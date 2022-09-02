https://ria.ru/20220902/zaes-1813909982.html
Обстановка на Запорожской АЭС спокойная, новых обстрелов не было
Обстановка на Запорожской АЭС спокойная, новых обстрелов не было - РИА Новости, 02.09.2022
Обстановка на Запорожской АЭС спокойная, новых обстрелов не было
Обстановка на Запорожской АЭС спокойная, новых обстрелов со стороны украинских войск не было, сообщил член главного совета администрации Запорожской области... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T09:16
2022-09-02T09:16
2022-09-02T09:26
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
запорожская аэс
владимир рогов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813842384_0:0:3140:1766_1920x0_80_0_0_d74853a075abfc5c4d28e6d42895eb58.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Обстановка на Запорожской АЭС спокойная, новых обстрелов со стороны украинских войск не было, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Обстановка на атомной станции спокойная. Тишина", - сказал РИА Новости Рогов.По его мнению, прекращение обстрелов со стороны украинских войск может быть связано с приездом в Энергодар миссии МАГАТЭ.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813842384_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c9a34e1170638f55459f8fa2192cf7db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, запорожская аэс, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Запорожская АЭС, Владимир Рогов
09:16 02.09.2022 (обновлено: 09:26 02.09.2022)
Обстановка на Запорожской АЭС спокойная, новых обстрелов не было
Член ВГА Рогов: обстановка на Запорожской АЭС спокойная, новых обстрелов не было