Военный эксперт рассказал об "очень опасной черте", к которой подошел Киев
Эксперт Норин: Киев может устроить ядерную катастрофу на ЗАЭС из-за логики тотальной войны
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС в Энергодаре
Российские военнослужащие замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС в Энергодаре
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Обстрелы ЗАЭС, совершаемые исходя из логики тотальной войны, привели Украину к очень опасной черте, грозящей новой ядерной катастрофой, заявил в беседе с "Украиной.ру" военный эксперт, исследователь вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве Евгений Норин.
Он отметил, что ядерную станцию можно уничтожить только целенаправленно из-за прочности ее конструкции. Тем не менее, украинские провокации вполне могут привести к катастрофе.
"Если играть с огнем на атомной станции, можно доиграться. Украина действует в логике тотальной войны, где все средства хороши. Но здесь они подошли к очень опасной черте. Люди, у которых уже случилась одна ядерная катастрофа, пытаются идти ко второй", — сказал Норин.
При этом пока непонятно, насколько западные союзники будут готовы поддержать провокации Киева на ЗАЭС, считает эксперт, так как они не смогут скрыть от мира последствия возможной ядерной катастрофы.
В понедельник власти Запорожской области сообщили, что украинская армия нанесла по АЭС артиллерийский удар из американской гаубицы М777 с противоположного берега Днепра из Никополя. Снаряд пробил крышу спецкорпуса, где хранится топливо для реакторов. За день до этого над станцией сбили дрон-камикадзе, также произведенный в США.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав бывшую советскую республику от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии. Как объяснили в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.