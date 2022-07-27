https://ria.ru/20220727/knigi-1805404827.html
Московская книжная ярмарка пройдет в Гостином дворе в сентябре
Московская книжная ярмарка пройдет в Гостином дворе в сентябре - РИА Новости, 27.07.2022
Московская книжная ярмарка пройдет в Гостином дворе в сентябре
Московская международная книжная ярмарка пройдет со 2 по 5 сентября в столичном выставочном комплексе "Гостиный двор", сообщает пресс-служба мероприятия. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T18:36
2022-07-27T18:36
2022-07-27T18:36
культура
новости культуры
книги
московская книжная выставка-ярмарка
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Московская международная книжная ярмарка пройдет со 2 по 5 сентября в столичном выставочном комплексе "Гостиный двор", сообщает пресс-служба мероприятия.Выставка проводится в 35-й раз. Организаторы отмечают, что прием заявок от участников стартует 27 июля на официальном сайте ярмарки и продлится до 15 августа.
https://ria.ru/20220623/knigi-1797464188.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, книги, московская книжная выставка-ярмарка
Московская книжная ярмарка пройдет в Гостином дворе в сентябре
Московская книжная ярмарка пройдет со 2 по 5 сентября в Гостином дворе