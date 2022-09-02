https://ria.ru/20220902/wwf-1814009599.html

WWF России отверг обвинения в подкупе журналистов

WWF России отверг обвинения в подкупе журналистов - РИА Новости, 02.09.2022

WWF России отверг обвинения в подкупе журналистов

Всемирный фонд дикой природы (WWF) России в ответ на обвинения в подкупе журналистов заявил РИА Новости, что работает с прессой исключительно на некоммерческой... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T13:50

2022-09-02T13:50

2022-09-02T13:50

россия

всемирный фонд дикой природы

общество

природа

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Всемирный фонд дикой природы (WWF) России в ответ на обвинения в подкупе журналистов заявил РИА Новости, что работает с прессой исключительно на некоммерческой основе.Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что WWF "много средств тратит на самопиар и подкуп журналистов"."Всемирный фонд дикой природы – это российская национальная некоммерческая организация. Мы всегда работали с журналистами исключительно на некоммерческой основе. Это наш принцип, которому мы следуем все 28 лет нашей работы. И мы благодарны многочисленным медиа-партнерам, которые безвозмездно помогают нам рассказывать о важности сохранения природы нашей страны", - сообщили РИА Новости в WWF России.Всемирный фонд дикой природы (World Wildlife Fund, WWF) – крупная международная неправительственная организация, занимающаяся проектами по охране редких и исчезающих видов животных, природных экосистем, устойчивому развитию и так далее.

https://ria.ru/20220411/inoagenty-1782911441.html

https://ria.ru/20220605/ekologiya-1793232944.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, всемирный фонд дикой природы, общество, природа