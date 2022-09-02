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Запорожские власти призвали Киев оставить претензии на АЭС - РИА Новости, 02.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/zaes-1813938787.html
Запорожские власти призвали Киев оставить претензии на АЭС
Запорожские власти призвали Киев оставить претензии на АЭС - РИА Новости, 02.09.2022
Запорожские власти призвали Киев оставить претензии на АЭС
Председатель общественного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал киевские власти... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T11:10
2022-09-02T11:10
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
запорожская аэс
запорожская область
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Председатель общественного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал киевские власти отбросить претензии и перестать требовать вернуть контроль над Запорожской АЭС.Ранее Владимир Зеленский в своем обращении, опубликованном в Telegram-канале, заявил, что Киев настаивает на демилитаризации и полном контроле над Запорожской АЭС."В переводе на русский язык это означает, что атомная станция должна быть в руках ядерных террористов, которые обстреливали ее до этого на протяжении долгого времени и пытались захватить ее штурмом. Киевскому режиму пора отбросить претензии и перестать требовать вернуть контроль над Запорожской АЭС. Она утеряна для них навсегда", - сказал РИА Новости Рогов.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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энергодар
запорожская область
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в мире, энергодар, запорожская аэс, запорожская область, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Запорожская АЭС, Запорожская область, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:10 02.09.2022
 
Запорожские власти призвали Киев оставить претензии на АЭС

Представитель Запорожской ВГА Рогов призвал Киев перестать требовать вернуть ему АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Председатель общественного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал киевские власти отбросить претензии и перестать требовать вернуть контроль над Запорожской АЭС.
Ранее Владимир Зеленский в своем обращении, опубликованном в Telegram-канале, заявил, что Киев настаивает на демилитаризации и полном контроле над Запорожской АЭС.
"В переводе на русский язык это означает, что атомная станция должна быть в руках ядерных террористов, которые обстреливали ее до этого на протяжении долгого времени и пытались захватить ее штурмом. Киевскому режиму пора отбросить претензии и перестать требовать вернуть контроль над Запорожской АЭС. Она утеряна для них навсегда", - сказал РИА Новости Рогов.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 07:14Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарЗапорожская АЭСЗапорожская областьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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