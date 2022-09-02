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Обстановка на Запорожской АЭС спокойная, новых обстрелов не было - РИА Новости, 02.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Обстановка на Запорожской АЭС спокойная, новых обстрелов не было
Обстановка на Запорожской АЭС спокойная, новых обстрелов не было - РИА Новости, 02.09.2022
Обстановка на Запорожской АЭС спокойная, новых обстрелов не было
Обстановка на Запорожской АЭС спокойная, новых обстрелов со стороны украинских войск не было, сообщил член главного совета администрации Запорожской области... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T09:16
2022-09-02T09:26
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
запорожская аэс
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Обстановка на Запорожской АЭС спокойная, новых обстрелов со стороны украинских войск не было, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Обстановка на атомной станции спокойная. Тишина", - сказал РИА Новости Рогов.По его мнению, прекращение обстрелов со стороны украинских войск может быть связано с приездом в Энергодар миссии МАГАТЭ.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
запорожская область
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в мире, запорожская область, запорожская аэс, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Запорожская АЭС, Владимир Рогов
09:16 02.09.2022 (обновлено: 09:26 02.09.2022)
 
Обстановка на Запорожской АЭС спокойная, новых обстрелов не было

Член ВГА Рогов: обстановка на Запорожской АЭС спокойная, новых обстрелов не было

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкНа территории Запорожской атомной электростанции
На территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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На территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Обстановка на Запорожской АЭС спокойная, новых обстрелов со стороны украинских войск не было, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Обстановка на атомной станции спокойная. Тишина", - сказал РИА Новости Рогов.
По его мнению, прекращение обстрелов со стороны украинских войск может быть связано с приездом в Энергодар миссии МАГАТЭ.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЗапорожская АЭСВладимир Рогов
 
 
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