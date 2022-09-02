Запорожские власти призвали Киев оставить претензии на АЭС
Представитель Запорожской ВГА Рогов призвал Киев перестать требовать вернуть ему АЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Председатель общественного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал киевские власти отбросить претензии и перестать требовать вернуть контроль над Запорожской АЭС.
Ранее Владимир Зеленский в своем обращении, опубликованном в Telegram-канале, заявил, что Киев настаивает на демилитаризации и полном контроле над Запорожской АЭС.
"В переводе на русский язык это означает, что атомная станция должна быть в руках ядерных террористов, которые обстреливали ее до этого на протяжении долгого времени и пытались захватить ее штурмом. Киевскому режиму пора отбросить претензии и перестать требовать вернуть контроль над Запорожской АЭС. Она утеряна для них навсегда", - сказал РИА Новости Рогов.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.