь важными энергетическими объектами, ведут обстрелы ВСУ из дальнобойных артиллерийских систем. Ответственно заявляю, что тяжёлых вооружений на территории атомной станции и в прилегающих районах у нас нет. Надеюсь, в этом комиссия МАГАТЭ убедится лично", - сказал министр.
Шойгу отметил, что с середины июля вооружённые силы Украины, используя западное оружие, регулярно наносят удары по инфраструктуре Запорожской атомной электростанции. "С 18 июля зафиксировано 29 обстрелов, выпущено 120 артиллерийских снарядов, применено 16 дронов-камикадзе", - сказал он.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМАГАТЭРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская областьЗапорожская АЭСВооруженные силы РФ
 
 
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