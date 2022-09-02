https://ria.ru/20220902/vyzov-1814110957.html

Эрнст назвал дату премьеры фильма "Вызов"

Эрнст назвал дату премьеры фильма "Вызов" - РИА Новости, 02.09.2022

Эрнст назвал дату премьеры фильма "Вызов"

Фильм "Вызов" - первая картина, снятая в космосе - выйдет в прокат 12 апреля 2023 года, заявил гендиректор Первого канала Константин Эрнст. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T18:10

2022-09-02T18:10

2022-09-02T18:11

космос - риа наука

клим шипенко

юлия пересильд

константин эрнст

новости культуры

полет первого "киноэкипажа" в космос

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Фильм "Вызов" - первая картина, снятая в космосе - выйдет в прокат 12 апреля 2023 года, заявил гендиректор Первого канала Константин Эрнст.Съемки эпизодов киноленты проходили на орбите. Участие в них приняли актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Осенью 2021 года они в течение 12 дней снимали фильм на Международной космической станции. Это был первый в истории киноэкипаж. Режиссер сказал, что в космосе команда успела отснять около 30 часов материала.

https://ria.ru/20211021/turizm-1755506911.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, клим шипенко, юлия пересильд, константин эрнст, новости культуры, полет первого "киноэкипажа" в космос