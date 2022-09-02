Рейтинг@Mail.ru
Военный эксперт рассказал об "очень опасной черте", к которой подошел Киев - РИА Новости, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/zaes-1813890277.html
Военный эксперт рассказал об "очень опасной черте", к которой подошел Киев
Военный эксперт рассказал об "очень опасной черте", к которой подошел Киев - РИА Новости, 02.09.2022
Военный эксперт рассказал об "очень опасной черте", к которой подошел Киев
Обстрелы ЗАЭС, совершаемые исходя из логики тотальной войны, привели Украину к очень опасной черте, грозящей новой ядерной катастрофой, заявил в беседе с... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T04:08
2022-09-02T04:08
специальная военная операция на украине
украина
киев
запорожская область
запорожская аэс
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811745130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f04ee3a1f0aaad7b0f132da5623c0636.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Обстрелы ЗАЭС, совершаемые исходя из логики тотальной войны, привели Украину к очень опасной черте, грозящей новой ядерной катастрофой, заявил в беседе с "Украиной.ру" военный эксперт, исследователь вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве Евгений Норин.Он отметил, что ядерную станцию можно уничтожить только целенаправленно из-за прочности ее конструкции. Тем не менее, украинские провокации вполне могут привести к катастрофе.При этом пока непонятно, насколько западные союзники будут готовы поддержать провокации Киева на ЗАЭС, считает эксперт, так как они не смогут скрыть от мира последствия возможной ядерной катастрофы.В понедельник власти Запорожской области сообщили, что украинская армия нанесла по АЭС артиллерийский удар из американской гаубицы М777 с противоположного берега Днепра из Никополя. Снаряд пробил крышу спецкорпуса, где хранится топливо для реакторов. За день до этого над станцией сбили дрон-камикадзе, также произведенный в США.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав бывшую советскую республику от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии. Как объяснили в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
https://ria.ru/20220902/iskhod-1813884425.html
украина
киев
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811745130_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_7b02b4e754bb8076c00fca1e13b2416f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, запорожская область, запорожская аэс, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Запорожская область, Запорожская АЭС, В мире, Россия
04:08 02.09.2022
 
Военный эксперт рассказал об "очень опасной черте", к которой подошел Киев

Эксперт Норин: Киев может устроить ядерную катастрофу на ЗАЭС из-за логики тотальной войны

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС в Энергодаре
Российские военнослужащие замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Российские военнослужащие замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС в Энергодаре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Обстрелы ЗАЭС, совершаемые исходя из логики тотальной войны, привели Украину к очень опасной черте, грозящей новой ядерной катастрофой, заявил в беседе с "Украиной.ру" военный эксперт, исследователь вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве Евгений Норин.
Он отметил, что ядерную станцию можно уничтожить только целенаправленно из-за прочности ее конструкции. Тем не менее, украинские провокации вполне могут привести к катастрофе.
"Если играть с огнем на атомной станции, можно доиграться. Украина действует в логике тотальной войны, где все средства хороши. Но здесь они подошли к очень опасной черте. Люди, у которых уже случилась одна ядерная катастрофа, пытаются идти ко второй", — сказал Норин.
При этом пока непонятно, насколько западные союзники будут готовы поддержать провокации Киева на ЗАЭС, считает эксперт, так как они не смогут скрыть от мира последствия возможной ядерной катастрофы.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
Инфографика
Посмотреть
В понедельник власти Запорожской области сообщили, что украинская армия нанесла по АЭС артиллерийский удар из американской гаубицы М777 с противоположного берега Днепра из Никополя. Снаряд пробил крышу спецкорпуса, где хранится топливо для реакторов. За день до этого над станцией сбили дрон-камикадзе, также произведенный в США.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав бывшую советскую республику от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии. Как объяснили в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
02:55Специальная военная операция на Украине
В Британии спрогнозировали исход контрнаступления Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевЗапорожская областьЗапорожская АЭСВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала