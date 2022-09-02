https://ria.ru/20220902/vystavka-1814092779.html
В Крыму открылась выставка картин "От Белого к Черному морю"
В Крыму открылась выставка картин "От Белого к Черному морю" - РИА Новости, 02.09.2022
В Крыму открылась выставка картин "От Белого к Черному морю"
В Севастополе открылась выставка работ заслуженного художника России Сергея Сюхина под названием "От Белого к Черному морю", сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T18:54
2022-09-02T18:54
2022-09-02T18:54
культура
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выставки
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Севастополе открылась выставка работ заслуженного художника России Сергея Сюхина под названием "От Белого к Черному морю", сообщили РИА Новости в пресс-службе музея-заповедника "Херсонес Таврический". Экспозиция "позволит жителям Севастополя перенестись в атмосферу Русского Севера, прикоснуться к его традициям" и увидеть картины из жизни местных промысловиков", говорится в сообщении.На выставке представлено порядка 50 работ: станковая и книжная графика, живопись. В большинстве из них — сказочные сюжеты, которые иллюстрируют быт жителей Поморья. "Я надеюсь, что севастопольцы увидят спокойный, волевой, вольный дух русского северного мужика. <...> У нас природа другая: белые ночи и северное сияние. Если эти вещи севастопольцы почувствуют в моих работах – я буду счастлив", – сказал художник на церемонии открытия экспозиции.Сергей Сюхин работает в таких видах изобразительного искусства, как живопись, графика, иллюстрирование книг и монументальная скульптура. Из-за сказочных сюжетов мастера часто называют художником Лукоморья.Выставка проводится в рамках XIII Международного Славянского форума искусств "Золотой Витязь". Она продлится до 1 октября.
https://ria.ru/20220810/chay-1808289142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, выставки, республика крым, херсонес таврический (заповедник), музеи, севастополь
Культура, Новости культуры, Выставки, Республика Крым, Херсонес Таврический (заповедник), Музеи, Севастополь
В Крыму открылась выставка картин "От Белого к Черному морю"
Выставка Сергея Сюхина "От Белого к Черному морю" открылась в "Херсонесе Таврическом"
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Севастополе открылась выставка работ заслуженного художника России Сергея Сюхина под названием "От Белого к Черному морю", сообщили РИА Новости в пресс-службе музея-заповедника "Херсонес Таврический".
Экспозиция "позволит жителям Севастополя перенестись в атмосферу Русского Севера, прикоснуться к его традициям" и увидеть картины из жизни местных промысловиков", говорится в сообщении.
На выставке представлено порядка 50 работ: станковая и книжная графика, живопись. В большинстве из них — сказочные сюжеты, которые иллюстрируют быт жителей Поморья.
"Я надеюсь, что севастопольцы увидят спокойный, волевой, вольный дух русского северного мужика. <...> У нас природа другая: белые ночи и северное сияние. Если эти вещи севастопольцы почувствуют в моих работах – я буду счастлив", – сказал художник на церемонии открытия экспозиции.
Сергей Сюхин работает в таких видах изобразительного искусства, как живопись, графика, иллюстрирование книг и монументальная скульптура. Из-за сказочных сюжетов мастера часто называют художником Лукоморья.
Выставка проводится в рамках XIII Международного Славянского форума искусств "Золотой Витязь". Она продлится до 1 октября.