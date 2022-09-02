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В Москве по делу об убийстве пенсионера задержали его 16-летнюю внучку - РИА Новости, 02.09.2022
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В Москве по делу об убийстве пенсионера задержали его 16-летнюю внучку
В Москве по делу об убийстве пенсионера задержали его 16-летнюю внучку - РИА Новости, 02.09.2022
В Москве по делу об убийстве пенсионера задержали его 16-летнюю внучку
Московские следователи задержали по делу об убийстве 85-летнего пенсионера его 16-летнюю внучку, девушка полностью раскаялась в преступлении, сообщила... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T13:22
2022-09-02T13:22
москва
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Московские следователи задержали по делу об убийстве 85-летнего пенсионера его 16-летнюю внучку, девушка полностью раскаялась в преступлении, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее стало известно, что в квартире на северо-востоке Москвы зарезали 85-летнего пенсионера, было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.В пятницу Иванова сообщила, что по делу об убийстве пенсионера задержана его 16-летняя внучка. Ей уже предъявили обвинение."В ходе допроса она полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, пояснив, что совершила преступление в ходе ссоры на бытовой почве. Также обвиняемая подробно показала в ходе проверки показаний на месте, как именно она совершила преступление, и указала на орудие", - сказала она.Иванова добавила, что в ближайшее время следствие планирует просить об аресте обвиняемой.Как в свою очередь рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, изначально девушка позвонила родным и заявила, что обнаружила тело дедушки, зайдя в квартиру.
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москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
13:22 02.09.2022
 
В Москве по делу об убийстве пенсионера задержали его 16-летнюю внучку

В Москве по делу об убийстве 85-летнего пенсионера задержали его 16-летнюю внучку

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Московские следователи задержали по делу об убийстве 85-летнего пенсионера его 16-летнюю внучку, девушка полностью раскаялась в преступлении, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Ранее стало известно, что в квартире на северо-востоке Москвы зарезали 85-летнего пенсионера, было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
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На Итурупе задержали подозреваемого в покушении на убийство ребенка
В пятницу Иванова сообщила, что по делу об убийстве пенсионера задержана его 16-летняя внучка. Ей уже предъявили обвинение.
"В ходе допроса она полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, пояснив, что совершила преступление в ходе ссоры на бытовой почве. Также обвиняемая подробно показала в ходе проверки показаний на месте, как именно она совершила преступление, и указала на орудие", - сказала она.
Иванова добавила, что в ближайшее время следствие планирует просить об аресте обвиняемой.
Как в свою очередь рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, изначально девушка позвонила родным и заявила, что обнаружила тело дедушки, зайдя в квартиру.
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