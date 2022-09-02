https://ria.ru/20220902/vystavka-yarmarka-1813396123.html

Московская международная книжная выставка-ярмарка

Московская международная книжная выставка-ярмарка - РИА Новости, 02.09.2022

Московская международная книжная выставка-ярмарка

Московская международная книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ) – крупнейшее мероприятие книжной отрасли в России. Ее организатор – АО "Генеральная дирекция... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T04:00

2022-09-02T04:00

2022-09-02T04:00

справки

москва

московская международная книжная ярмарка

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Московская международная книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ) – крупнейшее мероприятие книжной отрасли в России. Ее организатор – АО "Генеральная дирекция международных книжных выставок и ярмарок".Выставка впервые прошла в Москве с 6 по 14 сентября 1977 года на основании решения Совета Министров СССР от 20 мая 1976 года. В ней участвовали более полутора тысяч фирм из 67 стран мира. Экспонировалось более 100 тысяч книг самой разнообразной тематики, репродукции, плакаты, ноты, грампластинки. Наиболее значительные экспозиции представили СССР и другие страны социалистического содружества. СССР экспонировал на своих стендах свыше 15 тысяч изданий, отражающих деятельность более чем 200 издательств.На ярмарке велись переговоры о приобретении и уступке прав на издание произведений, продаже и покупке тиражей книг. Было заключено более тысячи контрактов на перевод и издание книг, а контракты на поставку готовых тиражей достигли суммы в 60 миллионов рублей. Новый международный книжный форум вызвал в мире большой интерес и получил высокую оценку.Вторая Московская международная книжная выставка-ярмарка, прошедшая с 4 по 10 сентября 1979 года, смогла продемонстрировать уже немало книжных проектов, осуществленных по контрактам 1977 года. Таких изданий было около 500.В последующие годы наблюдался рост количественных показателей выставки.Пятая ярмарка, проведенная в 1985 году, стала рекордной по числу участников – 3,3 тысяч фирм из 102 стран, 15 международных организаций.После 1985 года количественные показатели стали снижаться. В 1989 году книжная ярмарка была объявлена коммерческим мероприятием и стала называться "Московская международная книжная ярмарка" (ММКЯ). В 1991 году в связи со сложной политической и экономической ситуацией в стране книжная ярмарка была отменена.По инициативе Министерства печати и информации РФ, а также при поддержке московских властей Генеральная дирекция международных книжных выставок и ярмарок в сентябре 1993 года провела очередную ярмарку, которая получила номер отмененной ММКЯ-91 – восьмой. Тогда же разрешили торговлю книгами со стендов.Возобновив в 1993 году проведение ярмарок, печатное ведомство и Гендирекция приняли решение о ежегодных встречах книжников. В 2001 году в название вернули слово "выставка".С 2005 года одно из государств-участников объявлялось Почетным гостем. Ими были Польша, Франция, Китай, Украина, Индия, Болгария, Белоруссия, Италия, Венгрия, Армения, Иран, Сербия, Греция.Гостями ММКВЯ были такие авторы, как Пауло Коэльо, Бернар Вербер, Януш Вишневский, Тонино Гуэрро, Анна Голон, Эрленд Лу, Эдвард Радзинский, Людмила Улицкая, Дмитрий Быков, Сергей Лукьяненко, Дина Рубина, Михаил Веллер, Александра Маринина, Борис Акунин, Татьяна Толстая, Лев Анненский, Татьяна Устинова и многие другие. В рамках форума Минцифры России и Генеральная дирекция ММКВЯ проводят конкурс "Книга года". Еще один конкурс возник как результат сотрудничества книжников на постсоветском пространстве. В рамках XVII ММКВЯ (2004) были впервые объявлены победители международного конкурса государств-участников СНГ "Искусство книги". Московская международная книжная выставка-ярмарка – всегда громкое медиасобытие. Работу форума освещают около тысячи журналистов, представляющих десятки теле- и радиокомпаний, сотни печатных СМИ. Выставка вызывает огромный интерес у читателей: ее гостями ежегодно становятся более двухсот тысяч книголюбов.В 2021 году 34-я Московская международная книжная ярмарка прошла с 24 по 27 сентября. Площадкой ярмарки стал Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр" на Краснопресненской набережной.За четыре дня работы ярмарку посетило 25 тысяч человек. Она проходила в гибридном формате, объединяющем онлайн- и офлайн-мероприятия, за счет чего была доступна для участия из любой точки мира.На ярмарке представили свои книги 203 издательства из России (193 участника), Азербайджана, Армении, Белоруссии, Германии, Греции, Египта, Ирана, Китая, Казахстана и ОАЭ.За четыре дня работы ярмарки состоялось около 250 мероприятий на девяти площадках: встречи с авторами, презентации новинок, лекции, дискуссии, круглые столы, мастер-классы, в том числе более 50 мероприятий для авторов и издателей в рамках деловой программы. В 2022 году 35-я Московская международная книжная ярмарка пройдет со 2 по 5 сентября на территории выставочного комплекса "Гостиный Двор".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, московская международная книжная ярмарка