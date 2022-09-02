https://ria.ru/20220902/zaes-1813909982.html

Обстановка на Запорожской АЭС спокойная, новых обстрелов не было

Обстановка на Запорожской АЭС спокойная, новых обстрелов не было - РИА Новости, 02.09.2022

Обстановка на Запорожской АЭС спокойная, новых обстрелов не было

Обстановка на Запорожской АЭС спокойная, новых обстрелов со стороны украинских войск не было, сообщил член главного совета администрации Запорожской области... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T09:16

2022-09-02T09:16

2022-09-02T09:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Обстановка на Запорожской АЭС спокойная, новых обстрелов со стороны украинских войск не было, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Обстановка на атомной станции спокойная. Тишина", - сказал РИА Новости Рогов.По его мнению, прекращение обстрелов со стороны украинских войск может быть связано с приездом в Энергодар миссии МАГАТЭ.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

запорожская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, запорожская аэс, владимир рогов