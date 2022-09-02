https://ria.ru/20220902/zaderzhanie-1813997807.html
В Москве по делу об убийстве пенсионера задержали его 16-летнюю внучку
В Москве по делу об убийстве пенсионера задержали его 16-летнюю внучку - РИА Новости, 02.09.2022
В Москве по делу об убийстве пенсионера задержали его 16-летнюю внучку
Московские следователи задержали по делу об убийстве 85-летнего пенсионера его 16-летнюю внучку, девушка полностью раскаялась в преступлении, сообщила... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T13:22
2022-09-02T13:22
2022-09-02T13:22
москва
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Московские следователи задержали по делу об убийстве 85-летнего пенсионера его 16-летнюю внучку, девушка полностью раскаялась в преступлении, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее стало известно, что в квартире на северо-востоке Москвы зарезали 85-летнего пенсионера, было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.В пятницу Иванова сообщила, что по делу об убийстве пенсионера задержана его 16-летняя внучка. Ей уже предъявили обвинение."В ходе допроса она полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, пояснив, что совершила преступление в ходе ссоры на бытовой почве. Также обвиняемая подробно показала в ходе проверки показаний на месте, как именно она совершила преступление, и указала на орудие", - сказала она.Иванова добавила, что в ближайшее время следствие планирует просить об аресте обвиняемой.Как в свою очередь рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, изначально девушка позвонила родным и заявила, что обнаружила тело дедушки, зайдя в квартиру.
https://ria.ru/20220829/iturup-1812782520.html
https://ria.ru/20220826/ubiystvo-1812253261.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве по делу об убийстве пенсионера задержали его 16-летнюю внучку
В Москве по делу об убийстве 85-летнего пенсионера задержали его 16-летнюю внучку
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.
Московские следователи задержали по делу об убийстве 85-летнего пенсионера его 16-летнюю внучку, девушка полностью раскаялась в преступлении, сообщила
журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Ранее стало известно, что в квартире на северо-востоке Москвы
зарезали 85-летнего пенсионера, было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
В пятницу Иванова сообщила, что по делу об убийстве пенсионера задержана его 16-летняя внучка. Ей уже предъявили обвинение.
"В ходе допроса она полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, пояснив, что совершила преступление в ходе ссоры на бытовой почве. Также обвиняемая подробно показала в ходе проверки показаний на месте, как именно она совершила преступление, и указала на орудие", - сказала она.
Иванова добавила, что в ближайшее время следствие планирует просить об аресте обвиняемой.
Как в свою очередь рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, изначально девушка позвонила родным и заявила, что обнаружила тело дедушки, зайдя в квартиру.