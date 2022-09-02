https://ria.ru/20220902/wwf-1814009599.html
WWF России отверг обвинения в подкупе журналистов
WWF России отверг обвинения в подкупе журналистов - РИА Новости, 02.09.2022
WWF России отверг обвинения в подкупе журналистов
Всемирный фонд дикой природы (WWF) России в ответ на обвинения в подкупе журналистов заявил РИА Новости, что работает с прессой исключительно на некоммерческой... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T13:50
2022-09-02T13:50
2022-09-02T13:50
россия
всемирный фонд дикой природы
общество
природа
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Всемирный фонд дикой природы (WWF) России в ответ на обвинения в подкупе журналистов заявил РИА Новости, что работает с прессой исключительно на некоммерческой основе.Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что WWF "много средств тратит на самопиар и подкуп журналистов"."Всемирный фонд дикой природы – это российская национальная некоммерческая организация. Мы всегда работали с журналистами исключительно на некоммерческой основе. Это наш принцип, которому мы следуем все 28 лет нашей работы. И мы благодарны многочисленным медиа-партнерам, которые безвозмездно помогают нам рассказывать о важности сохранения природы нашей страны", - сообщили РИА Новости в WWF России.Всемирный фонд дикой природы (World Wildlife Fund, WWF) – крупная международная неправительственная организация, занимающаяся проектами по охране редких и исчезающих видов животных, природных экосистем, устойчивому развитию и так далее.
https://ria.ru/20220411/inoagenty-1782911441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, всемирный фонд дикой природы, общество, природа
Россия, Всемирный фонд дикой природы, Общество, природа
WWF России отверг обвинения в подкупе журналистов
Всемирный фонд дикой природы России отверг обвинения Иванова в подкупе журналистов
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Всемирный фонд дикой природы (WWF) России в ответ на обвинения в подкупе журналистов заявил РИА Новости, что работает с прессой исключительно на некоммерческой основе.
Ранее спецпредставитель президента РФ
по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что WWF
"много средств тратит на самопиар и подкуп журналистов".
"Всемирный фонд дикой природы – это российская национальная некоммерческая организация. Мы всегда работали с журналистами исключительно на некоммерческой основе. Это наш принцип, которому мы следуем все 28 лет нашей работы. И мы благодарны многочисленным медиа-партнерам, которые безвозмездно помогают нам рассказывать о важности сохранения природы нашей страны", - сообщили РИА Новости в WWF России.
Всемирный фонд дикой природы (World Wildlife Fund, WWF) – крупная международная неправительственная организация, занимающаяся проектами по охране редких и исчезающих видов животных, природных экосистем, устойчивому развитию и так далее.