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WWF России отверг обвинения в подкупе журналистов - РИА Новости, 02.09.2022
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WWF России отверг обвинения в подкупе журналистов
WWF России отверг обвинения в подкупе журналистов - РИА Новости, 02.09.2022
WWF России отверг обвинения в подкупе журналистов
Всемирный фонд дикой природы (WWF) России в ответ на обвинения в подкупе журналистов заявил РИА Новости, что работает с прессой исключительно на некоммерческой... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T13:50
2022-09-02T13:50
россия
всемирный фонд дикой природы
общество
природа
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Всемирный фонд дикой природы (WWF) России в ответ на обвинения в подкупе журналистов заявил РИА Новости, что работает с прессой исключительно на некоммерческой основе.Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что WWF "много средств тратит на самопиар и подкуп журналистов"."Всемирный фонд дикой природы – это российская национальная некоммерческая организация. Мы всегда работали с журналистами исключительно на некоммерческой основе. Это наш принцип, которому мы следуем все 28 лет нашей работы. И мы благодарны многочисленным медиа-партнерам, которые безвозмездно помогают нам рассказывать о важности сохранения природы нашей страны", - сообщили РИА Новости в WWF России.Всемирный фонд дикой природы (World Wildlife Fund, WWF) – крупная международная неправительственная организация, занимающаяся проектами по охране редких и исчезающих видов животных, природных экосистем, устойчивому развитию и так далее.
https://ria.ru/20220411/inoagenty-1782911441.html
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россия, всемирный фонд дикой природы, общество, природа
Россия, Всемирный фонд дикой природы, Общество, природа
13:50 02.09.2022
 
WWF России отверг обвинения в подкупе журналистов

Всемирный фонд дикой природы России отверг обвинения Иванова в подкупе журналистов

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкЭмблема WWF
Эмблема WWF - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Эмблема WWF. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Всемирный фонд дикой природы (WWF) России в ответ на обвинения в подкупе журналистов заявил РИА Новости, что работает с прессой исключительно на некоммерческой основе.
Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что WWF "много средств тратит на самопиар и подкуп журналистов".
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"Всемирный фонд дикой природы – это российская национальная некоммерческая организация. Мы всегда работали с журналистами исключительно на некоммерческой основе. Это наш принцип, которому мы следуем все 28 лет нашей работы. И мы благодарны многочисленным медиа-партнерам, которые безвозмездно помогают нам рассказывать о важности сохранения природы нашей страны", - сообщили РИА Новости в WWF России.
Всемирный фонд дикой природы (World Wildlife Fund, WWF) – крупная международная неправительственная организация, занимающаяся проектами по охране редких и исчезающих видов животных, природных экосистем, устойчивому развитию и так далее.
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