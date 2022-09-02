https://ria.ru/20220902/zaes-1813890277.html

Военный эксперт рассказал об "очень опасной черте", к которой подошел Киев

Военный эксперт рассказал об "очень опасной черте", к которой подошел Киев - РИА Новости, 02.09.2022

Военный эксперт рассказал об "очень опасной черте", к которой подошел Киев

Обстрелы ЗАЭС, совершаемые исходя из логики тотальной войны, привели Украину к очень опасной черте, грозящей новой ядерной катастрофой, заявил в беседе с... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T04:08

2022-09-02T04:08

2022-09-02T04:08

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Обстрелы ЗАЭС, совершаемые исходя из логики тотальной войны, привели Украину к очень опасной черте, грозящей новой ядерной катастрофой, заявил в беседе с "Украиной.ру" военный эксперт, исследователь вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве Евгений Норин.Он отметил, что ядерную станцию можно уничтожить только целенаправленно из-за прочности ее конструкции. Тем не менее, украинские провокации вполне могут привести к катастрофе.При этом пока непонятно, насколько западные союзники будут готовы поддержать провокации Киева на ЗАЭС, считает эксперт, так как они не смогут скрыть от мира последствия возможной ядерной катастрофы.В понедельник власти Запорожской области сообщили, что украинская армия нанесла по АЭС артиллерийский удар из американской гаубицы М777 с противоположного берега Днепра из Никополя. Снаряд пробил крышу спецкорпуса, где хранится топливо для реакторов. За день до этого над станцией сбили дрон-камикадзе, также произведенный в США.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав бывшую советскую республику от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии. Как объяснили в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.

https://ria.ru/20220902/iskhod-1813884425.html

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украина, киев, запорожская область, запорожская аэс, в мире, россия