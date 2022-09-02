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Шойгу заявил, что тяжелых вооружений ВС России в районе Запорожской АЭС нет

Шойгу заявил, что тяжелых вооружений ВС России в районе Запорожской АЭС нет - РИА Новости, 02.09.2022

Шойгу заявил, что тяжелых вооружений ВС России в районе Запорожской АЭС нет

У Вооружённых сил РФ нет тяжёлых вооружений в районе Запорожской АЭС, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T12:13

2022-09-02T12:13

2022-09-02T12:13

специальная военная операция на украине

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. У Вооружённых сил РФ нет тяжёлых вооружений в районе Запорожской АЭС, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве."Украинские власти откровенно лгут, что будто российские Вооружённые силы, прикрываясь важными энергетическими объектами, ведут обстрелы ВСУ из дальнобойных артиллерийских систем. Ответственно заявляю, что тяжёлых вооружений на территории атомной станции и в прилегающих районах у нас нет. Надеюсь, в этом комиссия МАГАТЭ убедится лично", - сказал министр.Шойгу отметил, что с середины июля вооружённые силы Украины, используя западное оружие, регулярно наносят удары по инфраструктуре Запорожской атомной электростанции. "С 18 июля зафиксировано 29 обстрелов, выпущено 120 артиллерийских снарядов, применено 16 дронов-камикадзе", - сказал он.

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Владимир Лаврентьев

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