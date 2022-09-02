https://ria.ru/20220902/zaes-1813938787.html

Запорожские власти призвали Киев оставить претензии на АЭС

Запорожские власти призвали Киев оставить претензии на АЭС - РИА Новости, 02.09.2022

Запорожские власти призвали Киев оставить претензии на АЭС

Председатель общественного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал киевские власти... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T11:10

2022-09-02T11:10

2022-09-02T11:10

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

запорожская аэс

запорожская область

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813831682_0:0:3150:1772_1920x0_80_0_0_ed140cf2fce61f5877b30214bf7f2493.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Председатель общественного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал киевские власти отбросить претензии и перестать требовать вернуть контроль над Запорожской АЭС.Ранее Владимир Зеленский в своем обращении, опубликованном в Telegram-канале, заявил, что Киев настаивает на демилитаризации и полном контроле над Запорожской АЭС."В переводе на русский язык это означает, что атомная станция должна быть в руках ядерных террористов, которые обстреливали ее до этого на протяжении долгого времени и пытались захватить ее штурмом. Киевскому режиму пора отбросить претензии и перестать требовать вернуть контроль над Запорожской АЭС. Она утеряна для них навсегда", - сказал РИА Новости Рогов.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220902/vozvraschenie-1813895095.html

энергодар

запорожская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, энергодар, запорожская аэс, запорожская область, украина, ситуация в днр и лнр