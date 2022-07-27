https://ria.ru/20220727/knigi-1805404827.html

Московская книжная ярмарка пройдет в Гостином дворе в сентябре

Московская книжная ярмарка пройдет в Гостином дворе в сентябре - РИА Новости, 27.07.2022

Московская книжная ярмарка пройдет в Гостином дворе в сентябре

Московская международная книжная ярмарка пройдет со 2 по 5 сентября в столичном выставочном комплексе "Гостиный двор", сообщает пресс-служба мероприятия. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T18:36

2022-07-27T18:36

2022-07-27T18:36

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московская книжная выставка-ярмарка

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Московская международная книжная ярмарка пройдет со 2 по 5 сентября в столичном выставочном комплексе "Гостиный двор", сообщает пресс-служба мероприятия.Выставка проводится в 35-й раз. Организаторы отмечают, что прием заявок от участников стартует 27 июля на официальном сайте ярмарки и продлится до 15 августа.

https://ria.ru/20220623/knigi-1797464188.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, книги, московская книжная выставка-ярмарка