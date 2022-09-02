https://ria.ru/20220902/zaderzhanie-1813997807.html

В Москве по делу об убийстве пенсионера задержали его 16-летнюю внучку

В Москве по делу об убийстве пенсионера задержали его 16-летнюю внучку - РИА Новости, 02.09.2022

В Москве по делу об убийстве пенсионера задержали его 16-летнюю внучку

Московские следователи задержали по делу об убийстве 85-летнего пенсионера его 16-летнюю внучку, девушка полностью раскаялась в преступлении, сообщила... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T13:22

2022-09-02T13:22

2022-09-02T13:22

москва

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Московские следователи задержали по делу об убийстве 85-летнего пенсионера его 16-летнюю внучку, девушка полностью раскаялась в преступлении, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее стало известно, что в квартире на северо-востоке Москвы зарезали 85-летнего пенсионера, было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.В пятницу Иванова сообщила, что по делу об убийстве пенсионера задержана его 16-летняя внучка. Ей уже предъявили обвинение."В ходе допроса она полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, пояснив, что совершила преступление в ходе ссоры на бытовой почве. Также обвиняемая подробно показала в ходе проверки показаний на месте, как именно она совершила преступление, и указала на орудие", - сказала она.Иванова добавила, что в ближайшее время следствие планирует просить об аресте обвиняемой.Как в свою очередь рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, изначально девушка позвонила родным и заявила, что обнаружила тело дедушки, зайдя в квартиру.

https://ria.ru/20220829/iturup-1812782520.html

https://ria.ru/20220826/ubiystvo-1812253261.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)