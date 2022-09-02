14:51 02.09.2022 (обновлено: 16:38 02.09.2022)
В Запорожской области ввели компенсации пострадавшим при обстрелах ВСУ
В Запорожской области ввели компенсации семьям погибших и раненным при обстрелах ВСУ
© РИА НовостиПамятник Борцам за свободу в Бердянске
© РИА Новости
Памятник Борцам за свободу в Бердянске. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости. Власти Запорожской области ввели единовременную компенсацию гражданам за вред, причиненный их жизни и здоровью из-за обстрелов украинских войск, сообщила администрация региона в Telegram-канале.
"Семьям погибших из числа гражданского населения — миллион рублей; лицам из числа гражданских, признанным лицами с инвалидностью вследствие ранения (контузии) или увечья — 750 тысяч рублей; лицам из числа гражданского населения, получившим тяжелые ранения, контузии или увечья — 500 тысяч рублей", — говорится в заявлении.
Кроме того, гражданам, получившим ранения, контузии или увечья легкой и средней степени тяжести, полагается 100 тысяч рублей.
Отмечается, что получить компенсацию могут пострадавшие в период с 24 февраля 2022 года, в том числе граждане Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также граждане других государств и лица без гражданства.
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Указ о введении выплат подписал 30 августа глава региона Евгений Балицкий.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв, в частности, Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. Там сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.