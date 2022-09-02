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Эрнст назвал дату премьеры фильма "Вызов" - РИА Новости, 02.09.2022
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Эрнст назвал дату премьеры фильма "Вызов"
Эрнст назвал дату премьеры фильма "Вызов" - РИА Новости, 02.09.2022
Эрнст назвал дату премьеры фильма "Вызов"
Фильм "Вызов" - первая картина, снятая в космосе - выйдет в прокат 12 апреля 2023 года, заявил гендиректор Первого канала Константин Эрнст. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T18:10
2022-09-02T18:11
космос - риа наука
клим шипенко
юлия пересильд
константин эрнст
новости культуры
полет первого "киноэкипажа" в космос
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Фильм "Вызов" - первая картина, снятая в космосе - выйдет в прокат 12 апреля 2023 года, заявил гендиректор Первого канала Константин Эрнст.Съемки эпизодов киноленты проходили на орбите. Участие в них приняли актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Осенью 2021 года они в течение 12 дней снимали фильм на Международной космической станции. Это был первый в истории киноэкипаж. Режиссер сказал, что в космосе команда успела отснять около 30 часов материала.
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космос - риа наука, клим шипенко, юлия пересильд, константин эрнст, новости культуры, полет первого "киноэкипажа" в космос
Космос - РИА Наука, Клим Шипенко, Юлия Пересильд, Константин Эрнст, Новости культуры, Полет первого "киноэкипажа" в космос
18:10 02.09.2022 (обновлено: 18:11 02.09.2022)
 
Эрнст назвал дату премьеры фильма "Вызов"

Эрнст: первый снятый в космосе фильм "Вызов" выйдет в прокат 12 апреля 2023 года

© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения УгольниковаНаземная часть съемок фильма "Вызов"
Наземная часть съемок фильма Вызов - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения Угольникова
Наземная часть съемок фильма "Вызов". Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Фильм "Вызов" - первая картина, снятая в космосе - выйдет в прокат 12 апреля 2023 года, заявил гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
"У нас на следующей неделе последняя съемка уже на земле, хотя и на Байконуре. И 12 апреля следующего года фильм "Вызов" выйдет в прокат", — сказал Эрнст в ходе марафона общества "Знание".
Съемки эпизодов киноленты проходили на орбите. Участие в них приняли актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Осенью 2021 года они в течение 12 дней снимали фильм на Международной космической станции. Это был первый в истории киноэкипаж. Режиссер сказал, что в космосе команда успела отснять около 30 часов материала.
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