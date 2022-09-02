18:10 02.09.2022 (обновлено: 18:11 02.09.2022)
Эрнст назвал дату премьеры фильма "Вызов"
Эрнст: первый снятый в космосе фильм "Вызов" выйдет в прокат 12 апреля 2023 года
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения УгольниковаНаземная часть съемок фильма "Вызов"
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения Угольникова
Наземная часть съемок фильма "Вызов". Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Фильм "Вызов" - первая картина, снятая в космосе - выйдет в прокат 12 апреля 2023 года, заявил гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
"У нас на следующей неделе последняя съемка уже на земле, хотя и на Байконуре. И 12 апреля следующего года фильм "Вызов" выйдет в прокат", — сказал Эрнст в ходе марафона общества "Знание".
Съемки эпизодов киноленты проходили на орбите. Участие в них приняли актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Осенью 2021 года они в течение 12 дней снимали фильм на Международной космической станции. Это был первый в истории киноэкипаж. Режиссер сказал, что в космосе команда успела отснять около 30 часов материала.
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