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В Запорожской области предостерегли Киев от новых попыток захватить АЭС

В Запорожской области предостерегли Киев от новых попыток захватить АЭС - РИА Новости, 02.09.2022

В Запорожской области предостерегли Киев от новых попыток захватить АЭС

Новые попытки украинского десанта захватить Запорожскую АЭС будут жестко пресечены, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T03:52

2022-09-02T03:52

2022-09-02T03:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Новые попытки украинского десанта захватить Запорожскую АЭС будут жестко пресечены, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Минобороны РФ сообщило в четверг, что российские военные уничтожили тактический десант Украины, высадившийся в нескольких километрах от Запорожской АЭС"Новые попытки украинских диверсантов захватить Запорожскую АЭС будут жестко пресечены. Эффект неожиданности со стороны украинских войск утерян", - сказал Рогов.

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в мире, россия, украина, запорожская аэс